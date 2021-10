Ilustrační FOTO - Pixabay

Případů COVID-19 dále přibývá

Denní nárůst počtu případů nemoci COVID-19 v ČR potřetí v tomto týdnu dosáhl více než tří tisíc. Ve čtvrtek přibylo 3638 nakažených. Znovu rostlo také tzv. reprodukční číslo, ukazující rychlost šíření nemoci. V pátek stouplo ze čtvrteční hodnoty 1,65 na 1,79, která je nejvyšší od začátku loňského října.

Stejně se zvyšují počty hospitalizovaných s COVID-19. Ke čtvrtku vystoupaly na 771 lidí, což je nejvyšší množství od 25. května. Ve vážném stavu je 119 lidí. Také úmrtí nemocných přibývá. Za uplynulých sedm dní zemřelo 58 lidí s COVID-19, zatímco za celé září to bylo 44 úmrtí a za srpen 27.

Spolu s denními nárůsty počtů nakažených stoupá i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100 000 obyvatel. K pátku stouplo ze čtvrtečních 134 na 154 případů nákazy. Ve většině krajů a Praze se číslo dostalo nad stovku, a ve třech krajích dokonce nad 200 případů za týden na 100 000 obyvatel. Nejvyšší je stále v Moravskoslezském kraji s 248 nakaženými, naopak nejnižší v Královéhradeckém kraji s 55 případy.

Zvyšuje se rovněž počet provedených testů na koronavirus. Předchozí čtvrtek bylo provedeno zhruba 29 000 PCR a 55 000 antigenních testů, kdežto tento týden ve středu asi 38 000 PCR a 53 000 antigenních testů.

Za celou dobu epidemie bylo v ČR od začátku loňského března zaznamenáno přes 1,72 milionu případů COVID-19 a 30 593 zemřelo.

Stoupá zájem o očkování

Koncem minulého týdne začaly denní počty očkovaných po předchozím několikaměsíčním poklesu opět růst. Ve čtvrtek bylo naočkováno skoro 26 000 lidí, což je asi o 14 000 více než před týdnem.

Očkovat se posilující dávkou vakcíny je ochotno 46 procent dospělé populace v ČR. Z lidí, kteří jsou již očkovaní a mohou na ni jít, ochotu k očkování třetí dávkou přitom vyjadřuje 67 procent lidí. Zvažuje ji však ale jen zhruba polovina lidí, kteří měli po očkování nežádoucí účinky. Se středně závažnými nežádoucími účinky, jako jsou bolest hlavy, teplota nebo nevolnost, se přitom setkalo 23 procent očkovaných, častěji lidé do 55 let. Vyplývá to z průzkumu Život během pandemie společnosti P&Q Research.

Dosud se nechalo plně naočkovat více než 6,1 milionu lidí. Jde o téměř dvě třetiny osob nad 12 let, pro které je v současné době vakcína dostupná. Mezi očkovanými je zhruba 240 000 dětí a mladých do 18 let. Podle průzkumu, kterého se účastnilo zhruba 2000 respondentů, je ochotno nechat dítě očkovat 52 procent rodičů. Jen dětí ve věku 12 až 15 let žije v ČR přes 456 000, do očkování se zapojilo asi 35 procent.

Pro mladší děti zatím vakcína není schválená, očekává se v řádu měsíců. Ochota rodičů nechat očkovat děti mladší 12 let je ale ještě menší než u starších dětí. »Očkovat děti chtějí převážně očkovaní rodiče. Společnost se pravděpodobně do velké míry rozdělí na rodiny očkované a neočkované napříč generacemi,« uvedl k výzkumu Daniel Prokop z P&Q Research.

Snížit obavy lidí z očkování mohou podle průzkumu také možnost výběru vakcíny nebo plná nemocenská v případě, že by člověka nežádoucí účinky vyřadily z pracovního procesu.

Ministerstvo chce lidi motivovat k očkování také dalším zpřísněním mimořádných opatření, které v pondělí schválila vláda.

(jad)