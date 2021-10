Ilustrační FOTO - Pixabay

Staré, ale stále dobré

Blíží se zima. Jaká bude? To nevědí ani moderní počítače meteorologů. Natož pak oni, a budiž jim za pravdomluvnost chvála. Věřme, že letos bude dobrá, se sněhem i s nepříjemným ledem. Je dobré, být připraveni na zimu notně »tvrdou«, s ledem a námrazou, například na schodech.

Uklouznutí po namrzlých schodech je nepříjemné, může způsobit i velmi vážné úrazy. I vstupní prostory domů, vinou nešikovnosti úklidových firem, se mohou stát v mrazech nebezpečnou klouzačkou. Babičky si s tím věděly rady. I v mrazech je omývaly, do vody však přidávaly trochu čpavku. Věřte nevěřte, ale schody nenamrzaly. Možná by stálo za to, aby podobně ošetřovaly dlažbu ve vstupu činžovních a panelákových domů čas od času (v mrazech) i ti, co naše domy uklízejí…

Ale nejen zimou, jak doufáme, budeme žít. Babičky často hledaly pro svoji domácnost levná řešení. Tak třeba čištění koberců. Před padesáti a více roky nepatřil vysavač k běžnému vybavení ani v lépe situovaných domácností. A protože koberce i v těch časech bylo třeba čistit, uměly si poradit. Stačilo je posypat (totiž ty koberce) jemně posekanými listy zeleného hlávkového zelí, především pak těmi svrchu, které by stejně vyhodily. K nim přidaly hrst soli. Poté rýžovým koštětem »prohnaly« směs sem tam po koberci. Osvěžily barvy koberce, navíc odstranily prakticky veškerý prach z něj. I bez vysavače. Někdy použily i jemně pokrájené čerstvé slupky pomerančů a citronů, pokud je měly. Tak navíc místnost nádherně provoněly… Dobrým řešením prý byly i listy kopřiv. A na jaře a v zimě koberce důkladně vyklepaly. Po srolování koberců podlahu pod nimi pečlivě umyly vlažnou mýdlovou vodou (tím stáhly prach) a poté octovou vodou (působila jako dezinfekce) Po důkladném vyschnutí podlahy vrátily koberce na jejich místo.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Babičky si uměly poradit i s ramínkem na šaty, z něhož věci sklouzávají, a když je potřebujete, musíte znovu sáhnut po žehličce, protože se zmuchlaly. Přitom stačí konec ramínek omotat obyčejnou gumičku (sáček obsahující desítky gumiček koupíte i za méně než 20 Kč). Podobně můžete upravit i ramínka na pověšení kalhot.

O tom, že aviváž jako poslední máchací lázeň je zbytečná, píšeme relativně často. Babičky do poslední máchací lázně přidávaly půl hrnku obyčejného octa. »Labužnice« nechávaly v octu týden i déle louhovat pár větviček rozmarýnu. Prádlo zajímavě vonělo a bylo (opravdu je!) příjemně hebké. Pochybujeme o tom, že tento báječný trik babičky označovaly jako aviváž… Aby vaše froté ručníky nebyly po vyprání a usušení hrubé a tvrdé, zkuste babiččin nápad. Před praním ručníky namočte na několik minut do vlažné octové vody (jeden díl octa na deset litrů vody), vyždímejte je a poté vyperte. Tak jako to dělaly už před lety naše moudré babičky. Funguje to i v automatických pračkách. Jen nesmíte do poslední máchací lázně dát aviváž…

A přidáme ještě pár dobrých »babských« rad. Skvrny od ovoce jsou aktuální celoročně, především na dětském oblečení. Odstraníte je namočením poškozeného místa do kyselého mléka. Tak se zbavíte dokonce i skvrn od borůvek, které jsou považovány za »nezničitelné«. Samozřejmě, následovat musí vyprání a vymáchání poškozeného kusu oděvu. Některé úporně se držící fleky od ovoce odstraníte tak, že je budete zlehka potírat vodou z vařených bílých fazolí a potom je namočíte do podmáslí. Pokud to nestačí, potřete je navíc citrónovou šťávou. Ale to už je opravdu náročné.

Přezrálá rajčata nevyhazujte. Přes noc je ponořte do studené vody s trochou soli, samozřejmě – v chladničce. Ráno budou čerstvá a pevná na dotek. Letos je úroda rajčat opravdu hojná, a ne všechna se vám podaří udržet tak říkajíc v dobré kvalitě. Zkuste z nich připravit rajčatové pyré. Vyzrálá rajčata očistěte, nakrájejte na kousky a v mixéru rozmělněte do pěny. Rozmixovaná rajčata nalijte do hrnce, směs osolte, chcete-li, přidejte několik propasírovaných stroužků česneku, jemně pokrájený tymián a zprudka přiveďte k varu. Rajčatové pyré vařte za občasného míchání asi 15 minut a ještě horké pyré dejte do čistých a suchých sklenic, které ihned zavíčkujte, otočte dnem nahoru a nechte vychladnout. Tak to dělaly a dělají babičky. Domácí pyré z čerstvých rajčat je skvělé k přípravě polévek, omáček, gulášů apod.

Káva se špetkou soli, to je starý trik ke zvýšení vůně kávy. Používaly ho naše babičky a zneužívají ho číšníci v levných restauracích. Babičky dodnes (pokud tento starý trik znají) do levnějších druhů mleté kávy přidávají i špetku kakaa nebo malý kousek čokolády. Káva získá lepší chuť a »jiskru«.

Topinky ze starého chleba dozlatova na tuku osmažené jsou dobré. S česnekem, pomazánkou, plátkem sýra či salámu. Většině z nás vadí přemíra tuku v plátcích chleba. Ale stačí je lehce postříkat vlažnou vodou a osmažit. Topinky budou křehké, nenasáknou tolik tuku a chleba nebude zbytečně končit v popelnici. A navíc jsou báječnou přílohou k oblíbeným »tatarákům«.

Babičky věděly a vědí jak na to. Jejich zkušenost prostě nemá chybu.

(jan)