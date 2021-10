Pravicový systém 1+1+1

Již několik týdnů se v médiích rozebírá zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Dokonce byla jeho osoba použita v předvolební kampani pravicovými politickými silami. Vše se hraje na emoce, když se tvrdí, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad z důvodu onemocnění. Alespoň tohle nám tvrdí předseda Senátu Miloš Vystrčil, který si nechal zaslat vyjádření z Ústřední vojenské nemocnice. No, a jelikož v současné chvíli není dle vyjádření schopen nic vykonávat, než jen odpočívat, tak je prý urychleně nutné zahájit proces odebrání jeho pravomocí. Proti unáhleným závěrům se ale staví někteří politici, kteří volají po tom, že prezidenta vlastně nepotřebujeme minimálně do 8. 11. 2021, kdy proběhne ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Takže proč po odebrání pravomocí tolik volají hlavně pravicoví politici? Opravdu je to ze strachu o stabilitu našeho politického a veřejného života? Nebo je v tom ještě něco dalšího? Mnohem zlověstnějšího? Podívejme se na celý problém ještě trochu jinou optikou, než nám ji přináší klasická mainstreamová média.

1. Je opravdu nutné hned zahajovat odebrání pravomocí, když se prezident léčí? Pokud otázku položíme trochu jinak, tak se v budoucnu může stát, že každý prezident, který bude po nějakou dobu nemocný (měsíc, dva) zbaven pravomocí, když se to nějaké politické reprezentaci nebude líbit. Celé mi to ale přijde jako politická hra, aby byl prezident eliminován v legislativním procesu. Ostatně jeho podpis pod zákonem není nutný, takže se v klidu může léčit. Stejně počkají i další úkony s jeho úlohou spojené. Ve své podstatě nyní prezidenta k ničemu vlastně nepotřebujeme. Takže by dle mého názoru bylo vhodné nechat prezidenta odpočívat, léčit se a za měsíc se k celému problému v klidu vrátit.

2. Kdo má tedy vlastně pravdu? Jsou to lidé kolem prezidenta Miloše Zemana nebo Senát, který si nechal zaslat stanovisko z Vojenské nemocnice? Jak věrohodně předseda Senátu Miloš Vystrčil vykládá, co je ve stanovisku napsáno? Z filosofického hlediska absolutní pravda neexistuje a každý má tu svoji. V tomto případě bude pravda někde na půli cesty - víme, že je prezident nemocný a potřebuje léčbu a na druhou stranu je zde mnoho nedočkavců, kteří by se jej nejraději nějak zbavili.

3. Pokud si spojíme 1+1+1, tedy předseda vlády, předseda (předsedkyně) sněmovny a předseda Senátu, tak nám vyjde v případě pověření o sestavení nové vlády směrem k ODS všude zástupci pravice a o to se tady celou dobu hraje, aby nikde nebyla překážka, až se budou schvalovat (nejen) asociální zákony.

4. Veřejnost má určitě právo vědět základní věci o zdraví hlavy státu, ale i v tomto případě je hlava státu také člověk a vztahuje se na něj lékařské tajemství, takže veřejný zájem můžeme použít jen v základním směru - tedy víme, že je hospitalizován, léčí se a léčba nějakou dobu potrvá. Jestli má tu či onu nemoc není podstatné.

Když to na závěr shrnu, tak o odebrání pravomocí prezidentu Zemanovi již notnou dobu usilují hlavně senátoři a to již od doby, kdy se prezident snažil navázat lepší vztahy s Ruskem a Čínou, protože jej považovali za zrádce. A nyní, když je prezident nemocný, tak se neštítí využít (nebo zneužít) ani této věci. Zajímalo by mě, zda by takto postupovali i v případě jiného prezidenta, případně zda by takto činili v době prezidentství Václava Havla, protože i on nebyl po určitou dobu schopen vykonávat svůj úřad a prognóza jeho zdravotního vývoje byla rovněž silně nejistá.

Domnívám se, že pokud by byl na Hradě někdo jiný, než Miloš Zeman, tak by se postupovalo jinak. Kdyby například na Hradě »seděl« totiž Jiří Drahoš, tak by pravice volala asi následovně: nechme pana prezidenta se vyléčit, přejeme mu hodně zdraví! Takže já přeji prezidentu Miloši Zemanovi hodně zdraví!

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora