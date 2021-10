Bývalý předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Filip: Jde o ústavní puč organizovaný Senátem

Senátní komise pro Ústavu se shodla na tom, že podmínky pro převod pravomocí prezidenta republiky podle článku 66 Ústavy ČR byly naplněny. Senát by o tom měl hlasovat pravděpodobně 5. listopadu. Bývalý předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip označil postup Senátu za hyenismus, premiér Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku 66 ještě počkal.

Senát by se měl podle komise usnést na tom, že »prezident republiky nemůže svůj úřad vykonávat ze závažných zdravotních důvodů«. Novinářům to po jednání komise řekl její předseda Zdeněk Hraba (STAN). Poukázal na vyjádření Zemanova lékaře a ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala, podle něhož jeho pacient nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Možnost, že by se tato situace v následujících týdnech změnila, hodnotí Zavoral jako málo pravděpodobnou.

Komise proto konstatovala, že »podmínky stanovené článkem 66 Ústavy České republiky o náhradním výkonu funkcí prezidenta republiky jsou dány«. Doporučila, aby byl Senát první parlamentní komorou, která příslušné usnesení přijme ještě před ustanovením Poslanecké sněmovny, tedy do 8. listopadu.

Článek 66 Ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda Sněmovny.

Podle tajemníka senátní komise Jana Kysely by převod pravomocí prezidenta mohl trvat v případě potřeby až do konce Zemanova mandátu. Kterákoli z komor by ho ale mohla podle Kysely zrušit, pokud by souhlas s přenesením pravomocí odvolala.

Filip kroky horní parlamentní komory ostře odsoudil. »Tohle je hyenismus. Jde o ústavní puč organizovaný Senátem, který podle mandátu jednotlivých senátorů nemá úplnou důvěru občanů ČR,« řekl našemu listu. Připomněl, že v době nemoci bývalého prezidenta Václava Havla, když byl léčen v Rakousku, nikdo nic takového neorganizoval. »Skutečnost je taková, že to, kdo bude pověřen sestavením vlády, záleží až na tom, jestli bude zvolen předseda Poslanecké sněmovny, do té doby má vláda mandát, aniž by musela podávat demisi. Nejdříve po svolení předsedy Poslanecké sněmovny by se o tom mohlo jednat. Tohleto já považuji za opravdu neskutečný krok těch, kteří se to neštítí v době nemoci prezidenta republiky organizovat. Něco takového jsme nezažili od vzniku České republiky,« dodal Filip.

Babiš by s aktivací článku 66 počkal

Také premiér Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku 66 Ústavy počkal. Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci. Podle Babiše je potřeba, aby Zeman dostal čas se léčit. »Je tam (v nemocnici) jenom devět dní. Jeho role v této chvíli není žádná, protože i svolání Sněmovny by nastalo bez toho, že by to udělal a že to podepsal,« řekl Babiš České televizi. »Jeho role nastane až někdy v prosinci, kdy se ustanoví Sněmovna, vláda podá demisi a potom je tady prostor řešit jeho zdravotní stav,« dodal premiér.

Předseda vlády také vyzval vedoucího prezidentovy kanceláře Vratislava Mynáře k rezignaci. Pokud tak neučiní, po případné aktivaci článku 66 by Babiš případné personální změny provedl sám. »Myslím, že když by pan kancléř rezignoval, a měl by, tak tu situaci uklidní,« řekl Babiš. Dodal, že Mynáře neoslovil, ani se k tomu nechystá, jde podle něj o veřejnou výzvu.

Mynář by měl rezignovat také podle lídra koalice Spolu a možného budoucího premiéra Petra Fialy (ODS). »Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost článek 66, měl by premiér - ať už současný nebo budoucí - kancléře odvolat. Jsme ve vážné a neudržitelné situaci, musíme z ní najít důstojnou cestu a vrátit důvěru v základní funkce a instituce státu,« uvedl Fiala na Twitteru.

Filip s podobnými výzvami nesouhlasí. »Pokud jde o vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, bez vědomí prezidenta republiky bych to neorganizoval. Ta výzva je podle mého soudu jenom příliš vstřícný krok pana premiéra vůči tvořící se pravicové koalici,« uvedl.

Možné trestné činy proti republice

V souvislosti s informacemi, které zazněly na pondělní tiskové konferenci Senátu k prezidentově zdravotnímu stavu, policie uvedla, že zahájí prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pondělí uvedl, že podle Ústřední vojenské nemocnice není prezident Miloš Zeman schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. O tomto stanovisku nemocnice podle Vystrčila věděl od 13. října Mynář, který přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) kvůli podpisu rozhodnutí o zasedání Sněmovny.

Podle Babiše Vondráček chyboval, za Zemanem neměl vůbec chodit. »Neměl tam co hledat. Myslím, že tam hrál nějakou roli, která byla úplně zbytečná,« uvedl. Vondráček s Mynářem podle něj nemuseli kolem rozhodnutí svolat Sněmovnu dělat takové »divadlo«. Vondráček tak podle Babiše pravděpodobně nebude kandidátem ANO do vedení komory.

Hrad pondělní informace Senátu zatím nekomentoval.

(jad)