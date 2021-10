Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Exploze zničila autobus v Damašku

V centru Damašku v ranní špičce exploze zcela zničila autobus syrské armády. Zemřelo 14 lidí a několik dalších bylo zraněno. Podle syrské televize patří oběti k armádě, v autobusu byli vojáci.

Syrští představitelé hovoří o teroristickém útoku. Syrská armáda útočila v Idlíbu na severozápadě země a zabila tam podle záchranářů citovaných agenturou AFP nejméně 13 lidí.

Na televizních záběrech zachycujících útok v Damašku bylo vidět ohořelou kostru autobusu. K akci se do naší uzávěrky nikdo nepřihlásil. Bomby byly upevněny přímo na autobus. Celkem na něm byly tři, ale jedna spadla a pyrotechnici ji zneškodnili.

Podle televizní stanice Al-Džazíra vybuchly nálože ve chvíli, kdy lidé mířili do práce a děti do škol. Autobus byl u mostu Háfize Asada. Nacházel se pod ním na místě, kam se sjíždějí autobusy a odtud pak vyjíždějí do různých čtvrtí…

(čtk)