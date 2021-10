Rozhovor Haló novin s Petrem Šimůnkem, odpovědným činitelem za přípravu mimořádného sjezdu KSČM

Od sjezdu si slibuji zklidnění situace

Zítra se koná mimořádný sjezd KSČM. Je to kvůli výsledku parlamentních voleb, nebo byl dlouhodobě plánovaný?

Problém je dlouhodobý a sjezd je důsledkem vzájemných vztahů ve straně už asi rok a půl zpátky. Určitou příčinou byl i koronavirus, který zavinil, že jsme se nepotkávali a nevídali, a problémy ve straně tak zůstávaly neřešeny. Došli jsme tedy k závěru, že nejlepším řešením bude mimořádný sjezd.

Co vše je na sjezdu na programu?

Mimořádný sjezd má v tuto chvíli jedinou úlohu, a tou je zvolit nové vedení strany, které úspěšně dovede KSČM k řádnému 11. sjezdu v květnu příštího roku. Jde tedy pouze o zvolení nového vedení a všechny ostatní obsahové otázky a různé zprávy o činnosti budou řešeny až řádným 11. sjezdem, který bude hodnotit celé období od 10. do 11. sjezdu, tedy od nymburského sjezdu z roku 2018.

Hlásí se na předsedu ÚV mnoho kandidátů?

Tak seznam existuje, v současné chvíli je osm kandidátů, další tři jsou navrženi, ti se ale doposud nevyjádřili a samozřejmě ještě na samotném sjezdu delegáti mohou navrhovat další kandidáty do funkcí zhruba do jedenácti hodin dopoledne. Seznam tedy není uzavřen a po x letech máme hodně kandidátů na všechny posty, nejenom na předsedu ÚV, ale i na místopředsedy. Také se budou volit předsedové Ústřední revizní komise a Ústřední rozhodčí komise, včetně jejich složení. Tyto komise jsou nezávislé na činnosti ústředních orgánů a jsou tedy podřízeny pouze sjezdu.

Posty jsou dané nebo může tento sjezd měnit i kompetence místopředsedů, případně jejich počet?

Sjezd je suverén a samozřejmě může přijmout hlasováním jiný počet místopředsedů, než je dosud, a také i jejich jiné kompetence. Čili my na ten sjezd jdeme ve stavu, v jakém to je ve straně nyní, ale nevylučuji, že někdo z delegátů podá návrh na změnu, který může tím plénem projít.

Jaký je harmonogram a s jakými výstupy mohou ti, co to chtějí sledovat zpovzdálí, počítat? Bude například online přenos?

Online určitě ne, sjezd bude uzavřený, protože je volební. A výstupy se dají očekávat tak, že bude velká tisková konference po čtvrté hodině odpolední. Každopádně máme jednodenní sjezd, máme časový itinerář, sjezd bude oficiálně zahájen v deset hodin dopoledne a nejzazší termín jeho ukončení je 21.00.

A pokud do té doby nebude odvoleno?

Tak je několik možností. Buď budeme pokračovat, pokud to tedy hotel umožní, pravděpodobnější by ale bylo, že bude sjezd přerušen a bude třeba za tři týdny či za měsíc pokračovat dalším dnem jednání. Ale to považuji za velice nešťastné řešení a doufám, že se dohodneme a že ten sjezd do nějaké čtvrté páté hodiny bude mít vyřešeno nové vedení a bude moci být ukončen, protože po tomto sjezdu bude muset proběhnout i první zasedání Ústředního výboru KSČM, které zvolí nový Výkonný výbor ÚV KSČM.

Budou na sjezdu nějaká speciální »protikoronová« opatření?

Tak opatření samozřejmě jsou. Účastníci mají mít s sebou doklad buď o očkování, nebo testování. My samozřejmě budeme mít připravené různé prvky – jsme připraveni v nějaké nouzi udělat dotyčnému delegátovi test, budeme mít připravené respirátory a roušky tak, abychom splňovali všechna kritéria daná hygienickými stanicemi.

Co si osobně od sjezdu slibujete?

Především si slibuji zklidnění situace. Viděl bych to tak, že do čela strany přijdou mladší lidé plní energie a ti nadchnou ty ostatní mladší lidi ve straně natolik, že začnou odvádět v politické práci vyšší výkony. A to se odrazí i na výsledcích ve volbách.

Tomáš CINKA