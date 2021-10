Všechno hezké jednou končí

»Ten pocit, když je vám politika vaší země naprosto odcizená… ‚Demokratické strany‘ slaví záchranu demokracie a já se nějak nedokážu radovat s nimi,« napsal na svém facebookovém profilu Martin Vrba, mj. mluvčí české Rebelie proti vyhynutí (XR), publicista a spolupracovník levicového serveru a2larm.cz. Tam mimochodem své facebookové úvahy následně rozvedl v článku »Vláda Petra Fialy nic neřeší. Dovede nás k vládě Babiše a Okamury«.

Bohužel má naprostou pravdu. Doslova a do písmene. Andrej Babiš byl skutečně ODStaven od moci a vystřídán tím, z čeho původně vznikl. Partičkou, kterou kdysi, před svým vstupem do politiky, pomáhal spolufinancovat. A teď bude spolu s SPD v parlamentní opozici a bude halasně čekat na svou další šanci. Část politologů tvrdí, že bude usilovat o křeslo prezidenta, ani to – pokud by náhodou uspěl - by ale Vrbou nastíněný temný scénář nijak nenarušilo. Vždyť v Polsku také ovládá mocenskou politiku »orel«, který nestojí v čele vlády, ale zdánlivě v pozadí. Tak proč by se Babiš nemohl stát českým Jaroslawem Kaczyňským, ať už se v příštích letech objeví v jakékoli pozici?! Tím spíš, že k autoritářským vůdcům má blízko a nepokrytě je obdivuje (jako mj. svého »přítele« Orbána)…

Ano, tak jako Martin Vrba, ani já se nemohu radovat. I já jsem přesvědčen, že ti, kteří slaví konec levice ve Sněmovně, si brzy budou ještě stýskat. Protože 9. října jsme, pokud ne definitivně, tak na hodně dlouho, ztratili pravo-levý konflikt a nahradili ho »střetem liberální pravice a autoritářsko-podnikatelského nac-populismu. Můžeme to nazývat třeba visegrádská dialektika,« opět trefně glosuje Vrba.

A přidává ještě další skvělá politologická shrnutí, jako: »Připomeňme si, že Andrej Babiš i Tomio Okamura jsou oba soukromí podnikatelé, jejichž programem je jen obchod se společenskou frustrací. Takzvaný (samozvaný) demokratický blok se úporně snažil Babiše vykreslit jako člověka minulého režimu, jako estébáka a bolševika. Není to (přitom) nic než ideologická fikce, která má zastírat, že Babiš s Okamurou jsou monstry polistopadové ‚demokracie‘ - jak se souhrnně nazývá to, v čem tady žijeme - a nikoli minulých pořádků…«

V nové Sněmovně se podle Vrby střetávají už jen ideologové kapitalismu s reálkapitalisty. »Na obou stranách jen pocit marnosti z odlišných důvodů. Sledovat pohyb dějin je každopádně svým způsobem až perverzně fascinující - dívat se, jak se celá ta mašinérie nezadržitelně sune na okraj propasti, zatímco uvnitř probíhá oslava záchrany demokratických pořádků…« uzavírá Martin, kolega, s nímž jsem měl tu čest asistovat (prozatím) poslednímu pražskému komunistickému poslanci Jiřímu Dolejšovi.

Roman JANOUCH