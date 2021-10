Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Hyeny mají žně

Ochránci neumožní přímý kontakt prezidenta Miloše Zemana s osobami, které předem neobdrží souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou, uvedla na Twitteru policie.

Ta tak vyhoví požadavku Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, v níž je Zeman od neděle. Jeho ošetřujícím lékařem je ředitel nemocnice Miroslav Zavoral. ÚVN policii následně poděkovala za vstřícnost.

»Pan prezident je pacientem ÚVN a tímto opatřením jsou zajištěna standardní pravidla, která platí pro návštěvy u pacientů ÚVN,« napsala nemocnice na Twitteru.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ve čtvrtek uvedla, že prezidentův kancléř Vratislav Mynář přivedl předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) k Zemanovi na jednotku intenzivní péče nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře. K prezidentovi může vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které Vondráček v době návštěvy nepatřil. Nikdo ze zdravotnického personálu nebyl setkání přítomen.

Vondráček po návštěvě uvedl, že prezident Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a samotná hospitalizace není důvodem pro převod prezidentových pravomocí. Zeman v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu. Dokument Vondráčkovi podle něj osobně předal.

»Měl jsem možnost si s panem prezidentem popovídat. Říkal vtipy, byl pozitivně naladěný. Samozřejmě je nemocný, takže leží na jednotce intenzivní péče,« řekl šéf dolní komory, podle kterého šlo o příjemné a lidské setkání.

Množí se trestní oznámení

Kvůli dění kolem hospitalizace prezidenta ale nyní podávají lidé trestní oznámení. Pražské vrchní státní zastupitelství už v tiskové zprávě uvedlo, že obdrželo podání, které se ke čtvrteční schůzce hlavy státu s Vondráčkem vztahuje. Postoupí ho příslušnému státnímu zastupitelství. Osoby v nejbližším okolí prezidenta se podle trestních oznámení, o kterých jejich autoři informovali v tiskových zprávách, mohly dopustit ublížení na zdraví z nedbalosti či přisvojení pravomoci úřadu a padělání prezidentových rozhodnutí.

Například zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek (Praha 4 sobě - Zelení a NK) tvrdí, že kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a případně další lidé v Zemanově okolí si mohli přisvojit pravomoc úřadu, zneužít pravomoci, padělat veřejné listiny, případně se dopustit sabotáže. Na možné padělání Zemanova podpisu pak upozorňuje i další anonymizované trestní oznámení, které se objevilo na sociálních sítích. Lékař Martin Jan Stránský je pak přesvědčen o tom, že lidé v okolí prezidenta se mohli dopustit ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci. Bezvládný stav prezidenta při nedělním příjezdu do nemocnice podle něj mohla způsobit buď jen absolutní neprofesionalita a nedbalost personálu sanitky, nebo jde o běžnou kondici hlavy státu.

»Mějme úctu k prezidentovi, ať už je jím kdokoliv a přejme mu hodně zdraví. To samé jsem totiž přál i Václavu Havlovi, i když jsem jej nemusel, ale byl to také člověk, i když loutka zahraničního kapitálu. Miloš Zeman žádná loutka není a plně si uvědomuje multipolár,« vyzval sociolog Jan Klán, předseda OV KSČM Kutná Hora. Podle některých politiků by se ale nyní parlament měl zabývat tím, zda prezidenta nezbaví pravomocí pro neschopnost zastávat úřad.

Úpadek společnosti

»S prezidentem Milošem Zemanem někdy nesouhlasím, tak jako tomu v politice často bývá, ale vždy byl v prezidentské volbě tím, komu jsem dal svůj hlas, protože je od roku 1989 pořád stejný se svými pozitivy i negativy – navíc s velkým přehledem a znalostmi,« připomněl Klán a doplnil, že v dnešní době, kdy prezidentovi nepřeje zdraví, je mu špatně z toho, jak se mnozí politici na tom snaží získat své politické body. »Ať už jsou to ti, kdo se vyjadřují k jeho zdravotnímu stavu (Džamila Stehlíková) nebo ti, kdo proti němu neuspěli ve volbách v roce 2018 (Pavel Fischer). Tento jejich postup svědčí o charakterech oněch politiků, kdy na nemoci někoho jiného chtějí být viděni a slyšeni…,« uvedl Klán.

»Řekněme jednu pravdu – pamatujete se na to, jak na tom byl Václav Havel, člověk, který kouřil a dost pil? Řešil snad tenkrát někdo, že jej zbaví úřadu? Vůbec nikdo. Byla totiž jednak jiná společnost, která měla stále blízko k době před rokem 1989, a hlavně se dokázali všichni domluvit – od pravice po levici. Ale především se jako loutka hodil mocným, kteří jej ovládali. Toto Miloš Zeman nedělá, a to mnohým leží v žaludku. Dnes se ale sbíhají hyeny, jiný výraz nemám, a snaží se na nemoci prezidenta vytlouct politické body – po vzoru dravého kapitalismu, který se neštítí ničeho. A to je ten nejhorší příklad úpadku dnešní společnosti,« upozornil Klán a připomněl, že Miloš Zeman, i když je nemocný, je stále prezidentem.

Důvodem Zemanova převozu do nemocnice byly podle Zavoralova vyjádření komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.

