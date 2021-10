Žižka, Napoleon a Stalin

Nedávno jsem se díval na stanici Prima Zoom na pořad o husitství a mistru Janu Husovi. Šlo o repliku, která byla vyrobena v době Husova výročí. Proč však byl právě tento pořad nasazen před volbami k vysílání? Těžko říci, ale možná to bylo způsobeno jen nedostatkem jiných. A tak se hledá ve starých zásobách, aby divák se měl nač dívat.

S historií se dnes však zachází všelijak. Bylo to i v tomto případě. Proto se musím zeptat: Proč významné slovo, skoro nejdůležitější, dostal v tomto pořadu primas Duka? Vždyť to byla katolická církev, která Husa poslala na hranici. A dosud ho nerehabilitovala. Proto se nedivím postoji pražského primasa. Za Husův výklad víry by ho přece i dnes musela vatikánská strana postavit, obrazně řečeno, na hranici. Dukův výklad, jenž měl náboženské postuláty vysvětlit, aby i moderní člověk pochopil, v čem vlastně Hus neměl pravdu, pořad zcela jasně tak převedl na politickou úroveň. Vyplynulo z toho, že chyby v Husově chápání bylo třeba odsoudit. A proto byl mistr Jan odsouzen podle tehdejšího chápání práva. Tak jsme se oficiálně dozvěděli, tedy mohli vyvodit, že vlastně s rozsudkem v tehdejším kostnickém monstrprocesu to bylo v pořádku.

Pak tu byla i slova komentátora. Ten už nemusel dbát na dodržování strnulého církevního učení. Vyslovil totiž velmi »zajímavou« větu. Týkala se Jana Žižky, a tedy i následných událostí po zavraždění mistra Jana. Zamýšlel se nad vojevůdcovým postavením a nad ním samotným. Řekl i větu o tom, že »s trochou nadsázky můžeme Jana Žižku nazvat českým Napoleonem nebo Stalinem«. Hrůznost jeho nadsázky mě zaskočila. Žižka stál po krátký čas v čele boje »za pravdu«, za rovnost lidí. Zač bojoval Napoleon? A Josef Stalin? Jak ten se může s Žižkou srovnávat? Vybitím adamitů? Bojem proti katolické většině, bojem, který vyhrával? Stalin patřil ke své době, snad nikdo jiný by nedokázal zvládnout takovou říši a dovést ji do moderní doby. Jeho velikášství, vypořádávání se s odpůrci ve vnitřních řadách, se spolubojovníky, nemohu ovšem schvalovat. Touha po moci a prosazování vlastní pravdy dovedly nejen Napoleona, ale i Stalina k neblahým rozhodnutím. Nic podobného v rozhodnutích Jana Žižky nenajdeme. Byl víc demokratický než oni dva jmenovaní. Ani v jednom z uvedených příkladů se nechci přít o jejich úloze v dějinách. Srovnávat je však, je jen ukázkou, jak málo televizní komentátoři rozumějí dějinám.

Otázka, proč byl před volbami vybrán právě tento pořad k vysílání, se však stále nabízí. Že by šlo o skrytou propagaci jediné pravé církve a podporu té »nejspravedlivější politické straně«, jež je »hlásnou troubou« katolicismu v českých zemích? Asi ano, ale taková je dnes propaganda, jež z bílého se pokouší udělat černé a z proklamované »pravdy a lásky« zase režimu hodící se nepravdu povýšenou na jediný pravdivý názor.

Milan ŠPÁS