Slavnostní křest

Známé osobnosti popustily uzdu fantazie

Jedním z dalších počinů nadačního fondu Český mozek a jeho projektu České srdce je akce Děti pomáhají dětem. Trička, šaty, tašky, šátky jsou vyrobené z látky, jejichž výtvarný motiv vytvářejí sami děti. Výtěžek z prodeje jde na pomoc dětem s nějakým zdravotním postižením. Známé osobnosti, které projekt podpořily, prozradily, jaký motiv na látku by navrhly ony.

Novopečená maminka, zpěvačka Eliška Ochmanová půjčila kočárek s malou Violkou kamarádce a zúčastnila se představení nového projektu. »Moje Violka je naštěstí holka zdravím kypící. Při porodu měla skoro pět kilo, pak zhubla a nyní je na váze zdravého, dvouměsíčního dítě. Přesně podle tabulek. S váhou se vypořádala lépe jak já. Musím říct, že po porodu bylo super si stoupnout na váhu, protože během 14 dní šlo okamžitě 17 kilo dolů. Teď mi zbylo deset kilo navíc, a to už drhne! Vrátila jsem sedo muzikálu Čarodějka a myslela jsem, že mi nebudou muset nastavovat kostýmy. Opak je pravdou, ale co s tím nadělám,« smála Ochmanová, která by navrhla látku s motivem dudlíků. Věci ušité z této látky by šly určitě dobře na odbyt a nemocným dětem by přinesly dost korun.

Zpěvák Ladislav Křížek by na látky namaloval medvídky. »Já je miluji. Namaloval bych medvídka, jak za sebou táhne malou dřevěnou kačenku. Dokonce ten obrázek mám doma, malovala ho moje partnerka Monička. To je nádherné. Jakákoli akce pro dobro je úžasná a platná. Proto jsem vstával tak brzo, abych se zúčastnil, protože nejcennější co máme, jsou naše děti.«

Zdeněk Troška

Skvělá kondice i hrůzy filmaře

Operní diva Andrea Kalivodová přišla do kavárny na Střeleckém ostrově dobře naladěná a s úsměvem na rtech. Za její skvělou kondicí jsou dlouhé pěší procházky s rodinou a práce, která Andreu těší. »Na látku bych namalovala své dva syny a manžela a to spokojené, klidné srdce, které je šťastné, že má svoji rodinu. To bych zvládla, i když nejsem zrovna velká malířka, ale rodina je pro mne priorita. Starší Adrianek šel do první třídy, tak hodně času věnujeme jemu,« uvedla Kalivodová.

Také oblíbený režisér Zdeněk Troška podpořil projekt Děti pomáhají dětem. Na látku by namaloval něco veselého, rozverného, aby se děti usmívaly. »Jako dítě jsem kreslil a vybarvoval. Myslím, že bych navrhl látku se zvířátky, i když zrovna s nimi jsem netočil rád. Točit se zvířaty je běs, dělají si, co chtějí. Děti, zvířata a sníh, to jsou tři hrůzy každého filmaře. Děti jsou ze začátku nadšené, ale velice rychle je to přestane bavit, začnou zlobit, a to je konec. Úplně první jsem spolupracoval na filmu Krakonoš a lyžníci. Na sněhu, zvířata, děti, to bylo za trest. A můj první film byl Bota jménem Melichar a tam jsem měl dětí celou školu,« smál se Zdeněk Troška.

Průkopníkem projektu Děti pomáhají dětem se stala malá Eliška Hrnčířová, vnučka návrhářky Marie Zelené. Navrhla látku, z které babička ušila sukýnku. Výtěžek z aukce veselé sukýnky byl věnován na kompenzační pomůcku pro Petříka, kluka, statečně bojujícího se svým handicapem.

(mac)

FOTO – Český mozek