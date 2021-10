Ilustrační FOTO - Pixabay

V sobotu přibylo 2751 případů covidu, nejvíc za víkendový den od března

V sobotu přibylo v Česku 2751 případů nemoci covid-19, nejvíc za víkendový den od 27. března. Aktuální nárůst počtu nakažených byl skoro o 1600 případů vyšší než předchozí sobotu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Výrazně nyní přibývá také hospitalizovaných s covidem-19. Oproti předchozí sobotě stoupl jejich počet o dvě třetiny na 846, z toho 119 pacientů je ve vážném stavu. Za posledních sedm dní zemřelo 61 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 44.

Ačkoli počty nově nakažených se dostaly na úroveň z konce letošního března, kdy v Česku doznívala předchozí vlna epidemie, množství hospitalizovaných je několikanásobně nižší než v březnu. Zatímco nyní je v nemocnicích asi 850 lidí s covidem-19, 27. března bylo hospitalizovaných přes 7500. Ve vážném stavu byla tehdy téměř čtvrtina z nich, zatímco teď je v těžkém stavu 14 procent hospitalizovaných. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek již dříve uvedl, že nižší počty hospitalizovaných souvisí podle něj s očkováním a vysokou promořeností populace.

Vytrvale v poslední době stoupá spolu s denními nárůsty množství nakažených také tzv. incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel. V neděli toto číslo, používané státem pro určování protiepidemických opatření, stouplo ze sobotních 177 případů na 191. Číslo už několik dní roste ve všech krajích a Praze, v některých regionech se blíží ke 300. Nejvyšší je s 297 případy stále v Moravskoslezském kraji a nejnižší s 67 případy v Karlovarském kraji.

Z okresů je incidenční číslo nejvyšší se 418 případy za týden na 100.000 obyvatel na Českobudějovicku a ke 400 se blíží také na Ostravsku. Ministr školství Robert Plaga a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO) se ve čtvrtek dohodli na tom, že v okresech se sedmidenním výskytem nákazy nad 300 případů na 100.000 obyvatel se neočkovaní žáci budou muset 1. a 8. listopadu otestovat na koronavirus.

Rostou i počty testovaných. V sobotu v minulém týdnu bylo provedeno zhruba 18.000 PCR testů a 33.000 antigenních, kdežto tento týden v sobotu asi 28.000 PCR a 33.000 antigenních testů.

Kvůli skokovému růstu počtů nově nakažených i přes zvyšování počtu testovaných stoupají podíly nově odhalených případů nákazy na počtu testů. U preventivních a plošných testů, které tvoří většinu prováděných testů, vzrostl podíl pozitivních z 1,21 procenta za předchozí sobotu na 2,88 procenta, což je nejvíc od začátku letošního března. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl ze 4,34 na 6,93 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze 8,96 na 14,96 procenta, což je nejvíce od 20. dubna.

Za celou dobu epidemie bylo v Česku od začátku loňského března zaznamenáno zhruba 1,73 milionu případů covidu-19. Zemřelo 30.615 nakažených. Od loňského začátku očkování proti covidu-19 bylo v Česku podáno zhruba 12,07 milionu dávek vakcín a přes 6,05 milionu lidí bylo plně naočkováno. V posledních dnech denní počty očkovaných rostou. Za sobotu bylo naočkováno asi 7200 lidí, zhruba dvakrát více než před týdnem. Předtím zájem o očkování několik měsíců prudce klesal, když se z červnových až 120.000 lidí za všední den propadly počty očkovaných na konci září až pod 10.000 za den.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 už v Česku dostalo podle Českého rozhlasu - Radiožurnálu také asi 150 dětí ve věku do 12 let, ačkoli pro ně ještě vakcína není schválena. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí uvedla, že teprve začala posuzovat použití vakcíny od firem Pfizer a BioNTech u dětí ve věku pět až 11 let. Lékaři vakcínu dětem podle rozhlasu nejčastěji podávají ze zdravotních důvodů, například po operacích nebo kvůli chronickým onemocněním. "Všechno je to off-label (mimo schválenou registraci), je to na odpovědnosti lékaře a rodičů. Není to schválené očkování," řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

(čtk)