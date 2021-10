Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Regulační úřad mnoho nezmůže

Energetický regulační úřad (ERÚ) vyzval všechny dodavatele energie k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky. Informace musejí zaslat do konce října.

Do stejného termínu by měl mít úřad první souhrnné výsledky. ERÚ má jen omezené kompetence, jak obchodní strategie prodejců elektřiny nebo plynu prověřit, či regulovat. Zákonodárci nepočítali s dramatickým vývojem na trhu, úřad tak nevybavili potřebnými nástroji. ERÚ to uvedl v tiskové zprávě.

Rozhodnutí o ukončení dodávek elektřiny a plynu ve středu oznámila skupina Bohemia Energy, která je největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR se zhruba 900 000 odběrnými místy. Ve čtvrtek o ukončení činnosti informovala firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a v pátek konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík energie s 28 000 klienty.

»Vyzval jsem důrazně předsedu ERÚ, aby úřad využil veškerých legislativních nástrojů, zejména par. 17 energetického zákona a provedl důkladný monitoring trhu s energiemi pro ověření schopnosti obchodníků dodávat elektřinu nebo plyn,« napsal v sobotu večer na twitteru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). ERÚ uvedl, že ještě v sobotu všech 434 licencovaných dodavatelů energií vyzval k zaslání dokladů, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům.

Tento krok je podle ERÚ zcela výjimečný odpovídající bezprecedentní situaci, která se na trhu nestala za 20 let existence úřadu. »Dodavatelé musejí nás, a především spotřebitele, přesvědčit a doložit, že se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od společnosti Bohemia Energy. Zároveň bych rád upozornil, že přinejmenším největší dodavatelé, se kterými jsme neustále v kontaktu, dodávky zajištěné mají a opakovaně to deklarovali,« řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. Dodal, že není na místě panika, že by neměl kdo lidem energie dodávat.

K přímé regulaci by mohl ERÚ přistoupit jen v případě, že by se na energetickém trhu prokázaly závažné problémy a nefungovala by konkurence. Zásah by musel úřad provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela Evropská komise.

(ng)