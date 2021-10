Budoucnost je dnes!

Lidé nám nerozumějí. Trochu proto, že nám rozumět nepotřebují, trochu proto, že nemluvíme jejich řečí. Z masové strany jsme se stali stranou nesrozumitelnou a okrajovou. Nemá cenu hledat výmluvy, můžeme si za to sami. Nemá ale ani cenu hledat viníky a ukazovat prstem. Najít musíme poctivé a pravdivé pojmenování chyb, kterých se strana dopustila, a jejich příčin. Jen ten, kdo si umí uvědomit minulé chyby, zabrání jejich opakování. A opakování chyb si už nemůžeme dovolit.

Před námi je období, které nám dává dobrou šanci odrazit se ode dna. Obě komory parlamentu i vládu již brzy zcela ovládne pravice, která se vůbec netají svými plány na zhoršení životní úrovně obyčejných lidí. Lidí, kteří si brzy bolestně uvědomí, že řádění pravicových politiků nebude mít žádnou protiváhu. Je naším úkolem jim právě v tu chvíli ukázat, že komunistická strana tou protiváhou může být – a výhledově třeba nejen to. Nebude to ale snadné!

Máme pouze Kateřinu Konečnou v pozici poslankyně Evropského parlamentu. Senát jsme vyklidili už dávno, Poslaneckou sněmovnu před pár dny. V krajích nám zbývá posledních třináct a v obcích necelých 1500 zastupitelů. Alespoň obhájit jejich mandáty pro nás bude tou nejbližší výzvou, již za rok. Návrat do Sněmovny v nejbližších volbách pak musí být naším dalším cílem. Abychom tyto cíle naplnili, musíme začít pracovat. Ne »nějak«, ne »někdy«, ne »ono to nějak dopadne«. Tvrdě, nejlíp ještě dnes a s konkrétním plánem.

Je třeba uvědomit si, že žijeme ve dvacátých letech jednadvacátého století. Je třeba přestat se opíjet nostalgií, a naopak přizpůsobit se současným možnostem a podmínkám. Musíme využít každé příležitosti k tomu, abychom voličům připomínali, že tu stále ještě jsme. Musíme se odlišit od ostatních stran a vzbudit ve voličích zájem. Ukázat jim, že náš program může být řešením jejich problémů. Musíme nabídnout takové lídry a taková konkrétní řešení, které voliči budou mít potřebu volit. Musíme voliče dostat k volbám. A po volbách se musíme chovat tak, aby nás chtěli volit i příště. K tomu musíme napřít veškerou snahu.

K tomu musíme přestat být stranou zmařených příležitostí! Volební kampaň ukázala, že ve straně je celá řada lidí s konkrétními a často mnohaletými manažerskými, kreativními i politickými zkušenostmi. Zkušenostmi z překonávání osobních i pracovních překážek, které nám do cesty klade dnešní svět, a především s ochotou pro stranu s obrovským nasazením a bez nároku na odměnu pracovat. Je čas, aby tito členové dostali prostor a odpovědnost.

Je čas přivést do čela strany charismatickou osobnost, která má šanci oslovit co nejširší okruh voličů. Nadějí je Kateřina Konečná, která jediná má současné zkušenosti z praktické politiky, díky mandátu europoslankyně přístup do médií, umí s voliči srozumitelně komunikovat a mnohé by mohla oslovit i tím, že je žena. Navíc má jako jediná z kandidátů podporu právě těch nadšených a zkušených dobrovolníků, kteří mohou stranu zachránit a posunout ji do druhého století existence komunistické strany v Česku, posunout ji do budoucnosti.

Ta budoucnost je dnes. Pokud nevyužijeme současné situace a zatím existujícího nadšení řady dosud upozaďovaných odborníků mezi členy strany, je dost pravděpodobné, že další šanci už nedostaneme.

Oldřich BUBENÍČEK