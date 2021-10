Za jeden provaz

V jedné z povolebních televizních besed, kde se rozebíraly příčiny porážky KSČM, se ozval i jeden argument. Vědecký pracovník z Masarykovy univerzity prohlásil, že důvod vidí v předvolební rozhádanosti strany. Voliči, podle něj, nevěděli, které křídlo po volbách KSČM ovládne, a z obavy, aby to nebylo to, jež je jim nesympatické nebo mají k němu jiné výhrady, raději nešli volit anebo vhodili do volebních uren hlas jiným.

Přemýšlela jsem o tom. Přiznávám, že na tom něco je. Navíc kandidátky nebyly často v krajích postaveny na volitelnosti kandidátů, na jejich oblibě mezi voliči, ale podle subjektivního klíče delegátů na krajské konferenci. Inzerovaná věrnost ideji nemůže totiž nahradit oblíbenost u voličů, a dokonce ani členské základny. A tak na první místo v našem Jihočeském kraji se dostal z druhého místa Vojtěch Filip a já se stala »jakýmsi skokanem roku«, ač jsem byla na zadním místě kandidátky. Kroužkováním jsem se ocitla totiž hodně vepředu. Tak tomu bylo v řadě případů i v jiných krajích.

Zmíněná rozhádanost trvající měsíce opravdu musela mít vliv na voliče. Sledovala jsme ji se znepokojením. Přiznávám, že jsem také měla jisté obavy, protože program byl výborný, ale program mohou prosazovat ti, kteří se dostanou do Poslanecké sněmovny, a pokud strana je mimo poslanecké lavice, o plnění nějakého programu nemůže být řeč. A dostanou-li se do parlamentu ti, co nejsou nebo se nezdají být zárukou jeho plnění, pak výsledek může být takový, jaký ve skutečnosti byl, bez ohledu na to, že volební potenciál byl před volbami, pokud jde o KSČM, vyčíslen údajem sedm. Výsledek pak nemůže překvapit.

Nyní však jde o to, jak se KSČM k situaci postaví. Už v příštím roce jsou volby a na jejich výsledku také záleží, protože jejich výsledek ovlivní dění v místech a bezprostředně život každého z nás. V minulosti komunisté právě na komunální úrovni dokázali pro lidi prosadit mnoho pozitivního. Také dnes to je možné. Jen je třeba oprostit se od osobních animozit, přestat hledat viníky prohraných voleb, protože současný neúspěch je ve větší či menší míře u každého z nás, nezakryje to nějaké »náhlé procitnutí«, a už konečně začít táhnout za jeden provaz.

Ten, kdo to nechce pochopit, by měl jít »z kola ven«. Nadcházející sjezd proto může být naší nadějí a vlastně nadějí i pro všechny naše zklamané voliče.

Kateřina JIROUSOVÁ