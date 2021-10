Miliardy v suchu a miliony bez energie

Tak už máme dost banánů, nestojí se na ně fronty. Stojí se ale jinde, teď před sídly ČEZ, po krachu Bohemia Energy. Více než milion klientů naštěstí nepřijde o dodávky, ale bude je mít od dodavatele poslední instance. Ale dražší, než se jim podaří se přehlásit jinam. A zaplacené zálohy možná zmizí v nedohlednu… Vlastník Bohemia Energy, miliardář Písařík zatáhl za záchrannou brzdu, a když mu již byznys tolik nevynášel, odnesl si vydělané miliardy a nechal klienty svému osudu…

Není to poprvé v naší novodobé historii. A bohužel ani naposledy. Říkáte, že je to prostě volný trh, i když s regulovanými pravidly. Ano, je to trh, metody jsou to normální a legální. Ale je to morální? V kapitalismu jistě ano, vždyť přece za Bohemia Energy lobbovali, jistě za tučný peníz, i známí herci Pavel Liška a Marek Daniel. A ti přece stojí na správné straně barikády, té proti frontám na banány… Pro nás to ale normální není. Pro nás jsou jistoty dodávek a dostupných cen energií zásadní prioritou.

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM