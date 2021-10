Zelenského režim překročil všechny meze

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v neděli oznámila, že pozastavila z bezpečnostních důvodů svou monitorovací misi na východě Ukrajiny. Důvodem jsou obavy o bezpečnost kvůli sobotním protestům poblíž jejího sídla v Doněcku, který ovládají proruští povstalci. S odvoláním na zástupce OBSE o tom informovala agentura Reuters.

Pozorovatele OBSE podle ČTK konfrontovalo v sobotu na 200 proruských demonstrantů, kteří požadují propuštění povstaleckého vojáka, jehož zajala nedávno ukrajinská armáda.

Mise organizace čelila protestům organizovaným povstalci už dříve, ale tentokrát demonstranti zřejmě zablokovali vstup do hotelu, kde pozorovatelé sídlí, podotkla Reuters. »Kvůli obavám o naši bezpečnost a s ohledem na bezpečnostní pravidla, jsme přerušili naše operace,« sdělil Yasar Halit Cevik z OBSE, podle něhož se nicméně pozorovatelé necítili protestujícími přímo ohroženi…

Povstalcům vadí, že ukrajinská armáda zajala 13. října poblíž frontové linie jednoho z jejich mužů, jenž byl členem výboru dohlížejícího na dodržování příměří. Kyjev se vymlouvá, že tento muž je občanem Ruska a patřil ke skupině ruských vojáků, kteří v oblasti prováděli tajnou výzvědnou misi.

Jaká je realita?

Ukrajina zajala při práci neozbrojeného pozorovatele Luhanské lidové republiky (LLR) Andreje Kosjaka za použití zbraní. K události vydala téhož dne Lidová milice LLR toto prohlášení:

»Během práce v kontaktní skupině na Minských jednáních ukrajinská strana hrubě porušila všechny povinnosti a dohody, když 13. října, v koordinaci s ukrajinskou stranou SCKK (Společného centra pro kontrolu a koordinaci režimu příměří – pozn. autora), uklízeli zaměstnanci podniku Luhanský Autodor silnici v oblasti hraničního přechodu Pervomajsk–Zolotoje (zatím neotevřený přechod mezi LLR a Ukrajinou). V této době diverzní skupina 24. brigády ukrajinské armády podnikla ozbrojený útok s ručními zbraněmi a zajala jednoho z pozorovatelů zastoupení LLR v SCKK, který kontroloval dodržování režimu příměří. Připomeňme, že všichni pracovníci úřadu LLR v SCKK nejsou ozbrojeni, čehož využili i vojáci ukrajinské armády. Tímto tedy ukrajinští vojáci, navzdory garancím bezpečnosti ze strany zastoupení Ukrajiny v SCKK, hrubě porušili Minské dohody.«

Jak bylo zjištěno luhanskou stranou, v oblasti prací na silnici se nacházela hlídka SMM OBSE (Speciální monitorovací mise OBSE) ve dvou automobilech. Ukázalo se, že hlídka OBSE byla únosu přítomna, ale bezprostředně o něm své vedení neinformovala. Na zasedání kontaktní skupiny se sice OBSE o únosu zmínila, ale žádná další její reakce nenásledovala.

K únosu se vyjádřil vojenský expert, pplk. v záloze LM LLR Andrej Maročko: »Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj překročil červenou linii, když dovolil unést důstojníka zastoupení LLR v SCKK. Tím se stal horším než bývalý prezident Ukrajiny Petro Porošenko, jelikož ten si nic takového nedovolil.«

LLR přerušila dialog

Hlava LLR Leonid Pasečnik prohlásil, že Kyjev znovu ukázal své »přání« o »směřování« k mírovému vyřešení konfliktu na Donbase a realizaci Minských dohod. Dalším porušením dohod ohrozil mírový dialog, který probíhá v Minském formátu. Ohrožuje životy obyvatel LLR a co je nejstrašnější - životy dětí (ve stejný den Ukrajinci znovu ostřelovali školu č. 4 v Zolotém-5 – pozn. autora)! Pasečnik dodává: »Žádáme neprodleně osvobodit představitele LLR v SCKK, a SMM OBSE a další mezinárodní organizace, aby příslušně posoudily provokativní akce Kyjeva, které považujeme za teroristický akt, a vyvíjely tlak na vládu Ukrajiny, aby přísně dodržovala Minské dohody! Do osvobození našeho představitele v SCKK je nesmyslné pokračovat v plnohodnotném dialogu v rámci Minského formátu!«

Olga Kobceva (LLR), představitelka pracovní podskupiny pro humanitární otázky Kontaktní skupiny na Minských jednáních, prohlásila, že zajetí představitele LLR v SCKK je provokace Kyjeva, jejímž cílem je likvidace Minských dohod. Prohlášení Kyjeva, že představitel LLR vedl rozvědku, neodpovídá skutečnosti. Ukrajinská strana také prohlásila, že důstojníka zadržela prý za jeho zločiny z roku 2010. Kobceva doplnila, že Ukrajina porušila všechny normy mezinárodního práva, všechny konvence, které podepsala. Osoby v ukrajinském zajetí jsou násilně zadržovány a mučeny.

Žena Kosjaka: Kyjev lže!

Taťána Varaksina, žena zadržovaného Andreje Kosjaka, na tiskové konferenci prohlásila, že Kyjev lže, když mluví o tom, že se její muž dopustil dříve vraždy. Dne 13. října večer měla telefonický rozhovor se svým mužem. Muž jí volal z telefonu advokáta a sdělil jí, že je na výslechu a nemůže otevřeně mluvit. Řekl jí, že je v Severodoněcku a propustí ho jen ve dvou případech: buď v rámci výměny zajatců, nebo na kauci ve výši 40 000-180 000 hřiven (109 000-491 000 rublů). Člověk, který se představil jako právník uneseného, jí řekl, že její manžel byl odvezen do nemocnice na přezkum, který by měl potvrdit absenci stop po bití. Advokát ji ujistil, že u manžela není ani náznak toho, že ho bili. Ale Varaksina dobře viděla na fotografii, že tam stopy bití stoprocentně jsou. Varaksina zdůraznila, že její manžel nebyl nikdy obviněn z vraždy a všechna obvinění z ukrajinské strany jsou lživá. Taťána Varaksina se v Luhansku sejde s představitelem Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva OSN.

Olga Kobceva k tomu řekla, že to není ze strany Ukrajiny první vymyšlené obvinění proti občanům republik Donbasu a Ukrajincům, kteří nepodpořili státní převrat v roce 2014. Oblíbeným činem ukrajinské rozvědky (SBU) je totiž vymýšlet obvinění, a toto není výjimkou. Kobceva dodala, že LLR žádá od Kyjeva vrátit zadrženého Kosjaka bez jakýchkoliv podmínek.

Nečinnost OBSE

Zastoupení LLR v SCKK prohlásilo, že mají spolehlivé informace, že pracovníci SBU mučí Andreje Kosjaka a dávají mu psychotropní látky s cílem donutit ho ke lživým svědectvím. Ukazují veřejnosti videa prý z telefonu Kosjaka, kde natáčí ostřelování pozic ukrajinské armády. Organizují kampaň na očernění vojáků LM LLR a snaží se zdiskreditovat činnost zastoupení LLR v SCKK. Do očí bijící je nečinnost SMM OBSE, která prostě neřeší vzniklou situaci, zavřela oči před hrubým porušením ukrajinské strany a ponechala osudu pozorovatele SCKK, který zajišťoval bezpečnost práce jejich hlídek.

Zastoupení LLR v SCKK tak přestalo spolupracovat s ukrajinskou stranou do propuštění zadrženého důstojníka. LLR také zrušila záruky bezpečnosti pro práci SMM OBSE na linii příměří a omezila pohyb pozorovatelů SMM OBSE. Prohlásil to oficiální představitel LM LLR Ivan Filiponěnko. Poznamenal dále, že ministerstvo obrany republiky vybízí »mezinárodní pozorovatelské a lidskoprávní organizace, aby věnovaly velkou pozornost trestným činům ukrajinské strany a přinutily ukrajinské ozbrojené formace, aby okamžitě vrátily nezákonně drženého zástupce SCKK LLR, provedly důkladné šetření o tomto incidentu a přivedly viníky k odpovědnosti«.

SMM OBSE dává za pravdu LLR

SMM OBSE potvrdila ve své každodenní zprávě č.241/2021 ze 14. října (o čemž už ovšem ČTK neinformovala), že zástupci LLR v SCKK zajišťovali 13. října bezpečnost během dříve odsouhlasené práce silničních služeb v oblasti hraničního přechodu Pervomajsk-Zolotoje. SMM OBSE žádná porušení ze strany LLR nezaznamenala. Tím vyvrátila falešné obvinění ukrajinské strany. Současně vzniká otázka na SMM OBSE proč, jestliže SMM OBSE sleduje kamerami oblast incidentu, nezveřejnila záznam incidentu-zadržení našeho pozorovatele ukrajinskou stranou. Oznámilo to zastoupení LLR v SCKK. Zastoupení dále vyzvalo ukrajinskou stranu, aby bez jakýchkoliv podmínek okamžitě osvobodila nezákonně drženého pozorovatele SCKK, a misi OBSE, aby pomohla k návratu pozorovatele do republiky.

Protesty proti OBSE

Až v důsledku těchto skutečností skutečně obyvatelé Doněcka vyhlásili časově neomezený protest před budovou OBSE v Doněcku. Stanové městečko se objevilo před hotelem Park Inn, kde je kancelář Společné monitorovací mise (SMM) OBSE. Protest probíhal od rána 15. října. Protestující žádali osvobození pracovníka zastoupení LLR ve Společném centru pro kontrolu a koordinaci režimu příměří (SCKK). »Naše akce u budovy mise OBSE v Doněcku je neomezená. Bude pokračovat tak dlouho, dokud ukrajinská vláda nesplní náš hlavní požadavek – osvobodit Andreje Kosjaka,« poznamenal v rozhovoru s reportérem DAN (Doněcká tisková agentura) koordinátor společenského protestu Sergej.

Bylo postaveno asi 20 stanů s ohřevem. Lidé měli k dispozici teplé nápoje a zásoby jídla. Podle odhadu reportéra DAN se protestní akce účastnilo asi 300 lidí. Protestující také umístili před parádním vchodem do hotelu fotografie, na kterých jsou zachyceny důsledky zločinů ukrajinských vojsk na Donbase. Akce byla spontánní. Zahrnovala lidi různého věku a profesí.

Informace ze sociální sítě Vkontakte

Lidé informují, že pracovníci SMM OBSE nebyli puštěni do blízkosti hraničních přechodů LLR do Ruska (Izvarino) a na Ukrajinu (Stanica Luhanská a Zolotoje). Lidé píší: »Pracovníci mise tak mohou opustit území LLR pouze do DLR (Doněcké lidové republiky). Zůstali tak uzavřeni v kotli.«

Poprvé od přijetí tzv. minských dohod v únoru 2015 lidé v LLR souhlasí s činy své vlády v této otázce. Přejí si ale úplné vyhnání mise OBSE z LLR a vystoupení LLR z Minských dohod. Nenávidí Minské dohody, tzv. příměří (ve skutečnosti každodenní ostřelování Ukrajinou), celou činnost OBSE a tzv. garantů míru, Německa a Francie (ve skutečnosti garantů války)…

