Malá luhanská zpěvačka a tanečnice

Osmiletá zpěvačka a tanečnice Nasťa Bajda z Luhansku (LLR) se již ve třech letech začala věnovat společenským tancům. Proč tak brzy, vysvětlila její maminka Irina: »Chtěli jsme Nasťu přihlásit do školky, ale bohužel na střechu školky přilétla střela. Proto jsme si to rozmysleli, báli jsme se... Nějaký čas jsme byli doma, rozhodli jsme se chodit do nějakého kroužku, a uviděli nabídku na tance. Nakonec šla Nasťa do školky až rok před začátkem první třídy.«

V tomto školním roce 2021-22 chodí Nasťa do třetí třídy 50. ZŠ v Luhansku, která se nachází nedaleko Českého kulturního centra Julia Fučíka. Ve škole jsou jejími nejoblíbenějšími předměty tělocvik, čtení a kreslení. Kromě tanců a zpěvu se Nasťa také věnuje hře na klavír. Je to milé, klidné, veselé a přátelské děvče. Rodiče ji všestranně podporují, matka vede její stránku v sociální síti Vkontaktě, otec s ní jezdí na soutěže po LLR i do Ruska. Nasťa miluje své rodiče, dvouletého brášku Dimu a starší sestru Sofii. Díky své přátelské povaze získala mnoho kamarádů, se kterými tráví volný čas. Oblíbené jsou také společné oslavy narozenin. Ve volném čase ráda jezdí na kole a hraje badminton.

Nastinou první učitelkou tanců byla Ilona Leonidovna Čelombiťko v tanečním klubu Prolisok. Poprvé na parket vyšla Nasťa ve čtyřech letech. Druhou učitelkou tanců byla Julia Andrejevna Sergijenko v tanečním klubu Fénix. Nasťa nasbírala více než 25 medailí a diplomů za 1. - 3. místa z různých tanečních soutěží v LLR, DLR a Rusku. Získala rovněž čtyři poháry a jednu plaketu. Momentálně, na podzim 2021, zatím na tance nechodí, protože se aktivně věnuje zpěvu, přípravě na různé pěvecké soutěže v Rusku, samozřejmě je tu škola, prostě fyzicky nestíhá…

Z mnoha úspěchů Nasti v tanečních soutěžích můžeme uvést 1. místo v soutěži Zimní rytmy 2020 v únoru 2020 v Rostově na Donu. V prosinci 2020 získala vyšší stupeň tanečního mistrovství Planka.

Jak to bylo se zpěvem, vzpomíná maminka Irina: »Nasťa se začala zabývat zpěvem začátkem září 2020. Rozhodli se s tátou, že mi připraví dárek k narozeninám. Uslyšeli na internetu píseň, rozhodli se ji nazpívat a darovat mi ji.« Video mělo úspěch, a tak se rodiče rozhodli přihlásit Nasťu i na zpěv.

Sólovým zpěvem se zabývá v Dětské akademii umění Michaila Matusovského. První její učitelkou zpěvu byla Olga German, poté Taťána Jovsa. Během roku, co se zabývá zpěvem, se Nasťa zúčastnila mnoha on-line soutěží v různých městech. Dvakrát se zúčastnila soutěže radia TM Hit Parade (2020 a 2021) v Sankt Petěrburgu, vždy získala druhá místa.

První soutěž, které se dívenka zúčastnila fyzicky, byla v únoru 2021 televizní Hvězdná cesta v Moskvě. Nasťa prošla výběrovým kolem, když dosáhla třetího místa. V srpnu 2021 se zúčastnila v Sankt Petěrburgu Pěveckých sborů Dmitrije Voskresenského. Získala 1. a 3. místo.

Z pěveckých úspěchů malé luhanské zpěvačky uvádíme dále 1. místo v online mezinárodní soutěži Šou talentů v listopadu 2020 v Moskvě a 1. a 2. místo v soutěži videoklipů Art-Fenix v únoru 2021 v Moskvě.

Kromě soutěží Nasťa zpívá na různých akcích, jako jsou Dny města, Dny vítězství, Den rodiny, na Svátku matek, sv. Mikuláše, Nový rok aj.

Celkem již nazpívala šest písní a natočila tři videoklipy. Její zatím poslední klip o Luhansku Milované město měl mezi diváky a posluchači také obrovský úspěch, nasbíral již přes 100 000 zhlédnutí.

Jaromír VAŠEK

FOTO – archiv N. BAJDY