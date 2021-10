Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Na Černém Mostě 50 korun za den

Řidiči, kteří odstaví svůj automobil na záchytném parkovišti P+R na pražském Černém Mostě, zaplatí 50 korun za den. Stavbu parkovacího domu nyní město dokončuje.

Naopak na P+R v Hostivaři, které bude hotovo ještě letos, budou moci zastavit zdarma, vyplývá z dokumentu, který schválili pražští radní. Praha má dlouhodobě potíže s počtem míst na záchytných parkovištích. Od srpna vedení města stání na P+R zdražilo.

Na Černém Mostě bude mít parkoviště 880 míst a v současné době je podle dokumentu krátce před kolaudací. Dům má vyjít na zhruba půl miliardy korun. V Hostivaři bude parkoviště v Dolnoměcholupské ulici nedaleko železniční stanice Praha-Hostivař na ploše o délce 300 metrů a šířce 15 metrů. Ze 78 stání budou čtyři určena pro držitele průkazu ZTP.

Cena parkovného byla nastavena podle magistrátního systému rozdělení parkovišť do zón, a to podle vzdálenosti od centra města a dle dostupnosti veřejné dopravy. P+R Černý Most tak bylo zařazeno do zóny označené dvojkou a parkoviště v Hostivaři do nuly. Řidiči v Hostivaři budou moci stát maximálně 12 hodin.

Na území Prahy je asi dvacítka záchytných parkovišť a provozuje je městská firma Technická správa komunikací. Vedení města od srpna 2021 zvedlo cenu stání na většině záchytných parkovišť. Na čtyřech budou lidé za denní stání platit 100 korun a na devíti 50 korun. Zbylých sedm, která nejsou hlídaná, jsou na 12 hodin zdarma. Dosud řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun.

(cik)