Třístupňová nosná raketa KSLV-II. foto - wikimedia commons

Nepovedený pokus Jižní Koreje

Jižní Korea včera pokusně vypustila do vesmíru svou první raketu, kterou vyrobila bez cizí pomoci, nepodařil se jí ale záměr umístit na oběžnou dráhu kolem Země maketu satelitu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jihokorejského prezidenta.

Třístupňová nosná raketa KSLV-II, známá také jako Nuri, odstartovala krátce po 17.00 místního času (10,00 SELČ) z vesmírného střediska Naro na jihu země. Raketa měla dopravit napodobeninu satelitu o hmotnosti 1,5 tuny na oběžnou dráhu ve výšce 600 až 800 kilometrů nad Zemí. Plánovaný start byl o hodinu pozdržen kvůli kontrole ventilů. Prezident Mun Če-in ho sledoval ve vesmírném středisku. Následně uvedl, že raketa úspěšně prošla všemi fázemi letu, nepovedlo se jí ovšem dostat družici na oběžnou dráhu. »Bohužel jsme našeho cíle plně nedosáhli. Nepotrvá ale dlouho a budeme schopni dopravit satelit přesně na cílovou trajektorii,« řekl.

Citlivá otázka

Vypouštění raket je na Korejském poloostrově citlivou otázkou. Severní Korea čelí podsouvaným obviněním, že pod rouškou vynášení družic na orbitu testuje technologie pro mezikontinentální balistické střely, které by mohly v budoucnu nést jaderné hlavice. Soul do budoucna plánuje vypustit sérii vojenských satelitů, její odborníci ale tvrdí, že by raketa Nuri byla sama o sobě použitelná jako zbraň. Jižní Korea vypustila poslední obdobnou raketu v roce 2013 po řadě odkladů a několika neúspěšných testech. Raketa KSLV-I, jež vznikla ve spolupráci s Ruskem, tehdy úspěšně vynesla družici na oběžnou dráhu kolem Země. Jihokorejský vesmírný program se chce nyní zaměřit na vypouštění pozorovacích, navigačních a komunikačních satelitů. Do roku 2030 hodlá Soul vyslat vlastní sondu k Měsíci.

(ava, čtk)