Oceněné členky komunistické strany za rok 2020 a 2021. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Pracují pro současnost a budoucnost

V řadách KSČM působí mnoho velmi aktivních žen, které kromě svého zaměstnání a rodiny také obětavě pracují ve veřejné sféře, ve spolcích, v místě bydliště a jsou všestranně společnosti prospěšné. Ty nejaktivnější v sobotu přijely do pražského sídla strany na slavnostní setkání, aby převzaly Ocenění Žena roku.

Akce, pořádaná Komisí žen ve spolupráci s Oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor ÚV KSČM a za podpory europoslankyně Kateřiny Konečné a Institutu české levice, zaznamenala již čtvrtý ročník, přičemž ten loňský zkomplikovala pandemie covidu. »Letos se proto oceňovalo nadvakrát. Pro naše oceněné členky jsme měli připravené květinu, diplom a také skleněnou pozornost s motivem ženy,« řekla Haló novinám předsedkyně Komise žen ÚV KSČM Soňa Marková.

Zasedací místnost praskala ve švech, protože se sjelo šedesát žen z celé republiky, a také pár mužů coby doprovod. Další muž - Milan Krajča, kandidující do nového vedení ÚV KSČM - ocenil v úvodu práci komunistek, která je nezastupitelná v životě společnosti, i strany, protože se obětavě zapojují do předvolebních kampaní, jsou kandidátkami, vykonávají řadu funkcí. Čeká nás náročná doba, připustil s ohledem na výsledek sněmovních voleb, a právě proto je zdrojem velkého povzbuzení a inspirace tvořivá práce dvou předních komunistických odbojářek Josefy Jabůrkové, jež byla také političkou, a Marie Kudeříkové. Obě v tomto roce mají významná výročí narození a připomenutí jejich života a díla bylo též v sobotu na programu.

Marková také vyzdvihla práci členek komunistické strany, které tvoří v členské základně 44,5 procenta. Na kandidátních listinách KSČM v letošních sněmovních volbách bylo z 343 kandidujících jen 88 žen, z nich však 51 poskočilo směrem vzhůru díky preferencím od voličů a voliček. Marková z toho usuzuje, že kandidátní listiny měly více míst nabídnout ženám. »V mozaice neúspěchu i toto bylo jedním z kamínků,« konstatovala.

Ocenění Žena roku

Ve slavnostní části setkání obdržely Ocenění Žena roku: Za rok 2020 v kategorii do 50 let Jolana Rippelová ze Šumperka, v kategorii nad 50 let Dagmar Pokorová ze Sutomi Třebenic, Marie Pustelníková z Orlové, Hana Horská z Moravské Třebové, Marta Kolesová z Hradce Králové a Jitka Hanousková z Újezdečka. Zvláštní uznání obdržely Alexandra Nágrová z Hvozdu, Dana Řihošková z Kojetína, Františka Střížová z Brna a Marie Týblová z Berouna. Tato jména byla díky našemu deníku známa, neboť byla již vloni v říjnu zveřejněna na našich stránkách.

Napětí však panovalo ohledně letošních oceněných. Komise žen vybírala v červnu z více než pěti desítek letos nominovaných s tímto výsledkem: Kategorie do 50 let Lenka Ingrová z Hodonína, nad 50 let Anna Ličková z Horních Bludovic, Marta Semelová z Prahy, Hana Součková z Vysokého Mýta, Nataše Schalková z Duchcova a Zdeňka Fryšáková z Určic. Zvláštní ocenění získala Naděžda Hořínková z Prostějova, která je členkou komunistické strany již 74 let, byla aktivní sportovkyní a dokonce členkou národní střelecké reprezentace.

Vybírali i naši čtenáři

Také naši čtenáři a čtenářky vybírali mezi nominovanými Ženu sympatie a své tipy zasílali do naší redakce. Vloni získala nejvíce čtenářských hlasů Květa Matušovská z Javorníku, jež pracovala jako poslankyně. Letos čtenáři určili dvě Anny - Annu Štofanovou z Brna a Annu Doušovou z Berouna. Čtenářům za jejich tipy děkujeme.

Jako osvěžení akce působilo optimistické životní krédo či »mobilizační« verše, s nimiž se blýskla Marta Kolesová, narozená roku 1923 a členka komunistické strany od 18. května 1945. Silným hlasem, jak se sluší na profesionální herečku, neboť právě herectví na regionálních scénách se věnovala celý život, a s výbornou fyzičkou přednesla: »Zdravím Zemi, zdravím vodu, zdravím nebe, zdravím Slunce, zdravím taky tebe. Zdravím prostor kolem sebe, naši modrou planetu, díky za to, že jsme tu.«

Vstoupily natrvalo do dějin

Součástí sobotního programu byla také přednáška Mgr. Evy Bartůňkové spojená s besedou o dvou hrdinkách protifašistického odboje, novinářce, tělovýchovné pracovnici, pražské političce a spisovatelce Jožce Jabůrkové (1896-1942) a mladinké odbojářce, absolventce strážnického gymnázia Marušce Kudeříkové (1921-1943). Každá byla reprezentantkou jiné generace a pocházela z jiného prostředí, obě však natrvalo vstoupily do dějin našeho národa, protinacistického odboje a komunistického hnutí. Jejich památka nesmí být zapomenuta ani nijak zneužita, jak se například stalo letos od organizátorů kontroverzní akce Meeting Brno, kteří Kudeříkovou sice připomněli, ale »jedním dechem« s vysídlenými brněnskými Němci a banderovci, což je nehorázné spojení.

V diskusi vystoupivší Marie Veselá z Brna informovala, že psala prezidentce Meetingu Brno, husitské farářce Martině Viktorii Kopecké dopis, který dosud zůstal bez odpovědi. Marie Kročková z Havířova, jíž účastnice aplaudovaly za výraznou recitaci básní o Jabůrkové a Kudeříkové, uvedla, že v jejich městě mají ZŠ pojmenovanou po Kudeříkové a ulici Jožky Jabůrkové. Marie Hanischová z Mostu připomněla osud jiné mladinké antifašistky zavražděné německými nacisty, Herty Lindnerové, a jejího otce. Předsedkyně pražského Levicového klubu žen Věry Pickové Jana Čunátová informovala o tom, jak tento klub pečuje o památku spoluvězeňkyně Jabůrkové, kterou byla právě novinářka Picková.

»Poučit se musíme z minulosti, ale pracovat musíme pro současnost a budoucnost,« uzavřela slavnostní akci Komise žen Marková, jež současně vyhlásila pro rok 2022 pátý ročník Ocenění Žena roku. Komise připravuje pro příští rok i další vzdělávací semináře.

(mh)