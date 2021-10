Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

V Moskvě o Afghánistánu

Rusko konstatovalo, že vnímá snahu radikálního islamistického hnutí Tálibán stabilizovat situaci v Afghánistánu. Zároveň však zvýšilo tlak na hnutí, aby vytvořilo inkluzivní vládu.

Podle tiskových agentur to vyplynulo z mezinárodního jednání o Afghánistánu, které hostila Moskva. Ta na zasedání, jehož se účastnila desítka zemí, pozvala také zástupce Tálibánu, který se nedávno v asijské zemi dostal znovu k moci. Ruský ministr zahraničí vyjádřil obavy z toho, že se mnoho teroristických skupin snaží využít nestability v zemi, přičemž ohrožují celý širší region. Účastníci setkání zároveň vyzvali mezinárodní společenství k pomoci Afghánistánu.

»Bereme na vědomí jejich úsilí stabilizovat politicko-vojenskou situaci,« prohlásil na začátek schůzky ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zároveň však poznamenal, že řada teroristických skupin - především Islámský stát a al-Kajdá - se snaží využít přetrvávající nestabilitu v Afghánistánu. »Existuje reálné riziko, že se teroristické aktivity a obchod s drogami přenesou do sousedních zemí,« dodal. Mezinárodní společenství zároveň vyzval, aby Afghánistánu poskytlo pomoc s cílem zabránit humanitární krizi. Rusko podle něj pošle humanitární pomoc do země už brzy. Zmocněnec Kremlu pro Afghánistán Zamir Kabulov agentuře TASS řekl, že účastníci jednání vyzvali OSN ke svolání mezinárodní dárcovské konference.

Moskva zároveň podle agentury Reuters zvýšila tlak na Tálibán, aby vytvořil vládu, která bude reprezentovat široké spektrum afghánské společnosti. Tu současnou tvoří pouze muži a téměř výlučně etničtí Paštunové ze samotného hnutí.

Podle dřívějších informací agentury TASS chtěla delegace tálibů požádat o ekonomickou a politickou podporu. Rusko, Čína a Pákistán jsou ochotny poskytnout Afghánistánu pomoc, ale Moskva prohlásila, že zatím není připravena formálně uznat vládu Tálibánu, poznamenala agentura Reuters. »Požádáme země, které se účastní moskevské konference, a naše sousedy, aby nás podpořili. Zejména v ekonomické a politicko-diplomatické oblasti,« řekl už před zahájením jednání v ruské metropoli agentuře TASS mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid.

Lavrov nicméně už v úterý uvedl, že formální uznání vlády islamistického hnutí, které je v Rusku oficiálně označováno za teroristickou organizaci, není na programu dne. Moskva podle něj čeká na to, až Tálibán splní sliby, které dal v létě při převzetí moci v Afghánistánu. Kritici tálibům podle ČTK vytýkají, že ustupují od slibů neutlačovat ženy, menšiny nebo nepronásledovat své nepřátele. Tálibán podle Reuters tvrdí, že vládu sestavil, co nejrychleji to šlo, práva ženám garantuje a nepředstavuje hrozbu pro žádnou jinou zemi.

Jednání se podle agentury TASS účastnili zástupci jedenácti zemí - Ruska, Afghánistánu, Indie, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Číny, Pákistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Spojené státy, které Moskva rovněž pozvala, se hovorů nezúčastnily prý »z logistických důvodů«…

(rom)