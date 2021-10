Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda zpřísňuje protiepidemická opatření

Ochrana dýchacích cest bude od pondělí povinná ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť. O týden později budou muset začít provozovatelé restaurací kontrolovat u hostů doklady o bezinfekčnosti. Mimořádná opatření schválila vláda. Cílem opatření je omezit šíření epidemie COVID-19. Ta se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyvíjí podle rizikového scénáře a vláda na to musí reagovat. »Epidemiologická situace se mimořádně zhoršila a já si myslím, že na to musíme reagovat,« konstatoval. Podle něj opatření, která ministerstvo navrhuje, nejsou restriktivní či »uzavírací«.

Už od příštího pondělí bude obnoveno povinné nošení respirátorů v zaměstnání. Výjimku budou mít lidé, kteří sedí v kanceláři sami. Pokud je ale s nimi na pracovišť někdo další, respirátory budou muset mít. V současnosti je povinné nosit respirátor v obchodech, ve službách, v MHD nebo na kulturních či sportovních akcích.

Vláda souhlasila i s dalším návrhem ministerstva, podle něhož bude muset personál restaurací od 1. listopadu kontrolovat u zákazníků platné negativní testy, potvrzení o očkování či doklady o prodělání nemoci COVID-19. Nebude to muset být hned u vchodu, bude to stačit ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. Kontrolu nebudou muset provádět restauratéři v jídelních zónách v obchodních centrech. Podle Vojtěcha bylo opatření se zástupci restauratérů i se zástupci pivovarů projednáno, podporuje ho i Hospodářská komora. »V Rakousku, Německu nebo Francii je to opatření, které je dnes standardní,« uvedl.

Od stejného data budou preventivní testy na COVID-19 hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Testy nařízené lékařem nebo hygieniky budou dál zdarma.

Vláda také souhlasila se zkrácením doby platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 na 24 hodin.

Počet případů dále roste

Vláda opatřeními reaguje na zrychlující se šíření epidemie. V úterý přibylo 3246 případů, což je o 1739 víc než před týdnem. Také lidí s COVID-19 v nemocnicích přibývá, od předchozího úterka jejich počet stoupl o dvě pětiny na 628. Stovka lidí je v těžkém stavu. Podle Vojtěcha v některých krajích hrozí kvůli růstu počtu hospitalizovaných opětovné omezování odložitelné nemocniční péče. »Pokud jsou tady lidé, kteří zpochybňují očkování, nechtějí se nechat očkovat, bude to znamenat, že se mohou skutečně nemocnice dostat do problémů a nebudou schopny se starat o všechny pacienty,« uvedl ministr.

Prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s COVID-19, zatímco za celé září bylo úmrtí 44.

Ze všech nově nakažených od začátku října podle ministerstva tři čtvrtiny nebyly očkovány. Mezi hospitalizovanými staršími 16 let byly asi dvě třetiny neočkovaných a mezi zemřelými přes 50 procent lidí bez vakcinace.

Počet provedených testů na koronavirus v posledních dnech mírně stoupá. Předchozí úterý bylo provedeno zhruba 25 000 PCR a 33 000 antigenních testů, toto úterý 32 000 PCR a 34 000 antigenních testů.

U preventivních a plošných testů vzrostl podíl pozitivních z 1,23 % za předchozí úterý na 2,41 %. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl z 5,35 na 8,64 %. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 7,05 na 13,26 %, což je nejvyšší podíl od konce dubna.

Zvyšuje se také tzv. incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100 000 obyvatel, stouplo z úterních 101 na 117 případů nákazy. Číslo stouplo ve všech krajích a Praze, v polovině regionů je nad stovkou. Nejvyšší je v Moravskoslezském kraji se 196 případy a nejnižší v Královéhradeckém kraji s 33.

Reprodukční číslo uvádějící, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se zvýšilo z úterní hodnoty 1,47 na 1,59.

Vojtěch také řekl, že na ministerstvu zůstane do té doby, dokud to bude potřeba. Úřad podle něj v této situaci nemůže být bez vedení. Vojtěch měl od 1. listopadu přejít na ministerstvo zahraničí jako schválený velvyslanec ve Finsku.

(jad)