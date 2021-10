Kam kráčet? Aktuální úkoly (nejen) komunistické levice

Zraky lidí hlásících se k radikálně-levicové, chcete-li komunistické myšlence, směřují ke sjezdu KSČM. Ten by po přešlapování na místě – zejména v posledních třech letech – měl dodat nový impuls pro budoucnost nejen této strany, ale celého hnutí. A musím se vám přiznat, že mě celkem mrzí a štve, když vidím, že naši odpůrci jsou stále silnější a komunisté se kvůli své opatrnosti nebo nečinnosti přibližují veřejnému zapomnění. Občas se zdá, že kdyby nebylo hysterických antikomunistických akcí, tak si na komunisty málokdo nevzpomene.

Ale jak levici zvednout hlavu? Zahraniční i domácí zkušenost nám ukázala, co lidé od levice chtějí:

1. Alternativu

2. Akceschopnost

3. Čitelnost

4. Radikálnost

Já se u jednotlivých bodů ještě chvilku zastavím. Co to je tedy ta alternativa? Rozhodně to není to, co Jaroslav Hašek nazýval »Stranou mírného pokroku v mezích zákona«. Nejsou to ani politicko-podnikatelské projekty zaklínající se falešným vlastenectvím a za rohem se objímající s velkým kapitálem. Skutečná alternativa je totiž ta, která chce režim měnit, ne ho opravovat nebo zakrývat jeho podstatu. Mám na mysli tu, která nejenom odsoudí současný kapitalistický systém, ale nabídne k němu autentickou alternativu. Ta musí být dost konkrétní, aby dávala smysl i těm největším šťouralům, a zároveň dost abstraktní, aby povzbuzovala lidskou imaginaci a tvořivost. Takovou, která bude odpovídat českému kulturnímu prostředí a českým tradicím, a přesto bude mít touhu obejmout celý svět.

Akceschopnost není jen v tom uspořádat mítink, veřejné setkání či v dnešní době spíše internetovou kampaň a soustavnou činnost na sociálních sítích. Akceschopnost znamená předložit onu alternativu, o níž jsem hovořila, občanům tak, aby pro ně byla srozumitelná, uchopitelná, zkrátka, aby ji vzali za svou. A v neposlední řadě k prosazování takové alternativy musíte mít také akceschopný tým lidí. Monotónní uspávači hadů, kteří se v debatách nechávají zahnat do kouta, se k prosazování radikálně-levicových myšlenek zkrátka nehodí. Levice si navíc v posledních letech u nás i v zahraničí zvykla klouzat po povrchu problému. Neřešit podstaty a příčiny vzniku věcí, které trápí občany i planetu Zemi. A to se musí změnit.

Čitelnost – třetí vlastnost, kterou jsem zmínila. Řekla bych, že to je právě to, co levici u nás i v zahraničí nejvíce chybí. Západní levice pro samé kvóty, ochranu menšin všeho možného i nemožného druhu, nicneříkající kulturní války, tak trochu zapomněla na většinu, z níž vzešla a o jejíž zájmy se měla primárně starat. Ne. Levicová politika nesmí být politikou kvót, ale tvrdou obhajobou pracujících proti rozmarům tu zaměstnavatele, tu realitního makléře, bankéře, pojišťováka, pronajímatele, ale i rozežraného obchodního řetězce či telefonního operátora.

Cokoli radikální, levicové či lépe radikálně-levicové se třicetileté propagandě ze strany různých samozvaných komentátorů, kulturní i mediální fronty podařilo poplivat natolik, že mnozí vnímají levici jako berličku pro neschopné, líné a nevzdělané. Možná i proto se k levici aktuálně přihlásila méně než třetina obyvatel. Přitom majetkové rozložení svědčí o tom, že by poměr měl být minimálně obrácený. Čímž bychom se dostali k tomu, co Marx s Engelsem definovali jako »třídu o sobě« a »třídu pro sebe«, z nichž pouze ta druhá jmenovaná je schopna uvědomit si, jaká je její situace a poslání v širším kontextu.

Jak vidno, k tomuto sebeuvědomění většina občanů zatím nedošla. V tom jí samozřejmě brání nejenom oni komentátoři, média, ale i nadnárodní korporace, chcete-li vlastníci výrobních prostředků. Ne, být radikální neznamená být zaslepeným extremistou, ale člověkem, který má zájem řešit problém u kořene.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM