Nepostaví třeba v Řeporyjích pomník i Henleinovi?

Nedávno jsme byli svědky »nesmírné odvahy hrdinů naší současnosti« při odstraňování pomníku maršála Koněva. Objevili se v médiích, v rozhovorech poučovali národ svéráznou interpretací historie a v důsledku třicetileté antikomunistické kampaně se snažili vytvořit iluzi o tom pravém osvoboditeli Prahy, tzv. Vlasovově armádě.

Nabídli by vlasovci Praze pomoc, pokud by Rudá armáda, Stalin, Koněv a... nehnali Hitlera? Kdyby Hitler nebyl poražen a jejich rodiče či oni sami vůbec přežili, byli by dnes asi na Sibiři či jinde – pokud by ovšem měli správnou barvu očí, vlasů, rozměrů lebky apod., navíc by ale museli i něco umět.

Nechci bagatelizovat tragédii vlasovců i jejich zoufalou snahu vykoupit svoji předchozí zradu a dostat se do amerického zajetí. To je lidské i pochopitelné. Nelze na pár řádcích diskutovat názory a spekulace pamětníků, porovnat informace z řady knih, starších historiků i těch vypěstovaných po roce 1989.

Toto konstatování nemá být obhajobou zločinů, o kterých se dnes tolik píše, je jen vyjádřením názoru, že období, dnes označované jako období stalinského teroru, na seriózní zhodnocení ještě čeká. Kdo trochu sleduje média, ví o neúspěšných akcích mezinárodního kapitálu, který v otevřených bojích byl zcela neúspěšný, i jeho intrikách a diverzní činnosti, kde se mu naopak dařilo. Zcela se z těch hodnocení ztratilo jméno prokurátora Vyšinského, jistě vzdělaného člověka, ale možná i gaunera, kterému Stalin bezmezně věřil. Posoudil někdo jeho možný podíl na procesech a gangu, který likvidoval nevinné? Na to lze usuzovat nikoliv z dnes zákonem č. 198/1993 Sb. zakázané komunistické propagandy, ale z pramenů povolených (např. kniha Výbušnina nebo z přiznání agenta Ostrého na internetu o jeho podílu na likvidaci R. Slánského).

Do mozaiky současných kuriozit i historických paradoxů dle mého názoru patří i na internetu dostupný článek Jakuba Kučery - Tělocvikář válečným zločincem. V něm je uvedeno, že Konrad Henlein je dosud čestným občanem Liberce a Karlových Varů. Přijde Henlein po této připomínce o tuto poctu, anebo mu z rozpočtu - aspoň v Řeporyjích - postaví pomník?

Na závěr připojuji výzvu ke kritikům komunistů – neomezujte se jen na glosy pod články v Haló novinách. Překonejte primitivismus a argumentujte, zkuste napsat něco, pod čím se můžete podepsat plným jménem a nad čím se může i čtenář zamyslet. Logika společenského vývoje je neúprosná a vědeckotechnický pokrok, potřeba surovin a energie a výrobní potenciál nemilosrdně žádají změnu uspořádání společnosti.

Evžen SMRKOVSKÝ