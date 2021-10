Patrice Baba Musah chce dělat radost lidem. Hlavně ženám!

Ve svých 35 letech získal první místo v projektu Anděl mezi zdravotníky. Patrice Awonseba Baba Musah pracuje jako gynekolog porodník v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí. A jak už jméno napovídá, české kořeny nemá. Doktor Musah pochází z Ghany. V roce 2005 dostal stipendium na studium v Čechách a chtěl se stát původně patologem. Ale pak při stáži viděl porod, podlehl zázraku zrození a vybral si obor porodnictví a gynekologie, a nakonec v Čechách zakotvil. Do projektu Anděl mezi zdravotníky Patrice Awonseba Baba Musaha delegovalo vedení ústavu. Byl hodně překvapený a ceny si váží. Znamená pro něj další motivaci ke zlepšování své práce.

Vyhrál jste cenu Anděl mezi zdravotníky, které jsou naše noviny mediálním partnerem. Kdo vás na cenu nominoval?

Byl jsem nominován vedením porodnice.

Co pro vás ocenění znamená?

Už samotná účast v soutěži byla oceněním a upřímně jsem byl mile překvapen a moc mě to potěšilo. Je fantastické, když dostanete uznání za práci, kterou děláte. A také to znamená, že musím víc pracovat a dělat lidem radost. Hlavně ženám.

Pocházíte z Ghany, medicínu jste ale studoval u nás. Jaké bylo odjet z rodné Afriky kamsi do středu Evropy? A proč právě Česko?

Byl to děsivý pocit, protože jsem musel rodinu a blízké nechat doma. Chystal jsem se do země, o které jsem nic nevěděl, šel jsem do neznáma. Ale utěšovala mě skutečnost, že budu mít větší příležitosti uspět v Evropě. Do České republiky jsem se dostal náhodou. Původně mi bylo uděleno stipendium na studium v Rusku, ale věci nešly podle plánu a byla mi doporučena škola v Česku.

Měl jste tu nějaké zázemí, či jste přijel sám? A jak náročné pro Vás bylo naučit se náš těžký jazyk?

Přišel jsem sem sám a neměl jsem tu vůbec žádné zázemí. Čeština pro mě byla ze začátku hodně náročná, ale časem a s odhodláním jsem se ji naučil.

Jak jsme psali, nebyla gynekologie vaším vysněným zaměřením. Původně jste chtěl být patolog, což je na úplně druhém konci života. Co vám změnilo názor? Nějaký zážitek, či rady?

Uvědomil jsem si, že patologie mi nebude v Ghaně k ničemu. Začal jsem tedy hledat program, který bude pro Ghanu přínosem, pokud se vrátím. Názor na studium patologie mi také pomohla změnit paní doktorka Dudová.

Dnes pracujete v jedné z nejvyhlášenějších českých porodnic v Praze - Podolí. Jak jste se sem dostal a jaký je zde kolektiv?

Doktor Noble, můj spolupracovník a přítel také pocházející z Ghany, který pracuje v Podolí, mě přesvědčil, abych se k němu připojil. Řekl, že v Podolí se toho naučím víc. Máme dobrý kolektiv, ale já chodím do práce pracovat a ne abych se kamarádil s lidmi.

Jezdíte občas i domů do Afriky? Už jste léčil či rodil i tam?

Ghanu navštěvuji pravidelně jednou ročně, ale loni to kvůli covidu bohužel nebylo možné. Oficiálně lidi v Ghaně nemůžu léčit, nejsem tam registrován jako lékař, ale léčil jsem blízké a příbuzné. V Ghaně jsem zatím žádnou maminku neodrodil.

Lékařství máte v rodině, vaše dvě sestry jsou porodní asistentky v Ghaně a třetí studovala finance. Jak se na vaši kariéru dívá rodina? A jaké je postavení ženského lékaře a třeba i porodní asistentky v Ghaně?

Moje rodina je velmi hrdá na to, čeho jsem mohl dosáhnout. Nyní mohu svoji rodinu podporovat i finančně. Lékařky jsou v Ghaně velmi respektovány. Porodní asistentky jsou respektovány stejně jako lékaři. Lékaři mají poslední slovo v léčbě, ne jako tady, kde se pacienti hádají s lékaři, přestože o medicíně nic nevědí.

Kolika dětem jste již pomohl na svět? A jaké jsou české maminky oproti například ghanským?

Bude to minimálně tisíc dětí. Nikdy jsem nepracoval v Ghaně jako porodník, osobně tedy nejsem schopný to nějak srovnávat.

Co říkáte na otce u porodu? Měl by tam být, či nemusí?Nemám problém s tím, že jsou otcové u porodu. Slouží jako psychologická podpora rodícím ženám. Otázkou je, zda tito muži skutečně chtějí být přítomni při narození dítěte.

A jak se díváte na porody doma? Mají budoucnost porody s dulami?

Nepodporuji porod doma. Ale bohužel je to moderní trend. Je otázkou času, kdy se to stane oficiálním. Přítomnost dul u porodu mně osobně přijde zbytečná a považuji to za vyhozené peníze.

Vím, že zatím se snažíte stále zlepšovat studiem u nás. Jaké atestace máte či chcete mít?

Mám atestaci z gynekologie a porodnictví a chci teď studovat veřejné zdravotnictví. Plánujete zapustit kořeny u nás, nebo se vrátit a třeba učit časem doma? Nemám teď žádné konkrétní plány.

Víme, že nejste zatím zadaný. Nebo se něco změnilo? Hledáte si dívku, nebo to necháváte osudu?

Aktivně nehledám dívku. Nechávám to osudu.

Jak nejraději relaxujete, jak trávíte svůj volný čas?

Chodím hrát fotbal, futsal, do posilovny. A v létě například pěstuji exotická rajčata.

Víme, že rád cestujete. Který kout České republiky se vám nejvíce líbil? Máte nějaká oblíbená místa?

Líbí se mi nejvíc Křivoklát a celý Jihočeský kraj.

Brzy přijde zima – oblíbil jste si nějaký zimní sport? Co na naši zimu říkáte?

V zimě se radši schovávám v pokoji. Nebaví mě být venku. Ale už jsem si trochu na zimu zvyknul, už nespím v bundě.

A co třeba české jídlo či pití? Co si nejraději objednáváte v restauraci?

Bramborové knedlíky a pečenou kachnu/husu nebo vepřová žebra, k tomu pivko.

A umíte uvařit něco afrického? Jak se liší naše a africká kuchyně, chutnalo vám tu, nebo jste si musel zvyknout?

Umím vařit, ale na to není čas. V Ghaně jíme hodně pálivá jídla (chilli, zázvor a česnek). Na začátku pro mě byla česká jídla bez chuti, dnes už mi chutnají.

A máte nějaké speciální přání – třeba již vánoční?

Modlím se, aby příští rok byl rokem štěstí a lásky. Všichni jsme během pandemie COVID-19 prošli negativními obdobími. Modlím se za všechny duše, které odešly kvůli koronaviru, aby mohly odpočívat s Bohem.

Helena KOČOVÁ

FOTO - archiv

Dcera prezidenta republiky Kateřina Zemanová při předání šeku pro vítěze soutěže Anděl mezi zdravotníky