Klíčovou postavou summitu tentokrát Babiš

Po více než čtyřhodinové debatě se ve čtvrtek večer prezidenti a premiéři zemí Evropské unie shodli na společném postupu, jak se vyrovnat s rychle rostoucími cenami energií. Závazné závěry summitu nejprve zablokoval český premiér Andrej Babiš, který požadoval regulaci trhu s emisními povolenkami (ETS), nakonec ale zvítězil kompromis.

Řada lídrů podle diplomatického zdroje nechtěla připustit příliš velké zásahy do trhu a do společného prohlášení nakonec přibyla výzva Evropské komisi, aby prověřila fungování trhu s plynem a elektřinou a ETS, a to za pomoci evropského regulátora ESMA. Summit také chce, aby Evropské komise připravila dlouhodobější opatření k zajištění »dostupných cen« energie a snížení závislosti na jejím dovozu.

Šéfové unijních států až do večerních hodin diskutovali o doporučeních Komise, která minulý týden navrhla dopad zdražování zmírnit cílenými a dočasnými daňovými úlevami či finanční podporou ohrožených skupin obyvatel. V dlouhodobější perspektivě Komise hovoří o společných nákupech plynu či rozšiřování strategických zásob.

Lídři Francie, Španělska či ČR však již před summitem dávali najevo, že chtějí jít dál a reformovat trh s elektřinou či regulovat ceny emisních povolenek. Hlavním sporným tématem večera se podle zdroje seznámeného s průběhem jednání ukázaly být zmíněné povolenky, které chtěl do závěrů prosadit Babiš, podle něhož jsou jejich ceny neúnosně vysoké.

Podobné výraznější kroky však narážely na odpor lídrů Nizozemska, Belgie a dalších států, podle nichž není nutné dočasné zdražení řešit tak zásadními zásahy do dosud fungujícího unijního trhu. Evropská komise tvrdí, že ETS se na zdražení energií projevuje jen okrajově a hlavní příčiny jsou ve vysoké poptávce způsobené pokrizovým oživením a v nedostatečných zásobách plynu.

O velkém úspěchu pak ráno hovořil Babiš poté, co Evropská rada v souvislosti s růstem cen energií vyzvala Komisi k výše popsanému prověření. Evropská komise podle Babiše na cenový růst nereaguje adekvátně a měla by rychle upravit pravidla tak, aby povolenky nakupovali jen ti, kdo tak musí činit.

Ploty Unie platit nebude

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se po zhruba čtyřhodinové debatě shodli také na tom, že by evropský blok měl zvláště v reakci na počínání běloruského režimu posílit ochranu svých vnějších hranic. Lídři však zůstali rozděleni v pohledu na požadavek zemí východního křídla EU, aby Unie společně financovala stavbu plotů na hranicích. Naopak se okamžitě shodli na posílení dalších sankcí vůči Lukašenkovu režimu…

Respekt »monumentu«

Přesně polovinu z 214 dosavadních summitů Evropské unie zažila odcházející německá kancléřka Angela Merkelová, s níž se v Bruselu rozloučili lídři ostatních unijních zemí. Podle mnoha svých kolegů byla často klíčovou postavou jednání, když moderovala řadu sporů a pomáhala najít cesty ke kompromisu. Šéf unijních vrcholných schůzek Charles Michel podle jednoho z činitelů prohlásil, že summity bez ní budou jako Paříž bez Eiffelovy věže či Řím bez Vatikánu… »Vaši moudrost budeme postrádat zvláště ve složitých dobách,« řekl podle ČTK Michel, který Merkelovou označil za monument unijních summitů.

Také další premiéři měli slova uznání pro političku, která na řadě ze svých 107 summitů sehrála klíčovou roli. Nový rakouský kancléř Alexander Schallenberg ji označil za »unijního mírotvůrce«.

