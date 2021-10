Ilustrační FOTO - Pixabay

Energošmejdi už nastoupili

Energetický regulační úřad (ERÚ) zachytil první stížnosti na takzvané energetické šmejdy, kteří se snaží zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy. Spotřebitelům nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, jejich služby ale mohou přivést zákazníky do ještě větších problémů.

Podvodníci se podle mluvčího úřadu Michala Keborta vydávají například za pracovníky ERÚ a doporučují lidem konkrétní dodavatele energií, což úřad ze své podstaty dělat nesmí.

»Šmejdi opět dokazují, proč si své jméno zaslouží. Znovu se vydávají za pracovníky našeho úřadu nebo si rovnou vymýšlejí pohádky o úřadu zcela novém, který má pomáhat lidem, kteří nyní spadají pod dodavatele poslední instance. Stížností zatím máme jen několik desítek, ale spotřebitelé si svou chybu většinou uvědomí až později, když po nich někdo vymáhá pokuty, což je pozdě,« uvedl radní ERÚ Ladislav Havel.

Nástup tzv. energošmejdů není podle bývalého poslance KSČM Leo Luzara překvapením. »Samozřejmě se dalo očekávat, že jakmile se na trhu objeví 900 tisíc zákazníků, kteří nemají svého dodavatele, okamžitě vystartují všichni ti podloudní dodavatelé pro velké firmy, aby nalákali na nevýhodné smlouvy lidi, kteří se najednou ocitli bez dodávek a zcela oprávněně mají obavu a strach z budoucnosti,« řekl. Komunisté podle něj dlouhodobě upozorňovali na to, že energošmejdi tady jsou, ale že to není jenom o lidech, kteří nabízejí tyto nevýhodné smlouvy, ale hlavně o těch, pro které to dělají. Nakonec se podle Luzara ukáže, že energošmejdi zprostředkovaně pracují pro jedny z největších dodavatelů elektrické energie, na které už ale byl regulační úřad krátký, a ten tak v podstatě jenom dozoroval, ale jasné regulace tak, jak má v názvu, se bál. »Jediné řešení v současné situaci jsou opravdu tvrdé sankce za jakékoli porušení dobrých mravů, které by ve smluvním vztahu měly být a tady by měl ERÚ okamžitě začít konat, exemplární případy zveřejňovat a upozorňovat na triky, které energošmejdi používají,« dodal Luzar.

Leo Luzar.

Smlouvu neuzavírat po telefonu

Že telefonát nepochází z ERÚ ani jiného úřadu, lidé podle Keborta poznají snadno – žádný úřad neprodává energie a nesmí doporučovat konkrétní dodavatele energií. Dalším charakteristickým rysem podvodníků bývá tvrzení, že nic není závazné a lidé si své rozhodnutí mohou kdykoliv rozmyslet. »Podobné rádoby nezávazné nabídky bývají samozřejmě závazné. Spotřebitel totiž může smlouvu uzavřít i po telefonu. Dostat se z ní bývá o poznání složitější, a když od smlouvy nestihne včas odstoupit, do 14 dnů, končí taková nabídka zpravidla sankcí,« sdělil mluvčí.

»Nejste-li si jistí, s kým hovoříte po telefonu, je postup jednoduchý. Nechte si zaslat smlouvu písemně. Žádný ze slušných dodavatelů vás nebude nutit, abyste odsouhlasili do sluchátka něco, nad čím se potřebujete pořádně zamyslet,« dodala radní ERÚ Markéta Zemanová.

Skupina Bohemia Energy oznámila konec činnosti minulý týden. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600 000 zákazníků, plyn téměř 300 000. Klientů největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR se nyní ujímají takzvaní dodavatelé poslední instance, tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Patří mezi ně ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a Innogy.

Velký kšeft na úkor občanů

Podle Luzara situace na energetickém trhu dospěla do stadia, na které KSČM dlouhodobě upozorňovala. »Slabá regulace ERÚ, který nechával více rozhodovat trh, se ukázala jako problematická. Možná to fungovalo v době, když byl přebytek energie na trhu, a tyto firmy levně nakupovaly a mohly prodávat se ziskem. Jakmile se ale ukázalo, že energie na trhu je nedostatek, v ten moment ti, kteří krátkodobě spekulovali na ceny energií, zjistili, že na tom nevydělají. To je důsledek konce Bohemia Energy, která právě jako jeden z velkých obchodníků hodně spekulovala na trhu s energiemi, spoléhajíc na výkyvy cen,« uvedl bývalý poslanec. Jakmile dlouhodobě šly ceny nahoru, Bohemia Energy samozřejmě tento tlak podle Luzara nemohla vydržet a 900 tisíc zákazníků nechala na holičkách. »Paradoxem je, že tím, že smlouvy vypověděla, tak jí zůstaly nasmlouvané kapacity elektrické energie, které velice výhodně mohla znovu prodat, a ještě na tom vydělat. Bohemia Energy se podařil velký kšeft na úkor občanů,« konstatoval Luzar.

Energetická společnost ČEZ uvedla, že kvůli ukončení činnosti Bohemia Energy výrazně navyšuje kapacity call center a kontaktních míst. Bývalí klienti Bohemia Energy by neměli ČEZ kontaktovat sami, mají počkat, až se jim pracovníci ozvou. V režimu dodavatele poslední instance jsou pro zákazníky ceny výrazně vyšší, určuje je mimo jiné momentální cena elektřiny na burze či roční období, a to s ohledem na topnou sezonu.

(jad)