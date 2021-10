KSČM volí nové vedení

V sobotu Praze proběhne mimořádný sjezd KSČM, na němž má být zvoleno nové vedení Ústředního výboru KSČM. O post předsedy se uchází osm kandidátů, další ovšem mohou ještě přibýt.

Sjezd je uzavřený, jelikož je volební, začíná v 10.00 a po čtvrté hodině odpolední, pokud vše půjde hladce, lze očekávat tiskovou konferenci. Zvoleni mají být nejen předseda ÚV KSČM a místopředsedové – jejichž počet a kompetence může sjezd změnit - ale také předsedové Ústřední revizní komise a Ústřední rozhodčí komise, včetně jejich složení. »Mimořádný sjezd má v tuto chvíli jedinou úlohu, a tou je zvolit nové vedení strany, které úspěšně dovede KSČM k řádnému 11. sjezdu v květnu příštího roku,« konstatoval hlavní organizátor sjezdu Petr Šimůnek, podle něhož není mimořádný sjezd svolán kvůli volebnímu neúspěchu, ale je důsledkem vzájemných vztahů ve straně už asi rok a půl zpátky.

Nestrkat hlavu do písku

»Utržili jsme těžkou porážku, která bude mít dopad na celou KSČM, ale válka neskončila. Je proto nutné něco udělat, a ne čekat, že nám spadne nový začátek sám od sebe do klína. Každý člen strany bude muset přiložit ruku k dílu. Nebude to jednoduché, ale věřím, že společnými silami to zvládneme. Není čas na to strčit hlavu do písku,« konstatovala europoslankyně Kateřina Konečná. Doplnila, že je skutečně proti čemu bojovat. »Boj proti soukromým exekutorům, agenturnímu zaměstnávání, praktikám nadnárodních korporací, zbrojení, nesmyslům z Bruselu nebo proti tomu, abychom se v jednadvacátém století vůbec setkávali s pojmy, jako je pracující chudoba, ten musí pokračovat. A kdo bude v jeho čele, když ne my!?« upozornila.

Kateřina KONEČNÁ.

Připomněla také, že pravice za sedm let přišla s poplatky u lékaře, za pohotovost, za nemocnici, s návrhem školného, chtěla stavět americký radar, prolomit tzv. Benešovy dekrety, privatizovat od Budvaru až po poštu a České dráhy. »Tak předpokládám, že některé tyto návrhy opráší. Když jsem četla vyjádření kandidáta na ministra zdravotnictví pana Válka z TOP 09, že je normální si připlácet a platit pojištění navíc, čekat šest hodin v nemocnici nebo že není možné, aby všichni měli stejně kvalitní zdravotní péči, tak jsem si připadala jako ve zlém snu,« uvedla Konečná. »Vyzývám proto všechny členy i sympatizanty, aby hodili za hlavu osobní překážky a šli se na tom podílet,« uzavřela Konečná, která kandiduje na předsedkyni ÚV KSČM.

Osm kandidátů na předsedu

O post předsedy ÚV KSČM se podle návrhů má ucházet osm lidí, ale jak upozornila jedna z kandidátek, Miloslava Vostrá, tak na sjezdu mohou být navrženi ještě další. »Jsme na prahu velkých otřesů. Sociálně-ekonomických i politických. Strana našeho typu musí obstát právě v nich. V dnešním stavu by zoufale pohořela. I v tom musí přinést zásadní zlom náš sjezd. Pokud tak rozhodne, vložím do toho všechny síly,« uvedl další z kandidátů Josef Skála. »Co očekávat? Obrození a sebereflexi. To pomůže získat důvěru občanů. To vše udělá nové vedení, které bude neposkvrněné řízením strany, které nás do této situace přivedlo,« řekl kandidát Martin Říha.

»Mimořádný sjezd je svolán jako volební, takže očekávám zvolení nového, ale opravdu nového vedení strany. Očekávám změnu politiky KSČM, aby měl pracující člověk zase důvod KSČM volit. A v neposlední řadě doufám, že sjezd zakáže novému vedení dělat dluhy,« přidal se další kandidát na předsedu Jan Zámarský. »Následující období nebude v žádném případě jednoduché a je nutná poctivá sebereflexe naší dosavadní činnosti. Jsou před námi náročné zápasy, ve kterých je třeba se rozhodně postavit triumfující politice prosazující vůli malé hrstky bohatých a mocných na úkor nás všech ostatních,« dodal jiný z kandidátů na předsedu Milan Krajča s tím, že je třeba přenést těžiště práce KSČM daleko více mezi lidi.

»Pokud bych měla přemýšlet obecně, a ne povolebně, očekávala bych zvolení vedení, které nabídne straně reálnou a skutečnou budoucnost na současné politické scéně. Prakticky to spíše vidím na částečnou touhu po krvi z důvodu dlouhodobých vnitřních rozporů a výsledků voleb,« myslí si kandidátka Hana Aulická Jírovcová s tím, že nedokáže nyní vyhodnotit, zda delegáti budou rozhodovat s chladnou hlavou, nebo v emocích. »Odpovědnost bude jen na nich. Čas už však nemáme, ani více nových možností!« dodala.

Kandidát Leo Luzar pak očekává soudružskou debatu nad výsledky voleb. »Minimálně zamyšlení nad tím, kde se ocitla KSČM. To očekávám od delegátů, protože je to základ, od kterého se můžeme odrazit,« uvedl Luzar s tím, že je mu líto všech těch, kteří věnovali KSČM většinu svého produktivního života, a stále věří tomu, že KSČM je schopna ve stávajících podmínkách antikomunismu uspět a pomoci změnit lidem život. »Musíme si uvědomit, že situace v KSČM vyžaduje razantní změnu,« uzavřel Luzar.

Špatný krok může být krokem posledním

Oldřich Bubeníček, který byl po dvě volební období hejtmanem Ústeckého kraje, a stal se tak zatím nejúspěšnějším krajským politikem KSČM, je rád, že po dlouhých odkladech nastává den, kdy komunisté budou řešit své problémy. »Stálo by za to, říct problémy s velkým P. KSČM se dostala nad propast, kdy další špatný krok může být krokem posledním. Delegáti sjezdu mají obrovskou odpovědnost, na to by neměli zapomenout,« uvedl. Obává se ale, že ať sjezd dopadne jakkoliv, část členů bude opět nespokojena. Podle něj je každopádně nyní europoslankyně Kateřina Konečná posledním komunistou ve významné volené funkci, což je důležité jak kvůli médiím, tak kvůli politikům ostatních stran. Navíc pak přichází už s domluveným týmem a plány. »Strana musí táhnout za jeden provaz,« připomněl Bubeníček.

Sjezd je jednodenní, nejzazší termín jeho ukončení je 21.00. Jestli do té doby nebude odvoleno, tak se podle Šimůnka bude buď pokračovat, pokud to hotel umožní, pravděpodobněji by ale byl přerušen a pokračoval by třeba za měsíc dalším dnem jednání. »Ale to považuji za velice nešťastné řešení a doufám, že se dohodneme a že ten sjezd do nějaké čtvrté páté hodiny bude mít vyřešeno nové vedení a bude moci být ukončen,« uvedl v rozhovoru pro Haló noviny Šimůnek, který si od sjezdu slibuje především zklidnění situace a to, že do čela strany přijdou mladší lidé plní energie.

(cik, brom)