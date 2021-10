Rozhovor Haló novin s Kateřinou Konečnou, novou předsedkyní ÚV KSČM

Jsem zastánkyní jiného stylu politiky

Byla jste zvolena už v prvním kole, myslím, že je to v historii KSČM poprvé. Co to pro vás znamená, tento silný mandát?

Chtěla bych moc poděkovat za silný mandát, kterého se mi v sobotu na volebním sjezdu dostalo. Přiznám se, že nevím, zda je to poprvé v historii, ale já tu podporu vnímám jako silný závazek k tomu, abych naplnila to, co jsem delegátkám a delegátům KSČM slíbila. Byť to bude práce velmi tvrdá a často s nejistým výsledkem.

Vyjádřila jste svou představu, koho byste chtěla mít ve svém týmu a požádala mimořádný sjezd, ať tento tým delegáti podpoří. Jak jste spokojená s navolením vašeho týmu do vedení KSČM?

Jedna z věcí, ke které jsem se zavázala, je, že budu jednat transparentně. Chci být k lidem naprosto otevřená a samozřejmě i otevřeně jednat. Proto jsem už předem avizovala, že chci dostat šanci postavit si tým lidí, kterým věřím a na které se mohu spolehnout. Dopředu jsem rovněž řekla, že se nehodlám ucházet o žádný jiný post.

Jinak spokojená budu, až tento tým předvede své výkony a podaří se mu stabilizovat situaci v KSČM a navrátí jí u některých občanů ztracenou důvěru.

Vojtěch Filip jako předseda ÚV KSČM byl v této funkci 16 let. Jak byste zhodnotila těchto jeho 16 let, co pozitivního, co negativního se mu povedlo nebo čeho dosáhl, za co byste mu chtěla poděkovat? Případně v čem byl jeho hlavní historický přínos pro KSČM?

Stál u historického úspěchu v krajských volbách 2012, kdy KSČM dokonce dokázala ve dvou krajích vyhrát volby. Bohužel stál rovněž u historického úpadku, který nás dovedl až mimo většinu krajských zastupitelstev i mimo Senát a Poslaneckou sněmovnu. Přiznávám se, že jsem zastánkyní jiného stylu politiky, ale přesto mu děkuji za vše, co v dobré víře pro KSČM učinil.

To, že jste získala tak silný mandát, na vás klade taky velkou odpovědnost. Lidé i mimo stranu ve vás, zvláště teď po těchto volbách, vidí svou velkou naději. Jste si toho vědoma?

Jsem. A o to těžší pozici mám, protože změny, které chci nastartovat, se rozhodně neprojeví ze dne na den, ale spíše v řádech měsíců či let. Ostatně to jsem říkala i v našem posledním rozhovoru.

Zmínila jste, že je důležité stranu stabilizovat a zároveň sjednotit, jakou tedy máte představu a jaké budou kroky ke stabilizaci KSČM? A jaké budou vůbec první kroky nové předsedkyně ÚV KSČM?

Hned v tomto týdnu chci poradu nového vedení, následující týden jednání Výkonného výboru KSČM, kde jsou zástupci ze všech krajů, a pak se rozjedu přímo za představiteli našich okresních organizací. Stabilizace musí probíhat ve třech rovinách – politické, kde potřebujeme nový a pro občany přijatelný programový dokument. Dále v oblasti komunikační, kdy musíme vyhodnotit, jak budeme z pozice mimoparlamentní strany s lidmi komunikovat a k tomu určit i patřičné nástroje. Třetí oblast, kde musíme stabilizovat KSČM, je ekonomická, protože ztráta státního příspěvku pro stranu, která se staví proti nadnárodním korporacím, bankám a tunelářům, je zásadní. Nás nesponzorují miliardáři, ale lidé, kteří mají minimální mzdy nebo musí vyžít z nízkých důchodů.

Řekla jste také, že se svým akčním programem se chcete soustředit na kritiku současné, a hlavně budoucí sociální politiky, a že právě kvůli výsledku voleb těch příležitostí bude opravdu hodně. Co tedy očekáváte od budoucí vlády a parlamentu?

Nic dobrého pro všechny, kdo pobírají průměrný plat a méně. Což je více než 70 procent občanů naší země.

Jaká bude vaše zahraniční politika? Budete se soustředit více na evropské otázky, nebo pokračovat ve šlépějích bývalého předsedy Vojtěcha Filipa, který se velmi dobře orientoval v otázkách nadnárodní politiky?

Potřebujeme kombinaci obojího. Zahraniční zkušenosti jsou vždy cenné pro fungování – zvláště komunistické – strany. Budu chtít analýzu těch nejúspěšnějších komunistických stran. Jejich programu, personálního obsazení i konkrétního fungování a řízení strany.

Přespříští týden chcete objíždět kraje a okresy. Ta cesta má být nejdříve seznámením se s realitou a problémy, které okresy mají, anebo už budete přímo řešit jednotlivosti? Protože jak vím, mnohá místa a kraje či okresy už jste navštívila.

Bohužel problémy, před které jsme byli aktuálně postaveni, nám nedávají velký manévrovací prostor. Takže samozřejmě se budu chtít seznámit s problémy, ale zároveň už bych ráda znala nástin jejich řešení. V čele našich organizací stojí schopní lidé a věřím, že již sami mají něco podobného připraveno. Spolu jen doladíme zbytek a společný postup.

Co byste vzkázala čtenářům Haló novin do nového období? A s čím mohou čtenáři pomoci?

Chtěla bych jim poděkovat za důvěru, kterou dávají jedinému levicovému tisku v naší zemi. Chtěla bych říct, že je mou prioritou, aby si i nadále člověk mohl na stánku koupit tištěný titul, ať už to bude deník, nebo jiná periodicita. Tisk má pořád své nezastupitelné místo.

A s čím mohou čtenáři pomoci? Pokud se jim třeba nějaký článek v Haló novinách bude líbit, tak když ho přepošlou mailem, nebo budou sdílet na sociálních sítích. Ti, kteří nevládnou internetu, pak klidně ať postaru noviny dají svému sousedovi, dětem, vnukům a upozorní je, že existují i jiná východiska než ta, o nichž se dočtou v mainstreamu.

Roman BLAŠKO