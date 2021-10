Tvrdý povolební boj a ústavní převrat

Současná povolební bilance je taková, že česká levice se dostala mimo Parlament České republiky, přesně tak, jak si to liberálové v EU naplánovali před třemi lety. Všechny procesy byly závislé na tom, kdo vyhraje volby v USA. Tím, že prohlásili za prezidenta Joe Bidena, jeho neoliberální křídlo vzneslo znovu své požadavky na koncepční likvidaci levice v Česku, včetně liberálního prezidenta ČR Miloše Zemana.

Premiér Andrej Babiš musel změnit kurs své politiky, aby udržel svoje mocenské postavení a mohl si vytvořit podmínky pro případnou kandidaturu na prezidenta České republiky. I když vyhrála neoliberální pravice, pořád si stojím za tím, že politicky je pravice slabší, ale podmínky má mnohem výhodnější. Ovládá také hlavní informační mainstreamové pole jako nástroj své moci, který teď používá k protiústavnímu převratu. Něco nevídaného, něco, co Česká republika ještě nezažila. V přímém přenosu, nově zvolení pravicoví politici dělají ústavní převrat a občané jen koukají.

Velmi dobře rozumím tomu, že zdravotní stav pana prezidenta Miloše Zemana je vážný, nikoliv však smrtelný. Politický i mediální tlak neoliberálního prozápadního transatlantického křídla sleduje jeden cíl, a tím je ústavní převrat a převzetí pravomocí horní komorou Parlamentu České republiky neboli Senátem, a jeho předsedou Milošem Vystrčilem. Tlak je tak obrovský, že může být dokonce ohrožen samotný život pana prezidenta Zemana. A tady je to mimo rámec jakékoli etiky i zákona. Něco takového je absolutně nepřípustné a Česká republika něco podobného nikdy nezažila.

Znovu zdůrazňuji, že to, co probíhá, je ústavní převrat nebo puč, nazvěme to dle libosti. Nicméně je to protiústavní!

Roman BLAŠKO