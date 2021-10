Elektřina

Tak nám budou zdražovat. Elektřinu, plyn, benzin a potom vše, co při výrobě a distribuci tyto komodity potřebuje. Takže prostě všechno. Přesto jsou ale věci, které jaksi nechápu. Například elektřina.

Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka, cena za silovou elektřinu a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad. Ta obsahuje různé poplatky: distribuční poplatky – placení rozvodné sítě, poplatek za rezervovaný příkon – rezerva, kterou většinou nevyužijete, příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie – dobrá myšlenka, kdyby značná část nešla solárním baronům, poplatek za systémové služby a poplatek operátorovi trhu – no, asi musí úředníčci být…

Podle posledních zpráv větší část (asi 60 procent) činí neregulovaná složka. To je ta složka, která je dána pohybem na burzách. Ta složka, kterou ovlivňuje neviditelná ruka trhu. Já vám nevím, ale ještě nedávno jsem byla přesvědčená (a informacemi z médií přesvědčovaná), že my, Česká republika vyrábíme elektřiny nadbytek a značnou část jí vyvážíme za hranice. Neměli bychom tedy být schopni si na trzích dupnout a určit si vnitřní cenu sami?

Na druhou stranu je jasné, že čeho bylo dost, toho už dost být nemusí. Přírodní zdroje nejsou omezené a kvůli jakému si greendealu raketově rostou jakési emisní povolenky. To je podle mě také postavené na hlavu. Nedosáhnu přece změny tím, že budu ždímat peníze a utahovat šrouby. V první řadě musím najít jiný způsob výroby a pak případně omezovat ty špinavé zdroje.

Jasně, jiný způsob výroby máme. Vedle solární, která funguje jen přes den a jen občas, větrné, která záleží na rozmarech rozvrtaného počasí, a vodní, které je málo, máme třeba úžasnou atomovou energii. Ta umí za předpokladu dodržení výrobních a skladovacích postupů udělat z minima maximum. Ale tady zase nastupuje politika. A je otázkou, čím budeme vyrábět elektřinu za pár let, když s Ruskem se nemluví, i když máme fungující elektrárny postavené na ruské technologii a kalibrované na ruské články.

A nejde jen o elektřinu, ale i o plyn. I toho má Evropa málo. A nemůže se divit. Když Rusko bojkotovala mnohými sankcemi, tak se holt zavřely dveře. A teď se všichni diví.

Ono tady totiž nejde o politiku a o to, s kým mluvím a s kým ne, ale o kšefty. Ve velkém, tedy na úrovních států, je potřeba se chovat ekonomicky a ne politicky a umět si zajistit více dobrých zdrojů, místo nenávistného pindání na východ a jistého alpinismu na západ. A v malém pak zajistit, aby byla konečná cena pro spotřebitele oproštěná od živení nejrůznějších finančních pijavic. Zní to jednoduše. Ale je někdo, kdo to dokáže?

Helena KOČOVÁ