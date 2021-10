Ilustrační FOTO - Pixabay

Filmaři z ISS jsou zpět. Přistáli v Kazachstánu

V Kazachstánu v neděli bezpečně přistála loď Sojuz MS-18 s ruským filmařským týmem, jenž ve vesmíru točil záběry filmu s pracovním názvem Výzva. Filmaři přistání při návratu z ISS natáčeli a podle koproducenta Konstantina Ernsta se záběry objeví v chystaném filmu. Umělci Julija Peresildová a Klim Šipenko poté zamířili do sídla ruského vesmírného programu u Moskvy, kde se budou asi týden zotavovat.

Kapsle s filmaři přistála 148 kilometrů jihovýchodně od města Žezkazgan a kromě umělců v ní byl i kosmonaut Oleg Novickij, který pracoval na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) od dubna. Nad stepí se objevila jako malá tečka v mracích, poslední kilometry se snášela na padáku. »Vítejte doma,« napsala na Twitteru ruská vesmírná agentura Roskosmos, podle níž se posádce po několikahodinovém letu vedlo dobře. Podle TASS pomohl herečce Peresildové (37) a režisérovi Šipenkovi vystoupit z lodi záchranný tým. K místu přistání se vydal i šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin. Peresildová, známá hlavně svou rolí v šest let starém snímku Bitva o Sevastopol, po návratu řekla, že je z ukončení výpravy smutná. »Mám dnes trochu smutnou náladu. Protože to nejdřív vypadalo, že dvanáct dní je dlouho, ale když vše skončilo, nechtělo se mi loučit. Je jasné, že to bylo jen jednou,« řekla herečka. A dodala, že je jí dobře: »Necítím nevolnost, nebolí mě hlava, jen ještě nemůžu pořádně chodit.«

Nabitý program, málo spánku

Nastínila první detaily z pobytu na ISS, kde toho podle ní filmařský štáb moc nenaspal, zejména v prvních dnech. »Faktem je, že jsme měli velmi velký plán, který jsme museli splnit. Zvláště na začátku jsme se nezastavili,« popsala s tím, že s kolegou natočili záběry, ale že je složité přenést atmosféru. »Snad se nám to v našem filmu podaří,« věří. Oba filmaři dorazili na ISS s kosmonautem Antonem Škaplerovem 5. října s odhodláním natáčet poprvé filmové scény ve skutečném vesmíru. Díky výpravě vzniká snímek, v němž je lékařka nucena letět do vesmíru, aby zachránila nemocného kosmonauta. Ve filmu se objeví i skuteční ruští kosmonauti Škaplerov, Novickij a Pjotr Dubrov. Před odletem se plánovalo, že na oběžné dráze vznikne tak 35 minut snímku.

Ruské prvenství

AFP uvedla, že výprava měla i menší nesnáze. Při připojování k ISS musel Škaplerov přepnout na manuální řízení. Další obtíže řešila posádka v pátek při testování lodi Sojuz MS-18, kdy problém s motorem podle NASA na půl hodiny vesmírnou stanici destabilizoval. Poslední výprava se zařadí na seznam prvenství, kterých Rusko, resp. Sovětský svaz, ve vesmíru dosáhlo. Sověti vyslali do kosmu jako první umělou družici Sputnik, první zvíře (psa Lajku, jež při cestě uhynula), prvního člověka - Jurije Gagarina a první ženu - Valentinu Těreškovovou. Ve srovnání se sovětskou érou se však současné Rusko potýká s problémy v oblasti inovací a jeho vesmírný program bojuje o státní finance. Rusové ale tímto projektem v kosmu předčili USA, i Tom Cruise chce letět natáčet do kosmu, raketou společnosti SpaceX. Roskosmos vyslal filmaře na ISS v době, kdy roste nevědecký zájem o vesmír a v posledních měsících přibývá turistických letů do kosmu.

Nechybí kritika

Filmařská cesta může posloužit i jako reklama, jež by mohla přilákat mladé lidi k práci ve vesmíru. Má však své kritiky, i mezi ruskými kosmonauty, jimž se nelíbí, že tolik peněz bylo vloženo do filmového projektu místo do výzkumu. Cenu akce Roskosmos neuvedl, Rogozin jen řekl, že doufá, že příjmy z letů vesmírných turistů pomohou náklady uhradit.

(ava, čtk)