Ilustrační FOTO - Pixabay

Nevíte? Poradíme!

Klasické kusové koberce zdaleka nejsou zapomenuty, naopak, prožívají svoji renesanci. Jsou měkké a příjemné na dotek, hřejí. Tlumí hluk v místnosti a vůbec – jsou krásné… Mnohdy se jich »bojíme«, protože nevíme, co s nimi. Jak je udržovat, čistit, co dělat proti jejich »zašlapání« atd. Babičky však tento problém nemusely řešit, protože věděly a vědí jak na to!

Například nový koberec nechaly nejméně čtvrt roku jen tak ležet, neluxovaly ho ani neklepaly. Koberec si tak říkajíc našel na podlaze svoje místo a povrchový vlas se dostatečně zašlapal. Jen čas od času koberec opatrně zametly.

Koberec vždy pokládaly na zcela suchou podlahu a podkládaly ho vrstvou starých novin. Dnes můžete použít místo nich speciální tkaninu, kterou koupíte v odborných prodejnách i v hobby obchodech. Zvýšíte tak tepelnou izolaci, a navíc koberec nebude po podlaze »klouzat«.

Ani s odstávajícími rohy či věčně se ohýbajícími ozdobnými třásněmi koberce si babičky nedělaly moc starostí. Některé z nás to pořádně rozzlobí, ale zbytečně. Rohy koberce se občas zvedají s tím, jak si koberec »hledá« svoje místo. Stačí je podložit kartonem, přežehlit přes vlhký hadr, a do rána zatížit nějakým předmětem podloženým kartonem. Zaručeně si »lehnou«. Obdobně můžete upravit i třásně, ale s těmi bych si nedělal žádné starosti. Dříve či později si »lehnou« i bez našeho zásahu.

K oživení barev starších koberců vsaďte na klasiku. Například – před vysáváním jemně posypte plochu kuchyňskou solí. Půl hodiny počkejte a pak koberec vyluxujte. Nebo zkuste přetřít koberec slabým roztokem octové vody. Či zkuste spojit oživení barev s očistou. Posypte plochu koberce kysaným zelím, rozetřete ho a poté špinavé zelí odstraňte. Nakonec vyluxujte.

Vyšlapaná místa na koberci těžko zcela odstraníte. Pokud je nepovažujete za samozřejmost, která dodává koberci půvab, zkuste je čas od času lehce navlhčit horkou vodou a poté čistým a suchým kartáčem vykartáčovat. Vlákna či jejich zbývající části by se měly narovnat. Tak to dělaly babičky. A když už nic nepomáhalo, zakryly je kobercovými předložkami.

S klepáním koberců se dnes setkáme snad už jen na venkově i když ve městech, především na sídlištích se ještě můžeme s tzv. klepadly, byť nepoužívanými, setkat. Přesto stojí správný postup za připomenutí. Vždy klepejte koberec jen po rubové straně. Po lícové straně měkkým kartáčem pouze odstraňte prach. Pokud budete koberec i po lícové straně klepat, veškerý prach do něj znovu zatlačíte. To platí i v případě zimní varianty – totiž klepání koberce na sněhu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

A matrace? Pravidelně převlékáme a pereme povlečení, aby se odstranily všechny viry, bakterie a paraziti. Často však zapomínáme na matrace, které trpí z celé postele nejvíce. Jak je rychle a účinně vyčistit? Zkuste jedlou sodu, tak jako naše babičky, které si se vším věděly rady.

V posteli strávíme až jednu třetinu dne. Nikdy v ní však nejsme zcela sami. Pot, odumřelá kůže, vlasy, prach i srst od domácích mazlíků jsou ideálním lákadlem pro roztoče. I přesto, že ložní prádlo nebo matrace vypadají čistě, naše postel je planetou parazitů. Jak ji vyčistit? Na trhu existují různé přípravky na čistění matrací. Pokud jste ale alergici, máte ekzém nebo chcete žít více ekologicky a neobklopovat se chemikáliemi, zkuste přírodnější metody. K osvěžení, vyčištění a odstranění skvrn můžete použít přípravky, které máte již doma v kuchyni.

Jak na to? Dělejte to tak, jako naše babičky! Stáhněte prostěradla a vyperte je v pračce. Nezapomeňte ani na ochranný obal, který je na matraci. Pokud máte sušičku, prádlo vysušte nejvyšší teplotou, abyste si byli jisti, že odstraníte všechny bakterie, viry, plísně a roztoče. Ložní prádlo perte, snad nejraději, jednou za 14 dní. Jasně, je to pracné, ale nemá to chybu.

Odstraňte skvrny! Je možné, že na matraci máte skvrny od potu nebo krve. Jednoduše je vyčistěte pomocí peroxidu, jedlé sody a saponátu nebo tekutého mýdla. V rozprašovači smíchejte 5 ml tříprocentního peroxidu vodíku, tři lžíce jedlé sody a kapku saponátu nebo ve vodě rozpuštěného mýdla. Roztok nastříkejte na matraci a nechte až hodinu působit. Peroxid můžete nahradit citrónovou šťávou. Potom matraci vysajte vysavačem.

Odstraňte zápach! Ano, protože na matraci spíme, může nepříjemně páchnout. Nasypte na ni dva šálky jedlé sody. Pokud ještě nebyla čištěna nebo je cítit zatuchlinou, klidně dejte sody více. Jedlá soda zápach neutralizuje. Nechte několik hodin působit, podle babiček stačí čtyři hodiny, a poté vysajte vysavačem. Matraci otočte a postup opakujte. Jedlá soda přirozeně absorbuje vlhkost a zápach. Po její aplikaci by měla být (a podle našich zkušeností bude) matrace čistá a svěží. Nezapomeňte na důkladné vysátí prášku vysavačem! To je opravdu důležité.

(jan)