Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Haló noviny

Erdogan zběsile útočí proti celému světu

Soud v tureckém Edirne v pondělí uložil tříletý trest vězení kurdsko-německé zpěvačce, která používá umělecké jméno Hozan Cane. Shledal ji vinnou z podpory kurdské teroristické organizace Strana kurdských pracujících (PKK).

Zpěvačka, která má německé občanství, žije v Německu a soudu se neúčastnila. Informovala o tom agentura DPA. Hozan Cane ovšem už v tureckém vězení strávila přes dva roky, propuštěna byla vloni na podzim poté, co odvolací soud zrušil její šestiletý trest pro nedostatek důkazů. Nejprve dostala zákaz vycestovat z Turecka, ten jí ale letos tamní soud zrušil a ona odjela do Německa.

Soud v Edirne v pondělí zpěvačce udělil trest tři roky, jeden měsíc a 15 dní vězení, a to za podporu separatistické PKK. Kauza začala v červnu 2018, když byla zpěvačka zatčena v provincii Edirne, kde se účastnila kampaně prokurdské opoziční Lidově demokratické strany (HDP) před parlamentními a prezidentskými volbami – což se v Erdoganově režimu rovná přinejmenším »vůdcozradě«… V listopadu téhož roku dostala zpěvačka trest šest let a tři měsíce vězení.

Byla mučena, azyl našla v SRN

Hozan Cane, která se narodila v Turecku jako Saide Inacová podle různých zdrojů v roce 1969 či 1971, utekla do Německa v 90. letech kvůli represím režimu vůči Kurdům. Německo jí udělilo azyl, protože v rodné zemi byla mučena a strávila i devět měsíců ve vězení poté, co ji zatkli v roce 1991 na koncertě ve městě Van. Obvinění z podpory terorismu čelí v Turecku i zpěvaččina dcera Gönül Örsová.

Kurdové jsou v Turecku dlouhodobé diskriminováni, například až do roku 2002 nesměli užívat kurdštinu ve veřejném životě (u soudu, na úřadech ani ve školách) a v jazyce se nesmělo ani vysílat v rozhlase a v televizi. Po mírném uvolnění, souvisejícím zřejmě i s tehdejší snahou Turecka o zahájení rozhovorů o vstupu do EU, a po krachu křehkého příměří s PKK v roce 2015, turecký režim represe vůči Kurdům opět zesílil. Režim prezidenta-diktátora Recepa Tayyipa Erdogana do vězení na dlouhé roky poslal řadu kurdských politiků a aktivistů a snaží se rovněž u ústavního soudu domoci zákazu demokratické strany HDP.

Předvolaní velvyslanci

A zastrašit se v žádném případě nedá. Ani zahraničím! Turecké ministerstvo zahraničí si v pondělí totiž rovněž předvolalo velvyslance deseti zemí včetně Spojených států, Německa a Francie.

Učinilo tak kvůli společnému prohlášení diplomatických misí v zemi, které vyzvaly Ankaru k propuštění vězněného filantropa Osmana Kavaly. »Pokračující průtahy v jeho (Kavalově) procesu, včetně spojování různých případů a vytváření nových po předchozím osvobozujícím rozsudku, vrhají stín na respektování demokracie, vlády práva a transparentnosti v tureckém soudním systému,« popsaly realitu ambasády Kanady, Dánska, Německa, Nizozemska, Norska, Švédska a USA na svých twitterových účtech. Společné prohlášení podle Reuters rovněž zmiňovalo v této souvislosti diplomatická zastoupení Francie, Finska a Nového Zélandu.

Velvyslanectví západních zemí zároveň vyzvala Ankaru ke spravedlivému a rychlému vyřešení Kavalova případu. Načež Erdogan vyletěl jako zběsilý. A jeho ministr vnitra Süleyman Soylu v reakci na výzvu diplomatických misí prohlásil, že Turecko je prý demokratický právní stát. Jako nepřijatelné označil to, aby velvyslanci dávali justici »doporučení a návrhy« v pokračujícím případu. »Vaše doporučení a návrhy vrhají stín na vaše chápání práva a demokracie,« přiznal hodně specifické turecké chápání těchto termínů Soylu.

Kavala je obviněn z financování protivládních protestů z roku 2013 a podílu na pokusu o údajný převrat v roce 2016. Filantrop všechna obvinění odmítá. Vloni v únoru ho soud zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů v kauze protestů z roku 2013, po několika hodinách na svobodě ho ale policie opět zatkla kvůli obvinění z podílu na Erdoganem vyprefabrikovaném pokusu části armády o puč z roku 2016. Posléze nejvyšší soud jeho zproštění ohledně roku 2013 zrušil.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2019 jeho obvinění označil za politicky motivovaná a vyzval k jeho okamžitému propuštění. Letos v září jeho osvobození žádala také Rada Evropy.

Nová zatýkání

Turecké úřady navíc nařídily zatčení 158 lidí podezřelých z účasti na zmiňovaném smyšleném pokusu o státní převrat v roce 2016, celkem 97 z nich již bylo zadrženo, uvedla turecká státní agentura Anadolu. Podle Ankary jsou zadržení členy organizace muslimského klerika Fethullaha Gülena, kterou viní z přípravy tzv. puče. Duchovní, který žije v USA, tvrzení dlouhodobě odmítá, a právě on neustále zdůrazňuje, že k žádnému puči nedošlo a Erdogan si vše jen vymyslel a zinscenoval, aby mohl zesílit pogromy proti opozici v zemi.

Mezi podezřelými je nově 110 studentů vojenských škol, kteří byli po pokusu o převrat vyloučeni, a 48 bývalých i současných vojáků. Protiteroristická policie zasahovala v jeden okamžik v 41 provinciích, po dalších podezřelých pátrá.

Prokuratura vydala podle ČTK dalších 123 zatykačů na lidi podezřelé z používání aplikace ByLock, která je podle úřadů hlavním komunikačním nástrojem Gülenových příznivců. Údajný nezdařený převrat si vyžádal 290 mrtvých, z toho kolem stovky tzv. pučistů.

Rozsáhlé zatýkací akce se stovkami zadržených nejsou v Turecku ani po pěti letech od tohoto tzv. pokusu o puč výjimečné. V souvislosti s neexistujícím převratem bylo vyšetřováno zhruba 80 000 lidí a dalších 150 000 muselo opustit své zaměstnání ve veřejné správě. Podle agentury AFP bylo nově zahájeno nejméně 290 procesů a byly uděleny tresty bezmála 4500 lidem, z toho téměř 3000 lidí dostalo doživotí!

(rj)