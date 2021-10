Faina Savenková. FOTO - Wikimedia commons

Dvanáctiletá Faina nepřítelem Ukrajiny?

Ukrajinci už zase bojují s dětmi! Známá 12letá dětská spisovatelka Faina Savenková z Luhansku (LLR), držitelka Ceny míru Mezinárodního svazu spisovatelů, se ocitla jako nepřítel Ukrajiny na nechvalně známém protizákonném ukrajinském webu, na seznamu tzv. nepřátel Ukrajiny, na tzv. Mirotvorci!

Na webu jsou zapsány osobní údaje Fainy, jako je datum narození a adresa… Jako její provinění je napsáno:

Oběť psychického násilí a rusko-teroristické propagandy.

Účast v antiukrajinských propagandistických akcích.

Říká si prozaik, dramaturg a FANTASTA!

Ve skutečnosti rozšiřuje falešnou informaci a vlastní výmysly.

Členka tzv. svazu spisovatelů LLR.

Zúčastnila se všemožných soutěží spisovatelů v RF.

Uvádí místo bydliště »Novorusko«.

Reakce z domova i ze světa

A jaké jsou reakce ze zahraničí na tento cynický zápis? Do značné míry i hrozící rozsudek smrti? Jde především o zápis dalšího dítěte na skandální ukrajinský web »Mirotvorec«. Připomeňme, že jako devítiletou zapsal web v roce 2015 mezi nepřátele Ukrajiny Bohdanku Něščeret, kamarádku Alexeje Mozgového, čestnou členku brigády Prizrak.

O zápisu Fainy informují a proti zápisu protestují hlavní sdělovací prostředky LLR, DLR, Ruska, dále nezávislé weby v různých zemích. Fainu podpořil i zástupce stálého představitele Ruska v OSN Dmitrij Poljanskij. Mezinárodní mírová organizace »Ženský dialog« vyzvala dopisem manželku ukrajinského prezidenta Jelenu Zelenskou, aby udělala všechno možné pro okamžité odstranění tohoto zápisu. K výzvě se připojila i společenská organizace žen »Beregina« z Ukrajiny.

Podle agentury RIA Novosti v pátek Kancelář oficiálního představitele generálního tajemníka OSN v odpovědi na otázku zápisu Savenkové do databáze Mirotvorce vyzvala nevyužívat děti a obyvatele oblastí postižených konflikty pro politické cíle.

A reakce samotné Fainy?

Hej, vy, chlapci, chlapci-děti! Nebo snad máme my, děti, jen hrát palky (palky jsou ruská dětská hra – pozn. překladatele) a skákat přes švihadlo? I tátové odešli, i bratři odešli. Nebo máme my, děti, sedět a čekat, až přijdou buržoové a vezmou nás do jejich proklatého buržuinstva (společnosti buržuů)?

No, co se stalo – včera (11. října 2021) mě ve svém příspěvku nazval úžasný spisovatel Oleg Divov veteránem Akokalypsy, a dnes bylo zjištěno, že se moje údaje objevily na webu Mirotvorec. Samozřejmě, mnozí považují databázi Mirotvorce za seznam čestných občanů, jen mám k tomu pár »ale«…

Zvláštností fyziky a matematiky je, že je třeba na hodinách dokazovat svou správnost. Totéž požaduji i od jiných během sporů a diskusí. Takový návyk, víte? Užitečný návyk v některých případech, jako je například tento.

»Účast v antiukrajinských propagandistických akcích.« Jakých zejména? V bodech, prosím. Co jsou pro vás antiukrajinské propagandistické akce? Školní shromáždění v Den znalostí (1. září) a »poslední zvonění« na konci školního roku? »Hvězdy nad Donbasem« (festival vědeckofantastické literatury v Doněcku)? Promiňte, to je literární festival a jeho účastníci mají právo na svůj vlastní názor, ať je jakýkoliv. Není moje vina, že se jej ukrajinští spisovatelé nechtějí účastnit a vyjádřit své názory. Opakuji, Hvězdy nad Donbasem jsou literární festival. Nebo - ó, hrůza - myslíte mé návštěvy koncertů a představení luhanských divadel? Jenže já nejsem členem, ale divákem. Jiné akce, promiňte, nenavštěvuji. Není na to čas.

»Říká si prozaik, dramatik a FANTASTA!« Prózu píšu, drama také. Jak si mám ještě říkat? A vůbec, to krásné »FANTASTA«, zdůrazněné velkými písmeny, je k čemu? Nebo si myslíte, že příběh »Učitelé a žáci« je kronika událostí, a ne fantastika? Pokud ano, pak mě začínáte doopravdy děsit.

Dále: »Ve skutečnosti šíří falešné informace a vlastní výmysly.« … »Falešná zpráva - něco nepravdivého, nevěrohodného, zfalšovaného, vydávaného za skutečné, reálné, věrohodné s cílem vést k omylu.« (Wikipedia). Jakou přesně lživou informaci jsem šířila? Vše jako vždy - na konkrétních příkladech. Ostřeluje Ukrajina LLR a DLR? Ano. Civilní obyvatelé trpí? Ano. Víc k tomu nemám. To znamená, že nemohu šířit nepravdivé informace. Nezabývám se zveřejňováním zpráv s popisem všech faktů a obvinění někoho. Je mi 12 let a já prostě nesleduji zprávy.

Nejsem na místě střelby, abych potvrdila, kdo a kdy použil zbraně. Prostě píšu své pocity ze života ve válce. A možná máte námitky o ostřelování z Ukrajiny. Je ukrajinská armáda v blízkosti kontaktu? Má zbraně? Snad nebudete tvrdit, že od roku 2014 nebylo vystřeleno ani z jedné zbraně? Nebo mám připomenout letecké bombardování 2. června? Vždy vyzývám k ukončení války, a ne k jejímu pokračování. Takže na Mirotvorci je znovu lež.

»Zúčastnila se nejrůznějších soutěží spisovatelů v Ruské federaci.« To je něco nezákonného? Nechápu, odkdy je to zločinem pro dítě. Účast občanů Ukrajiny v ruských soutěžích není zákonem zakázána. Nebo se zase mýlím? Nebo mě nepovažujete za občana Ukrajiny? Promiňte, ale jediný můj doklad potvrzující osobu je UKRAJINSKÝ rodný list. Žádné jiné oficiální doklady zatím nemám!

A tohle je ze všeho nejúžasnější: »Oběť psychického násilí a rusko-teroristické propagandy.« Znovu vaše »vlastní spekulace«? Ale to není podstatné. Rozhodněte se sami, kdo jsem: zločinec, hodný být na webu Mirotvorec, nebo »oběť psychického násilí«? Jinak jste v rozporu. Nebo pro současnou Ukrajinu je prostě normou vystavit oběť psychického násilí zastrašování? Tím, že web zveřejnil mé údaje, se nejenže zabývá psychickým tlakem, ale také porušuje zákon o osobních údajích!

Proto se chci veřejně obrátit na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, zmocněnce pro práva dítěte, a požadovat blokování webu Mirotvorec, jeho »zrcadlových« kopií a dalších podobných webů, protože nejen publikují vědomě lživá obvinění na mou adresu a šíří je, ale také porušují práva dětí a zákony Ukrajiny, vystavují životy a zdraví dětí a mladistvých nebezpečí zveřejňováním jejich osobních údajů…

Chci se veřejně obrátit na UNICEF se žádostí o zapůsobení na vládu Ukrajiny při řešení této otázky a ochránit práva dětí, jejichž údaje jsou zveřejněny na webu Mirotvorec v rozporu jak s ukrajinskými zákony, tak s Úmluvou OSN o právech dítěte.

Z profilu Fainy Savenkové na síti Vkontakte a serveru donbas.cz

Přeložil Jaromír VAŠEK