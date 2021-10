Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Čipy nejsou, nasadí Antivirus

Automobilka Škoda Auto na následující dva týdny zcela zastaví výrobu ve všech třech tuzemských závodech, výjimkou bude jedna linka v závodech v Kvasinách na Rychnovsku. Při této odstávce chce firma dokončit 10 000 rozdělaných aut, řekl vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera. Důvodem utlumení výroby je nedostatek čipů.

»Naší nejvyšší prioritou je a zůstane dlouhodobé zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy našich zaměstnanců,« řekl Kotera. Zaměstnanci automobilky Škoda Auto zůstávají doma za 80 procent průměrného platu, do kterého spadají například i mimořádné roční bonusy. Náhrada mzdy tak podle odborů zhruba odpovídá dennímu výdělku.

Kotera předpokládá, že dodávky polovodičů se v druhé polovině roku 2022 budou opět stabilizovat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit.

Škoda Auto již dříve uvedla, že kvůli nedostatku čipů výrazně omezí či zcela zastaví výrobu nových aut. Zaměří se na dokončení rozdělaných aut, jejichž počet se dlouhodobě pohybuje mezi 30 000 až 50 000.

Znovu Antivirus

Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli omezení výroby mohli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim mohl proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun. Shodla se na tom tripartita. Tuto podporu pro automobilový průmysl chce vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu, dodal Babiš.

»Většina účastníků tripartity podpořila návrh varianty, že podpoříme automobilový průmysl plus navazující segmenty,« uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Z programu Antivirus se proplácely výdělky v zavřených provozech i náhrady mezd lidem v karanténě či firmám s výpadkem poptávky, surovin a personálu kvůli covidu. Peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, jedná se o prodloužení podpory do konce června příštího roku. Zatím by podniky mohly pobírat příspěvky za říjen a listopad.

»Odbory tlačily na přijetí nějaké, co nejschůdnější, formy kurzarbeitu,« připomněl předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič. »Ukazuje se, že tak nelze řešit situace spojené s koronavirem nebo nynější výpadek dodávek čipů. Doplácíme na závislost na zahraničních subdodavatelích a ukazuje to, jak je společnost křehká. Každopádně je třeba hledat takovou formu podpory, která udrží zaměstnanost a také hledat odbyt. Přetrhaly se naše východní vazby a zaplnily je jiné firmy z EU.«

Stanislav Grospič (KSČM).

Co nám dovolí Brusel?

Antivirus je nyní pro všechny firmy. Babiš řekl, že dopisem požádá eurokomisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou o schůzku, aby s ní projednal úpravu pravidel Antiviru a jeho nastavení pro automobilový průmysl. Sejít by se s ní chtěl ve čtvrtek.

Pokud by podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly změny Komise neodsouhlasila, měla by vláda Antivirus přesto spustit plošně. Prezident zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že automobilový průmysl obstarává devět procent hrubého domácího produktu a zhruba čtvrtinu produkce průmyslu i českého exportu. »Jsem optimista, že nebude problém s Evropskou komisí. Jestliže někdo v Bruselu uvažuje o prodloužení podpory do 30. června, proč by to komplikoval a nesouhlasil s nasazením v České republice,« uvedl Hanák.

Ministerstvo práce spočítalo výdaje na měsíc asi na 440 milionů až 1,7 miliardy korun podle počtu podpořených firem a podle rozsahu omezení jejich výroby.

Česko má od července i nový zákonný kurzarbeit. Podle ministerstva práce tento nástroj ale zatím není možné využít, čeká na schválení Evropskou komisí.

Podle ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy není program Antivirus správné řešení. »To, že nejsou čipy, je zhmotněním běžného byznysového rizika. Není to žádná pandemie či jiný zásah vyšší moci. Malého živnostníka také nikdo nezachrání, když dojede na riziko podnikání,« podotkl.

