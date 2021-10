Online obchod jede dál

Přepravní a logistická společnost Geis CZ je výhradním logistickým partnerem v oblasti online prodeje společnosti dm drogerie markt pro Českou republiku i Slovensko. Pro tento společný projekt se využívá distribuční centrum v Pohořelicích, které v době pandemie zaznamenalo mnohonásobný nárůst množství objednávek.

Zájem o online nákupy stále roste. Rozšíření jejich využívání i o dříve ne zcela běžné zboží od loňského jara podpořilo opakované uzavření kamenných obchodů, nicméně pohodlí a rychlost této formy nákupů si získaly takovou přízeň zákazníků, že mnoho z nich tuto formu i nadále preferuje. Ač se již tradiční obchody opět otevřely, i v oboru drogistického zboží čím dál víc kupujících raději usedá v klidu domova k počítači a dává přednost pohodlnému a bezpečnému nakupování online. Pro zákazníka je nákup přes internet velmi jednoduchý – stačí pár kliknutí a pak už jen počkat na dodání objednaného zboží. Kupující přitom těží i ze skutečnosti, že nabídka v e-shopech je velmi bohatá a nemusejí se třeba omezovat co do objemu s ohledem na dopravu, protože objednané zboží je jim doručeno až ke dveřím domova.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Drogistický řetězec dm drogerie markt spustil e-shop pro Českou republiku a Slovensko už na začátku roku 2018. Internetové nákupy z obou zemí realizované přes stránky www.dm.cz respektive www.mojadm.sk odbavuje společný sklad v Pohořelicích u Brna. Umístění skladu je jako komplexní logistické řešení velmi výhodné pro společnou obsluhu zákazníků v obou zemích, protože vyniká dobrou dopravní obslužností i dobrou dostupností pro kvalifikované pracovníky. Sklad má dostatečnou skladovou kapacitu, díky čemuž se podařilo bez problémů zvládnout i dramatický růst poptávky po jeho službách v nedávných měsících.

O provoz tohoto skladu se pro dm drogerii stará logistická společnost Geis. Ta zde musela zvládnout náročný logistický úkol – vytvořit funkční systém zajišťující dopravu zboží z regálů ve skladě co nejrychleji až ke dveřím zákazníka. Zboží do pohořelického skladu směřuje ze tří míst. Pro české zákazníky má dm drogerie sklad v Jihlavě, velkoobjemové zboží přichází ze skladu v Divišově a pro Slovensko je sklad v Senci nedaleko Bratislavy. V Pohořelicích se zboží zaskladní a podle objednávek z e-shopu vychystává. Pracoviště je certifikováno podle normy IFS Logistics 2.2. Splňuje tak ve všech směrech zvýšené požadavky na uskladnění sortimentu dm drogerie.

Objednávky vychystávají pickeři

Přes e-shop dm drogerie markt je možné si objednat širokou škálu zboží z mnoha sortimentů – kosmetiku, potraviny, potřeby pro děti, krmivo pro zvířata, čisticí a dezinfekční prostředky a mnohé další. Celkem se ve dvoupatrovém skladu nachází přes 24 500 položek. »Nemůže se stát, že by zboží objednané koncovým zákazníkem nebylo na skladě, protože jsme on-line propojeni se systémem dm drogerie markt a každých 15 minut probíhá datová kontrola. E-shop si sám hlídá, aby se v jeho nabídce neobjevilo zboží, které není ve skladu,« vysvětluje vedoucí pohořelického distribučního centra Vladimíra Tučková.

Objednávka může zahrnovat jednu, ale třeba i patnáct nebo více druhů zboží. Objednávky vychystávají pickeři z policového nebo paletového regálu. Zboží se potká na konsolidaci a s využitím válečkové dráhy je pak předáváno k balicím místům.

Balicí pracoviště je důležité

Jednotlivé artikly v objednávce mohou mít rozdílnou velikost, tvar, hmotnost a odlišné požadavky na zabalení. Balicí pracoviště je proto důležitým místem expedičního skladu obsluhujícího e-shop. Navíc zde také probíhá poslední kontrola vychystaných položek, aby se k zákazníkovi dostalo přesně to zboží, které si objednal.

Z hlediska způsobu balení se zboží rozděluje do sedmi skupin. Potraviny se musí oddělit od ostatního sortimentu. U položek s otevíracími uzávěry, jako jsou třeba šampony či pleťová mléka, musí balič uzávěry přelepit lepicí páskou. Zboží, které by mohlo během přepravy vytéct a znehodnotit ostatní zboží v balíčku, se umísťuje do uzavíratelných klipových sáčků. Balíky se vystýlají nafukovacími polštářky, které tlumí nárazy, k nimž dochází během dopravy, a snižují tak nebezpečí poškození.

Každá položka se při balení znovu skenuje a kontroluje v systému. Každé místo balicího pracoviště hlídají kamery, které jsou jedním z mnoha prvků kontroly procesu zpracování zásilek. Společnost dm drogerie markt klade opravdu velký důraz na to, aby způsob balení zásilek a obalové materiály co nejméně zatěžovaly životní prostředí, a pracuje průběžně na optimalizaci.

Aby společnost Geis byla schopna zpracovat navyšující se množství objednávek, bylo nutné upravit rozvržení regálových systémů. Zároveň se prodloužila válečková dráha a vzniklý volný prostor byl využit pro nové balicí stoly. Dále bylo vytvořeno pracoviště pro velkoobjemové zakázky o velikosti až 144 l, případně i více.

