Soutěž Gentleman & Žena ČR 2021 nadchla porotu i diváky

Příjemným překvapením pro většinu zúčastněných bylo finále soutěže Gentleman & Žena ČR 2021, které se uskutečnilo v Divadle Horní Počernice. Navzdory tomu, že se jednalo teprve o druhý ročník, večer měl spád a nechyběla ani řada vtipných okamžiků. Nejzábavnější scénku – imitaci zpěvačky Evy Pilarové – předvedl 75letý soutěžící Vašek Staněk. I díky ní si získal porotu a diváky v sále a zvítězil ve své kategorii!

Vašek zúročil skutečnost, že je na pódiu jako doma. Už řadu let je totiž členem gospelového souboru Fine Gospel Time, který v roce 1999 založila zpěvačka Zuzana Stirská. Díky tomu se »nebojácný senior z Prahy« v minulosti mnohokrát představil na prknech divadla Semafor, ale také v Divadle Rokoko či Divadle u Hasičů. Tentokrát se výjimečně stylizoval do ženské role a spojil svoje pěvecké zkušenosti s komediálním talentem. Hlediště Divadla Horní Počernice burácelo smíchy! Nutno podotknout, že k titulu Gentleman České republiky 2021 Vaškovi Staňkovi dopomohla i jeho pokora. Porota ocenila taktéž to, že je otcem tří dospělých dcer, píše humorné knihy, rád vaří, hraje závodně ping pong a v neposlední řadě je trenérem I. třídy v šachu.

»Mám rád výzvy a život si opravdu užívám,« prozradil v průběhu soutěže. A to ještě netušil, že vyhraje! Mimochodem – domů si odnesl poukaz na individuální pobyt v New Yorku pro dvě osoby od společnosti StockholmDream Travel v hodnotě 65 000 Kč. Krásou, inteligencí, příjemným vystupováním i téměř dokonalou hrou na piano okouzlila Hana Barcalová z Prahy, která získala titul Žena České republiky 2021.

Borůvková i umělecké fotografie

V rámci doprovodného programu zazářila herečka a zpěvačka Michaela Dolinová, rockový zpěvák a kytarista Daniel Krob, zpívající moderátor a spisovatel Richard Sacher a především Šárka Rezková, vdova po legendě české country Jiřím Brabcovi. Největší úspěch sklidil její hit Borůvková. Zmínění umělci se rovněž zhostili role porotců, mezi nimiž nechyběl ani pořadatel soutěže Muž roku David Novotný, zpěvák Zbyněk Drda a výtvarnice Martina Chmelová, která vítězům věnovala svoje umělecké fotografie.

»Gentleman & Žena České republiky je československá soutěž zaměřená na aktivní muže a ženy ve věku od 33 let, které nebaví jen chodit do práce, pečovat o rodinu a domácnost. Je to projekt pro ty, kteří chtějí zažít dobrodružství plné úžasných zážitků, načerpat pozitivní energii, objevit v sobě symbol ženské i mužské krásy a využívat ho ve svém životě naplno i po skončení soutěže,« prozradila organizátorka Lucie Junková z neziskové organizace Galerie Silných Srdcí. Ta na sebe upozornila už na začátku pandemie koronaviru, kdy zajistila výrobu ručně šitých roušek, které následně rozvážela do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

