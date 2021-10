William: Místo cest do vesmíru ochránit Zemi

Britský princ William vyzval, aby se miliardáři místo cest do vesmíru soustředili na záchranu planety Země. V rozhovoru, který ve čtvrtek odvysílala stanice BBC, také varoval před »klimatickou úzkostí«, kterou podle něj trpí mladší generace.

»Potřebujeme, aby se některé z největších mozků a myslí na světě soustředily na opravení této planety, ne na hledání dalšího místa, kam bychom mohli jít žít. Myslím, že to mě nakonec dostalo - je opravdu velmi důležité se soustředit na tuto planetu, nevzdávat se a neodlétat do vesmíru, abychom se pokusili vymyslet řešení do budoucna,« řekl William, vévoda z Cambridge. Dodal, že sám nemá absolutně žádný zájem letět do vesmíru a zdůraznil, že stále přetrvávají zásadní otázky kolem uhlíkové stopy takových letů.

William se stanicí hovořil před vyhlášením soutěže o cenu za přínos k řešení největších problémů životního prostředí, která nese název The Earthshot Prize. Princ vyhlásí prvních pět laureátů na konci první říjnové dekády.

Princ také varoval, že mezi mladými lidmi, jejichž »budoucnost je v podstatě neustále ohrožená«, dochází k »nárůstu klimatické úzkosti«. William, který má tři děti - osmiletého George, šestiletou Charlotte a tříletého Louise - apeloval na dospělé, aby si vzpomněli, jak rádi jako malí chodili do přírody a nepřipravovali o to budoucí generace. »Byla by to absolutní tragédie, kdyby tady o 30 let později seděl prince George a stále hovořil o záchraně planety,« dodal.

Williama prý k ekologickému aktivismu inspiroval jeho otec, 72letý princ Charles, který se tématem zabýval dříve než většina lidí. Charles se spolu s Williamem a svou matkou královnou Alžbětou II. plánuje zúčastnit konference OSN o klimatu COP26, kterou 31. října hostí skotské Glasgow.

Podle agentury Reuters William v rozhovoru zjevně narážel na rostoucí popularitu turistických letů do vesmíru. Naposledy se do vesmíru ve středu podíval hollywoodský herec William Shatner, který v seriálu Star Trek ztvárnil postavu kapitána Jima Kirka. S dalšími třemi turisty-astronauty ho vynesla raketa New Shepard společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Prvního letu Blue Originu, který se uskutečnil 20. července, se zúčastnil i Jeff Bezos s bratrem Markem. Prvním turistickým letem předstihla Blue Origin o devět dnů firma Virgin Galactic jiného miliardáře Richarda Bransona, který byl na jeho palubě. Ve vesmírném byznysu dále podniká miliardář Elon Musk. Lodě společnosti SpaceX dopravují na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) náklad i posádky…

Národní stav nouze

Kvůli klimatické krizi před konferencí COP26 demonstrují aktivisté prakticky každý den po celé zeměkouli. Stovky demonstrantů v čele s americkými indiány třeba minulý týden protestovaly před Bílým domem. Žádali prezidenta Joe Bidena, aby přestal schvalovat ropné projekty a aby v souvislosti s klimatickou krizí vyhlásil národní stav nouze.

Demonstrace jsou součástí protestů nazvaných »Lidé proti fosilním palivům«, které organizuje aliance skupin známá jako Build Back Fossil Free (Vystavět znovu bez fosilních paliv). Jméno skupiny je přitom narážkou na Bidenův slib »vystavět znovu a lépe« americkou ekonomiku, kterou tvrdě zasáhla omezení související s šířením koronaviru. Účastníci demonstrací tvrdí, že Bidenova vláda může pro snížení uhlíkové stopy dělat víc.

Tento protest připadal na federální svátek, který donedávna oficiálně oslavoval výročí, kdy Kryštof Kolumbus v roce 1492 poprvé doplul do Ameriky. V posledních letech však řada států a měst USA v reakci na výzvy volající po rasové spravedlnosti a dekolonizaci dějin tento svátek spojila či nahradila Dnem domorodých obyvatel. Biden jako první americký prezident tento svátek domorodých obyvatel uctil v prohlášení. I proto do ulic za klima vyšili také právě domorodí obyvatelé…

Protesty byly pokojné. Přesto desítky demonstrantů policie vystavila nepříjemnému zvuku ze zařízení, které má pomoci kontrolovat davy, píše list The Guardian s odkazem na videozáznamy. Použití zařízení se na internetu setkalo s kritikou. »Proč je zapotřebí policejní síla? Nic nedělají,« stálo v jednom z tweetů. »Před zrádci hlavní město chránilo méně policistů,« uvedla jedna z uživatelek s odkazem na lednový vpád stoupenců kontroverzního exprezidenta Donalda Trumpa do sídla Kongresu s cílem zabránit zákonodárcům v potvrzení volebního vítězství Bidena.

Očekávejte nás

Před Bílým domem někdo na podstavec sochy Andrewa Jacksona nasprejoval vzkaz »Očekávejte nás«. Sedmý prezident USA je mj. nechvalně známý tím, že vedl brutální represe vůči původním obyvatelům Ameriky skrze nucený odsun indiánů z jihovýchodních států. Na cestě známé jako Cesta slz zemřely tisíce osob, mnohdy následkem nemoci.

»Očekávejte nás« je části sloganu »Respektujte nás, nebo nás očekávejte«. Frázi používalo mnoho domorodých žen při protestech proti kanadské ropné společnosti Enbridge, která má za devět miliard dolarů modernizovat ropovod mezi kanadskou provincií Alberta a americkým státem Wisconsin. Skupina domorodých obyvatel za ochranu klimatu Bidena kritizuje za to, že projekt dosud nezablokoval…

