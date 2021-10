Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putin: Roztahování NATO na Ukrajině pro RF hrozbou

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že vojenské ovládnutí Ukrajiny paktem NATO, které se již děje, představuje pro Rusko reálnou hrozbu.

Kyjev od svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné ruské záchrany Krymu, a od vypuknutí povstání proruských povstalců na východě země na jaře 2014, usiluje o vstup do NATO. Zatím však od tohoto útočného vojenského paktu nezískal ani akční plán otvírající cestu k budoucímu členství.

»Tato hrozba má pro nás zásadní význam. Formálně se (Ukrajina) nemusí stát členem NATO, ale vojenské ovládnutí území se již děje. A reálně to vytváří hrozbu pro Ruskou federaci,« prohlásil realisticky Putin podle agentury Interfax během čtvrtečního jednání diskusního klubu Valdaj v černomořském letovisku Soči.

Putin nynější situaci přirovnal ke sjednocování Německa na konci 80. let minulého století, »kdy ze všech stran ujišťovali (Sovětský svaz), že po sjednocení Německa se infrastruktura NATO v žádném případě nepohne na východ, ale v praxi (Moskvu) podvedli, a teď se ptají, kde jsou papíry (s tehdejšími sliby)«.

Infrastruktura NATO se po dvojím rozšíření ustavičně přibližuje k Rusku; momentálně v Rumunsku a v Polsku zřídili systémy protiraketové obrany s odpalovacími zařízeními, ze kterých lze odpalovat i střely s plochou dráhou letu Tomahawk, tedy útočné zbraně, odhalil ruský prezident. Ministři obrany NATO týž den navíc schválili nový plán, jak čelit údajným ruským hrozbám. Pakt vylepší svůj arzenál i obranu proti raketovým i hackerským útokům (které připisuje Rusku).

Americký ministr obrany Lloyd Austin pak už v úterý ujišťoval v Kyjevě, že Rusko nemá právo vetovat ukrajinské přání stát se součástí aliance. Austin také v Kyjevě lživě označil Rusko za překážku míru na Ukrajině. Washington za vojenskou pomoc Ukrajině požaduje, aby Kyjev pokročil v reformách a zejména v potírání korupce. Tyto reformy mají vést k posílení spolupráce s NATO. Ale ani Američané, ani Evropané se zjevně nechystají výrazně uspíšit integraci Ukrajiny do aliance, poznamenala agentura AFP.

Revoluce prý není řešením

Putin v debatním klubu hovořil na nejrůznější témata - od potřeby zachovat právo veta stálých členů Rady bezpečnosti OSN přes uplatňování zákona o zahraničních agentech v Rusku až po 30. výročí zániku Sovětského svazu.

Rozpad sovětské říše připsal nejen tehdejší strnulosti a absenci změn, ale i »dogmatikům z obou stran, reakcionářům i pokrokářům… Revoluce není řešením, ale cestou k prohloubení krize. Ani jedna revoluce nestála za škody, které lidstvu způsobila,« zdůraznil ruský prezident, který se po dvou desetiletích u moci aktuálně charakterizuje jako politický konzervativec.

Připustil, že Západ má právo na vlastní hodnoty, ale vyzval jej, aby je Rusku nevnucoval. »S údivem sledujeme, co se děje v zemích, které se pokládají za vlajkové lodě pokroku. Samozřejmě tyto sociální a kulturní otřesy, které se odehrávají ve Spojených státech a v západní Evropě, nejsou naše věc a nepleteme se do toho. Kdosi je v západních zemích přesvědčen, že agresivní vymazávání celých stránek vlastních dějin, obrácená diskriminace většiny v zájmu menšin či požadavky zřeknout se tak základních věcí, jako je matka, otec, rodina či rozdílná pohlaví, představují podle jejich názoru pohyb k obrodě společnosti. Je to jejich právo, ale my je prosíme, aby s tím k nám nechodili. Máme jiný názor,« uzavřel Putin.

Ohniskem sváru i Tchaj-wan

Výše parafrázovaný Austin ale neútočí jen na Rusko, rovněž tak na Čínu. Mimochodem také slíbil, že USA budou i dál pomáhat Tchaj-wanu s obranou, konflikt ostrova s Čínou podle něj nikdo nechce. Šéf Pentagonu to řekl po ministerské schůzce paktu NATO v Bruselu. Podobný tón zvolil také americký prezident Joe Biden, který podle ČTK při jiné příležitosti prohlásil, že v případě čínského útoku by Spojené státy splnily své závazky a ostrovní stát, jehož nezávislost Peking neuznává, by bránily.

(rj)