Ach, ty počty…

Volební výsledky přinášejí nepřeberné množství možností, jak je číst.

Nová Sněmovna by podle Spolu a Pirátů se STAN měla mít šest místopředsedů, kromě dvou z ANO po jednom z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN. Naopak SPD by podle předsedy ODS Petra Fialy post místopředsedy mít nemělo. »Pokud budeme respektovat zásady poměrného zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny a pokud bude mít hnutí ANO jako nejsilnější klub z budoucí opozice dva místopředsedy, tak to početně nevychází,« řekl. Tak nevím - Piráti mají čtyři poslance, SPD kolik? Co je to tedy poměrné zastoupení?

A není první »počtář«. Například už po krajských volbách 2012 známý jihočeský antikomunista Šimon Heller, dnes již také poslanec, tvrdil, že 80 procent voličů nechce v krajském zastupitelstvu KSČM, protože ta získala 19,37 procenta. Nedodal však, že dle stejné logiky jeho KDU-ČSL, za kterou kandidoval, tedy nechtělo 93 procent.

Korunu všemu ovšem nasadila někdejší šéfka Sněmovny Miroslava Němcová. V Otázkách Václava Moravce Česká televize v červenci 2013 tvrdila, že prezident Miloš Zeman nemůže zastupovat pouze množinu 28 procent z celkového počtu možných voličů. V prvním kole přímé volby prezidenta v lednu 2013 bylo v seznamu voličů evidováno 8 435 522 občanů, ve druhém pak 8 434 941. V prvním kole získal Miloš Zeman 1 245 848, tedy 14,77 procenta ze všech možných voličů, ve druhém kole pak 2 717 405 hlasů, tj. 32,2 procenta. Nikde tu nevidím údaj 28 procent. Bylo to v době, kdy se oháněla 101 podpisy, které prý měla k dispozici pod svou nominací na pozici předsedkyně vlády. Počítal tehdy ty podpisy radši i někdo jiný?

Docela mě překvapila, že právě ona, dnešní senátorka, nedávno chyběla ve výřadu výkvětu Senátu, který hlásil, že není jiné cesty, než aktivovat článek 66. Stáli tam vedle sebe tchajwanský předseda Miloš Vystrčil (8144) a další senátoři Zdeněk Nytra (6058), Václav Láska (14 333), Jiří Růžička (13 631), Jiří Drahoš (20 595), Petr Holeček (10 419) a Jaroslav Větrovský (11 643). Sečtěte si sami, kolik za nimi stojí voličů – čísla v závorkách – a porovnejte to s počtem voličů prezidenta Miloše Zemana (v roce 2018 v prvním kole 1 985 547 a ve druhém 2 853 390). Kdysi jsem někde slyšel větu (myslím, že to byl Spejbl): »Malému praseti po kolena, velkému kuřeti po krk«…

Zbyšek KUPSKÝ