Sto tříleté výročí

Sto tři léta nás dělí od vzniku republiky, tedy od konce třísetleté poroby. Mohl bych napsat čtyřsetleté, ale v onom 16. století jsme si Habsburky zvolili dobrovolně. Tedy nikoli my, ale vládnoucí šlechta. Ti dole, poddaní, neměli právo na volbu.

Dnes po šesti stech letech vítězná pravice by chtěla toto námi vydobyté právo, jak jsme se dozvěděli z internetu, vzít, protože prý všeobecná volba zavádí do politiky zmatek a může být zvolen ten, který není »bytostný demokrat«. Naráží pochopitelně na Miloše Zemana a jeho přístupy, které nejsou v souladu s pravicovým, jednoznačně proamerickým a prounijním myšlením pokračovatelů Václava Havla. Chtěla by mít prezidenta, kterého vyberou tzv. demokratické strany, a bude tak sloužit jejím zájmům. Tak bude mít záruku, že budeme poslouchat pokyny z Washingtonu a Bruselu, omezíme práva těch, kteří se nemohou bránit, a přidáme z jednoho pecnu chleba – víc se totiž nedá rozdělit, což věděly i naše babičky – větší díl »těm nahoře« na úkor těch »dole«.

Sto tři léta jsou připomínkou i svobody, kterou si lidé vybojovali sami. Ani dnes tolik vychvalovaná Mafie neměla na vznik republiky vliv. Byli to lidé v ulicích, kdo přivodili pád starého Rakouska, a ti nemohli za to, že jejich vítězství si přisvojili jiní, protože nebyla strana, která by dokázala, táhna za jeden provaz, namísto nyní i v televizi opěvovaných Rašínů, aristokratů Kramářů, a velkostatkářů švehlovského typu, postavit se do čela dění. Když zmínění vůdci upevnili svou moc, postupně rušili sociálně laděné zákony, které byly přijaty v revolučních dnech. Aby na tom nebylo dost, novou ústavou omezili i možnosti prezidenta Masaryka, jedné z hlavních postav moderního humanismu a jednoho z hlavních tvůrců nové republiky. Nepřipomíná vám to nic? To, co už dnes chystá tzv. demoblok, má nás vrhnout do období, kdy vládly »vláda panské apod. koalic«, které dokonce nechaly střílet do stávkujících, rozdávaly místo práce žebračenky a zavíraly nejen skutečně demokratický tisk, ale i ty, kteří se odvážili vyjádřit veřejně jiný názor?

Slepenec pravicových stran, který se hrne k moci, se netají svými záměry. Nezkušení lidé se nechali přesvědčit médii a sliby, které nikdy tzv. demokratické strany nemohou plnit, a dali jim své hlasy. Nyní tento slepenec má čtyři roky na to, aby se pokusil »navždy« nám vnutit zákony, které budou výhodné pro místní i zahraniční kapitál, oklestit skutečnou demokracii a ještě více připoutat ke Spojeným státům, abychom se stali jejich »banánovou republikou«. Jenže nic netrvá »navždy«. I vláda »panské koalice«, Beranovi fašizující agrárníci, období kabelek, kdy Nečaso-Fialova strana vedla vládu, je pryč. Kdo dnes s úctou vzpomíná na premiéra Nečase a jeho aféry? Žel s jeho negativním působením se setkáváme dodnes. Stačí jen jmenovat tzv. církevní restituce, zneužití vojenského zpravodajství či neúspěch našeho předsednictví Unii. Ani ten Rašín, Kramář či Beran nevládli natrvalo. A to je třeba si i při oslavách stého třetího výročí od vzniku republiky pamatovat.

Jen jednotně postupující skutečná levice a její spojenci je pro všechny z nás zárukou, že tzv. demoblok postupně zmizí ze scény.

Václav ORT, člen VV ÚV KSČM za Královéhradecký kraj