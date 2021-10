Řešení není v podléhání skepsi a nečinnosti

Výsledky KSČM voleb do Poslanecké sněmovny jsou horší než špatné předpovědi. Co v této situaci dělat? Dívat se kupředu! Vstanou noví bojovníci, ale my, ti současní členové strany a podporovatelé, nemáme právo naše úsilí o společenskou změnu ke spravedlivější – socialistické společnosti vzdávat. Je čas vypořádat se s neřešenými problémy. Na rozhodnější a iniciativnější vedení strany byl čas už na IX. sjezdu. Nejde dál ztrácet čas. Hořce vybojovaný mimořádný sjezd 23. října má za úkol tento kardinální problém vyřešit. Všichni, kdo kandidují do vrcholných stranických funkcí, by na něm měli především vystoupit s co nejjasnější nabídkou dalšího postupu a jejich představou o osobní účasti na řešení vážné situace strany a o pojetí práce vedení a celé strany. Nejde o náměty a sliby, ale o aktivitu.

Pracovat a působit se bude v náročnějších podmínkách než dosud – politicky, organizačně, s malou zásobou aktivních a připravených členů, i ekonomicky.

Kandidátní listiny do krajských i parlamentních voleb ukázaly zásobu mladších kandidátů, kterým jsme mnohokrát slibovali větší prostor. Teď by ho měli dostat a ukázat, co v nich opravdu je. Od všech členů je třeba vyžadovat komunistickou aktivitu podle jejich nejlepších schopností a možností. Ukončit stížnosti, že funkcionáři strany nereagují na připomínky, návrhy a kritiku zdola, a to tak, že se reagovat bude, s rozborem, kladně, nebo záporně. Odbory, mládežnické, ženské, vlastenecké spolky a skupiny nejsou straně na obtíž, ale její širší zázemí, zdrojem inciativ a také možnou základnou pro rozšiřování členské základny.

Stanovy správně předpokládají aktivitu členů. Tu je třeba organizovat a vyžadovat. Skoro opuštěné vnitrostranické vzdělávání je základem přípravy členů na jejich aktivní členství – všude od základních organizací až po vedoucí funkcionáře na všech stupních. Snížení počtu jednání základních organizací bylo hrubou chybou, neodpovídá představě o působení strany uvnitř, ani na veřejnosti. Počet akcí pro veřejnost a na veřejnosti je třeba udržet a připravovat i nové, podle možností a okolností. Zvážit obnovení kandidátské lhůty a patronátu nad přicházejícími a získanými zájemci o členství.

Programovou činnost se zatím nepodařilo dotáhnout ke schválenému a přijímanému stavu. Změna se neobejde bez aktivní (vedoucí) účasti funkcionářů v čele s předsedou ústředního výboru. Využít je třeba všech, kteří se dosud podíleli na přípravě dokumentů, a jejich kritiky. Zpracované dokumenty a kritické a námětové příspěvky k nim jsou použitelným východiskem. Taková jednání za aktivní účasti vedoucích stranických funkcionářů nejsou ztrátou času. Nově vzniká přirozený požadavek na programovou přípravu nejbližších kroků k dosažení změny atmosféry i rozsahu způsobu činnosti v situaci, kdy je strana mimo parlament, s cílem, aby šlo o situaci dočasnou, co nejkratší, tedy dokument, který podle tradice může být nazván akčním programem.

Určitě je třeba na všech úrovních od obcí po parlament a vládu pokračovat k zaujímání stanovisek k aktuálním i dlouhodobým problémům a vyhledávat odborníky ve straně i mimo ni pro jejich zpracování a také jako personální zásobu pro možný výkon zastupitelských a dalších funkcí ve veřejné správě.

Nakonec budou nutné změny i v ekonomické oblasti. Strana je naše, nás členů. V obtížné situaci ji bude potřebné víc podporovat i v této oblasti, skoro jistě i zvýšením příspěvků. Velkou výhodou jsou nemovitosti v majetku strany – měli bychom je dokázat udržet, je to zájem nás všech a umožnění funkce strany. Haló noviny (Futura, a. s.) a počítačové prostředky pro styk s členy veřejností jsou cenným majetkem a prostředkem působení – zlepšovat, ne omezovat nebo rušit.

Úkol před námi je jasný: Rudý prapor v zájmu celé společnosti zase jasněji zavlaje. K současným přibudou noví bojovníci. Bude to náročné – je to ale na nás.

Václav EXNER, předseda ZO 435 na Praze 1, bývalý místopředseda ÚV KSČM a bývalý poslanec za KSČM