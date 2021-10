Pár poznámek k rozhovoru s Janem Klánem

V pondělí 4. října t. r. byl v Naší pravdě otisknut rozhovor s Janem Klánem pod názvem »Volební průzkumy dnes realitu mnohdy spíše ovlivňují, než odrážejí«. Většina jeho názorů koresponduje s tím, jak to vidíme s mými stranickými kolegy také.

Jistě lze souhlasit s těmi body, kde prezentuje náš volební program (KSČM), velmi dobře vystihl problematiku registru smluv, který je bičem pro státní a veřejnou správu, a naprosto neúčinnou kontrolu ex post místo toho, aby se prohloubila finanční kontrola před uzavřením smluv. Rovněž jeho hodnocení současné politické kultury naprosto sedí.

S čím však nemohu souhlasit, je jeho hodnocení reformy veřejné správy, konkrétně zrušení okresních úřadů. To, co uvádí jako druhý problém, tj. jeho kritika pravicových snah zrušit některé místní stavební úřady, v tom se můžeme shodnout, i když by asi nebyla od věci diskuse odborníků, zda mají být stavební úřady v každé pověřené obci nebo jen v obcích s rozšířenou působností nebo dokonce jen v okresech. Ale jeho odpověď v části rozhovoru týkající se prvního problému územního uspořádání státní správy však obsahuje nesprávné údaje a hodnocení reformy veřejné správy po roce 2000 spíš ukazuje na nedostatečnou znalost toho, co vlastně proběhlo.

Konkrétně cituji: »… byly okresy sice zrušeny, ale mnoho agend zde zůstalo – například matriky nebo stavební úřady, navíc existují obce s rozšířenou působností. Ty kopírují příslušné okresy. Už z toho důvodu by bylo vhodné veřejnou správu reformovat, protože zde máme určitou dvojkolejnost, kdy se některé věci řeší na úrovni kraje a další na úrovni úřadů v rámci okresů.«

Za prvé – okresní úřady byly zrušeny k datu 31. 12. 2002, nikoliv v roce 2000, jak autor uvádí. Za druhé – tzv. obce s rozšířenou působností nekopírují okresy, ale jde o tzv. malé okresy. Většina kompetencí (cca 80 %) původních 73 okresních úřadů byla převedena na 205 obecních úřadů typu III, tzv. trojkových. Takže v tomto směru k přiblížení státní správy lidem skutečně došlo. Jde např. o evidenci obyvatel, vydávání občanských průkazů, řidičské průkazy a evidence vozidel, živnostenský rejstřík, sociálně právní ochrana dětí, vodoprávní řízení, odpadové hospodářství, státní správa v lesním hospodářství… Jen v osmi případech je území obce s rozšířenou působností totožné se správním území okresu.

Kromě toho zde působí ještě 389 obcí typu II, tzv. pověřených – tam jde o ty zmíněné matriky (nikoliv v okrese, jak píše autor) a také o ty nyní diskutované stavební úřady.

Na třináct krajských samosprávných úřadů přešla pouze cca pětina činnosti okresních úřadů, např. řízení příspěvkových organizací (ústavů sociální péče, domovů důchodců, některých zdravotnických zařízení a nemocnic…), některé kompetence v oblasti dopravní obslužnosti, správa silnic II. a III. třídy, ochrany přírody atd.

Ovšem několik let trvalo, než si to vše sedlo a než se konkrétní kompetence definitivně vyjasnily. Dvojkolejnost tu ale nevidím.

Skutečné problémy v tomto ohledu vidím jinde než autor:

Nepřehlednost struktury pro veřejnost – jak se mají vyznat v tom, co který úřad vlastně řeší, co je kompetencí tzv. pověřené obce, co obce s rozšířenou působností, jak odlišit nové pojmy. Co je okresní instituce a co je tzv. malý okres a proč jsou okresy a vedle toho »malé okresy«.

Okresní úřady byly zrušeny, ale okres jako správní území zůstal – působí zde jiné instituce podléhající pod různá ministerstva (policie, cizinecká policie, soudy, hasičský záchranný sbor, finanční úřady, katastrální úřady…). Nová situace po zrušení okresních úřadů komplikuje vztahy a komunikaci mezi úřady.

Obrovská míra kombinace státní správy a samosprávy – od samosprávných orgánů se požaduje, aby vykonávaly i zvýšený podíl státní správy, s tím souvisely problémy nevyjasněného financování, dohady o příslušné kompenzaci nákladů ze strany státu.

Stát při reformě zadarmo přenechal samosprávě v okresních městech své nemovitosti, často nákladně vystavěné nebo moderně zrekonstruované, ale když se řešily různé místní problémy, např. že musela zůstat v těchto nemovitostech část státních zaměstnanců nebo i později ze zaměstnanců samosprávy, resp. přenesené působnosti se opět stali zaměstnanci státní správy (např. agenda tzv. nepojistných sociálních dávek a jejich převod pod Úřad práce), města státu účtují často docela drahý nájem, navíc každoročně zvyšovaný inflační doložkou!

Vybudování krajských úřadů spotřebovalo značnou část prostředků veřejných rozpočtů na nové investice – nové kapacity pro rostoucí počet zaměstnanců. Z krajských úřadů se stal obrovský byrokratický moloch.

Kraj při výkonu státní správy by měl být spíš odvolacím orgánem než prvoinstančním.

Co je nejhorší – zvýšený vliv politiků a různých lobby na řízení krajské samosprávy včetně té přenesené státní působnosti, nižší transparentnost konání před veřejností. Za vyloženou zrůdnost považuji zřízení funkcí politických gestorů při každém odboru krajské činnosti z vítězných stran z krajských voleb a v podstatě podřízenost vedoucích (a nejenom vedoucích) úředníků těmto politikům! Růst objemu veřejných zakázek včetně růstu hodnoty každé jednotlivé zakázky a s tím související růst korupčního prostředí a prakticky nemožnost, aby se k zakázkám dostaly menší regionální firmy. Především veřejné zakázky zajímají tyto politiky, proč asi!?

Takže myslím, že původní jednoduché členění: obec – okresní úřad (na který byl transformován původní okresní národní výbor) – samosprávný kraj bylo daleko přehlednější a možná i více funkční než současný šílený hybrid. Ovšem nevím, zda je rozumné volat po další reformě, když zvláště po roce 1989 se veřejná správa neustále reformuje a organizačně přetváří za cenu vyčerpání a frustrace úředníků i finančních ztrát, nemluvě o zmatení veřejnosti.

Věra KUČEROVÁ