Ilustrační FOTO - Pixabay

Epidemie se nevyvíjí úplně dobrým směrem

Ministerstvo zdravotnictví navrhne ukončit hrazení preventivních testů na COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním.

Navrhované změny chce Vojtěch konzultovat s budoucí vládní koalicí, zatím na její stanovisko čeká. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.

»Nechceme zavádět žádné další restrikce ani plošné testování,« řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Neplánuje žádné lockdowny ani uzavírání provozoven. Znovu ale zvažuje možnost, že by bezinfekčnost v restauracích kontroloval jejich personál. Prověří to podle něj právníci, sám to považuje za správné. Proti se již dříve postavili restauratéři, podle nich je nezákonné, aby chtěli po lidech citlivá data o zdraví, což podle nich očkování nebo výsledek testu je. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by bylo také možné povolit na hromadných akcích účast pro větší podíl očkovaných lidí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už ve středu avizoval, že se zkrátí platnost negativního PCR testu ze sedmi na tři dny od odběru, antigenních pak ze 72 hodin na 24 hodin. »Je to zásadní, aby testy byly co nejvíce průkazné,« řekl ministr Vojtěch. Svrčinová uvedla, že platnost se bude dál počítat od času odběru a laboratoře v současné době výsledek PCR testu dodávají většinou do 24 hodin.

Bezinfekčnost je možné prokázat potvrzením o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testem. Vyžadovat by ji měly například kulturní nebo sportovní akce, ubytovací služby, povinné je také při vstupu do bazénu nebo provozoven péče o tělo. Návštěvníci ji musejí mít také při návštěvě restaurací.

V současné době je možné zdarma podstoupit jednou týdně antigenní test a dvakrát do měsíce test PCR. Se zkrácením doby platnosti testu ani do prosince ministerstvo neuvažuje, že by se jich hradilo více. »Chceme otevřít debatu o hrazení preventivních testů. Je to i stanovisko klinické skupiny, která jednoznačně konstatovala, že se má úhrada ukončit,« řekl ministr.

Příliš drahé testování

Veřejné zdravotní pojištění stojí testy podle Vojtěcha dvě miliardy korun měsíčně. »Je otázka, jestli když máme vakcinaci plně hrazenou ze zdravotního pojištění, je třeba hradit i testy,« dodal.

Epidemie se podle ministra Vojtěcha nevyvíjí úplně dobrým směrem. Rostou počty nových případů i hospitalizovaných. Zátěž nemocnic je ale podle podle něj zatím nízká, péče se zatím nijak výrazně neomezuje, jako tomu bylo v předchozích vlnách epidemie.

»Nákaza se šíří především v mladé populaci. Začíná se šířit i mezi dospělými a mírně se začíná zvedat i mezi relativně dobře proočkovanou populací seniorů,« vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Stále podle něj zbývá neočkovaných asi 400 000 seniorů, kteří mají vyšší riziko vážného průběhu nemoci. Očkováno je jich asi 70 procent, ale odolnost získaná vakcínou zejména u starších lidí postupně klesá. Ministr připomněl, že od pondělí mají po půl roce od druhé dávky očkování nárok na přeočkování. Zatím ji využilo asi 35 000 lidí, nárok jich na konci října bude mít milion.

»Na datech vidíme, že po zhruba šesti měsících dochází ke snížení postvakcinační imunity. Ochrana klesá, byť stále je poměrně vysoká u hospitalizace, ale člověk se může nakazit snadněji,« dodal ministr.

Uzavřeny čtyři školy

Od začátku školního roku bylo ve školách zjištěno asi 2420 žáků pozitivních na covid-19. Do karantény muselo 12 000 dětí, uzavřeny byly čtyři školy řekla Svrčinová. Žáci podstoupili na začátku září plošné testování, během toho bylo potvrzeno 438 pozitivních případů.

Za říjen zatím hygienici podle Svrčinové řešili 244 ohnisek nákazy, většinou v rodinách, na pracovištích a ve školách. Zaznamenali ale i případy ohnisek ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Při šetření pak podle Svrčinové často hygienici zjistí, že mezi prvními nakaženými byl někdo, kdo není očkován. Setkávají se také s případy, že lidé i s příznaky onemocnění nadále chodili do zaměstnání. Jedno ohnisko podle Svrčinové vzniklo tak, že žáci šli na divadelní představení, během kterého měli mít roušky. Herci je ale vyzvali, aby si roušky sundali. Jedná se o ohnisko z tohoto týdne, zatím je v něm pět nakažených, doplnila.

