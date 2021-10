Manipulátoři útočí

V období po volbě prezidenta republiky, kde si český lid rozhodl o tom, že jím bude pan Ing. Miloš Zeman, není jediného dne, aby ti »neuspokojení kandidáti«, kterým nebylo souzeno stát v čele naší republiky, neútočili jako lítá sebranka proti osobnosti stávajícího prezidenta.

Používají k tomu nejen podpásová vyjádření a nestoudnou vlnu pokryteckých manipulací s vědomím občanů, ale v řadě případů přímo nabádají nespokojence k verbálním útokům na prezidenta Zemana.

Zejména páni senátoři v čele s člověkem, který se představil světu coby příslušník jiného státu, když po převzetí určitého vysokého vyznamenání při návštěvě Tchaj-wanu vyřkl nadšeně »Jsem Tchajwanec«, si nebrali servítky, a kde mohli, pokrytecky se k osobnosti prezidenta vyjadřovali. Dámy v Senátu byly opatrnější, až na paní Němcovou, která patří rovněž do kategorie »nedoceněných politiků« a doposud »nevydýchala« svůj ústup z vedoucí úlohy ve vedení tehdejší Poslanecké sněmovny.

A tak využili všichni pospolu, za účasti nových objevů světa politických celebrit, zaútočit pod rouškou lidských práv a demokracie jak na politické strany, které opustily po volbách poslanecké lavice, tak i na osobnost prezidenta Zemana. Dnes již bývalí poslanci skončili, protože lidé ve volbách tak rozhodli. Je třeba to respektovat. Ale podle mého názoru bychom měli, tedy alespoň ti, kdo neztratil zdravý rozum, požadovat, aby nastupující politická reprezentace v naší zemi skončila s nelidským hyenismem propojovaným »s obavami« o zdraví prezidenta Zemana. To, co předvádějí představitelé Senátu a někteří politici »demobloků«, je odporné. Kde zůstala jejich lidská stránka?

To už jsou tak nedočkaví, aby uchopili moc a učinili z obyčejných lidí poslušné stádo? Jejich péče a starostlivost o zdraví člověka, který stojí v čele státu, je »obdivuhodná«. Uráží mne jako občana České republiky, že za jejich »starostlivostí« jsou falešné skutky. Žádám, aby všichni ti znalci, kteří se střídají v médiích, nechali pracovat lékaře v klidu, aby mohli tak, jako každému z nás, poskytovat zdravotní pomoc i panu prezidentu Zemanovi. Považuji ho za člověka, který dokáže naslouchat lidem a snaží se pro ně zajišťovat vše pro šťastnější život.

Jestliže toho nejsou schopni, ať odejdou z politické scény. Naší zemi by to jedině prospělo.

Jiří POKORNÝ, důchodce, Beroun