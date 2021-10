Hoří heršpická hospoda

Hyeny hodují... Vybavují se mi závěrečná slova vtipné »balady na H«, v níž se posluchači smějí tomu, že »hoří horní heršpická hospoda a hostinský Hrubeš hýká hrůzou, honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká ‚haste, haste, honem hybaj, hovada...«

Legrace by to byla, kdyby ono »hyeny hodují« neodráželo současnou realitu - vyjadřování mnohých pravicových politiků k situaci kolem hlavy státu a enormní tlak médií, ba dokonce jejich nápadné nafukování skutečnosti.

Úplně nejhorší na všem je pokrytectví, které předvádějí páni a dámy ze Senátu, v čele s předsedou Vystrčilem a místopředsedou Růžičkou. Například ve čtvrtek stál tento tandem před televizní kamerou »bok po boku« a oba senátoři se tvářili tak pokorně, když přáli prezidentu Zemanovi vyzdravění, že by se člověk ustrnul. Je to upřímné, nebo póza?

Bylo to poté, co veřejnoprávní televize vysílala v přímém přenosu tiskovou konferenci hradního kancléře Mynáře, z níž bylo zřejmé, že prezident Miloš Zeman podepsal před svědky vlastní rukou onu listinu, o kterou se média handrkují již pár dnů. Jenže podle místopředsedy Senátu Růžičky bylo prý video neetické, neboť byl pan prezident viděn na nemocničním lůžku. Když se hlava státu neukáže, okamžitě média fabulují, že prezident listinu nepodepsal, a věrnost podpisu dokonce prověřuje policie! Když to prezidentská kancelář doloží videozáznamem, je obviněna z neetičnosti. Pečlivě vybraní odborníci (nebo tak zvaní odborníci) na zavolání televize video s vážnou tváří rozebírají a usoudí, že nejasnosti nebyly vyvráceny. Pak se zpochybní datum na listině, a když už tito karatelé nevědí kudy kam, přispěchá - jako na zavolanou - mluvčí nemocnice, že všichni aktéři neměli roušky! A jaká je další režie této manipulativní taškařice? Vzápětí se volá tomu či onomu, čímž se téma úplně znepřehlední, aby pak mohl říci představitel ODS, že je to výsledek práce prezidentské kanceláře.

Tak mě napadá, co by dělala aktivistická média, kdyby neměla Andreje Babiše a Miloše Zemana (a samozřejmě komunisty). Je to tak průhledné a podle toho, co čtu na sociálních sítích a v diskusích na internetu, mnoho občanů to samozřejmě také vidí a tyto nátlakové akce, přecházející v mediální hysterii, odsuzuje.

A je tu ještě jeden faktor: zkušenost s nemocemi a operacemi během prezidentského mandátu Václava Havla. Havlovo prezidentství si přece pamatujeme a víme, že nikdo si ani slovíčkem nedovolil jakkoli rušit jeho klid při léčbě a rekonvalescenci. Nikdo si nedovolil zpochybnit, co ne/dělá ze státnických povinností během hospitalizace on a jeho lidé, a už vůbec se v době nemoci nestávaly jeho politické názory a postoje předmětem diskusí.

Monika HOŘENÍ