Hyenismus kolem prezidenta

Situace kolem hospitalizace prezidenta Zemana se vítězné pravici hodí. Nic jiného si nemohla přát. Přešlapy hradního týmu a velmi vágní vysvětlení jeho nemoci nahrává silám, kterým vždy vadily postoje prezidenta. Přitom je opravdu těžké nějakou prognózu v medicíně vyslovit. Toho si je jistě vědom i lékařský tým ve střešovické nemocnici.

Přímé útoky však nemají naději na úspěch, proto předseda Senátu přišel s novou taktikou. Vystoupil v televizi s obranou Miloše Zemana. Ten si prý zaslouží odpočinek, léčbu a lepší lidi kolem sebe. Každý člověk má přece nárok na klid a to, jak se chová kancléř Mynář a další pracovníci Hradu, prezidentovi neprospívá. Jako na zavolanou v sobotu vpodvečer se sešli lidé demonstrovat za právo být informován. Poutače nad hlavami a křik Přestaňte nám lhát, se několik desítek minut ozývaly nad Hradčanským náměstím. České televizi stálo dokonce za to, aby sem poslala štáb, který jejich výzvu zanesl do celé republiky. Proč asi? Tak vlastně byl podpořen i požadavek Miloše Vystrčila. Je ovšem zajímavé, jak málo lidí stačí, aby z demonstrace pár desítek křiklounů se udělala celostátní akce, na niž přijede drahá televizní technika. Podle svolavatelů se prý demonstrace účastnilo na pět set lidí, podle České televize dvě stovky a podle policie něco přes sto. Proto ani ČT se neodvážila zachytit celý dav, ale jen jednotlivce, mladé lidi v popředí.

Zachyceny ovšem byly i výkřiky, které už směřovaly dál, než naznačil Vystrčil. K odchodu těch, kteří by nás »chtěli zavléct do Ruska«, a tedy vlastně i prezidenta, i když o takovém směřování nemůže být řeči. Vadí totiž i prezidentův realistický postoj k problémům a jeho snaha po nezávislé politice.

Hyenistický přístup k nemocnému prezidentovi má jen jeden cíl, odstranit ho a do křesla nejvyšší hlavy státu prosadit nějakého svého favorita. Prezident totiž dělá potíže. Těžko mohou při různých asociálních opatřeních, které připraví předpokládaný Fialův kabinet, počítat s jeho podporou. Při tom nastala velmi výhodná situace pro strany tzv. demokratického bloku, tedy pravici. Ovládají Senát, budou ovládat, naštěstí neústavní většinou, Poslaneckou sněmovnu, budou mít svou vládu, jen křeslo prezidenta jim chybí, a to již jistě mají své favority. Odstranit ho by bylo terno. Nemoc se hodí a přešlapy hradního týmu mohou s pomocí médií, zvláště pak České televize, vyvolat patřičné veřejné mínění. Proto žádná pomluva, žádný podpásový útok, není vynechán.

Účel světí prostředky, bylo heslem jezuitů. Ti dnešní odpůrci prezidenta Zemana postupují v jejich intencích. Jen nemohou k naplnění svého cíle použít inkvizici. Proto jsme svědky takového hyenismu a jakéhokoli podpásového postupu.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)