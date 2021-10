Ilustrační FOTO - Pixabay

Dovolí Brusel nulovou DPH na energie?

Vláda schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, a to na celý nadcházející rok.

Novela míří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podepsala potřebný dokument. Vláda těmito kroky reaguje na rostoucí ceny energií na světových trzích.

Na elektřinu a plyn platí nyní sazba DPH 21 procent. Ke snížení DPH na nulu je potřeba souhlasu Evropské komise. Vláda si je přitom vědoma, že do udělení výjimky půjde o úpravu, která bude v rozporu se směrnicí EU o DPH.

Vláda už v pondělí odsouhlasila, že nulová sazba DPH na energie bude v listopadu a prosinci. Dočasné prominutí daně dovoluje ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje ministryni financí hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelních událostech. Odpuštění DPH je mimořádný úkon, který zatím ministerstvo financí využilo jen v případě respirátorů.

Vláda zároveň v pondělí zmocnila Schillerovou k podání žádosti o aplikaci nulové sazby DPH k evropskému komisaři pro hospodářství a paralelně k jednáním s evropským výborem pro DPH o možnosti zavedení snížené sazby DPH pro dodání elektřiny a plynu. »Nicméně z důvodu nutnosti reagovat na aktuální kritický stav v oblasti energií a jejich negativní dopad na domácnosti a malé podniky, je tato navrhovaná úprava předkládána, aniž by na úrovni Evropské unie byla schválena,« upozorňuje materiál.

Osvobození od DPH u energií by mělo připravit veřejné finance měsíčně o 2,08 miliardy korun. V případě samotného státního rozpočtu jde o 1,3 miliardy korun. Veřejné finance celkově na DPH získaly letos ke konci září 323,6 miliardy korun, z toho do rozpočtu putovalo 208,7 miliardy korun.

Vláda schválila také návrh na převedení části peněz z výnosů z prodejů emisních povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít asi o 17 miliard korun, které chce následně použít na zmírnění sociálních dopadů současného zvyšování cen energií. Nyní tyto peníze směřují do Modernizačního fondu. Změna by měla platit pro následující dva roky. Návrh, který vláda schválila formou novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, musí nyní projednat s Evropskou komisí. Pokud jej komise nezakáže, bude návrh schvalovat český parlament.

(ng)