Chytrých semaforů na křižovatkách v Brně přibývá

Brno je jednička v zavádění chytrých, inteligentních dopravních systémů. Jihomoravští hasiči díky tomu uspěli v celostátní anketě Hasič roku.

Chytrý semafor načte stejně chytré zařízení v jedoucím autě integrovaného záchranného systému (IZS), např. hasičů jedoucích s modrým majáčkem, a rozsvítí mu na semaforu zelenou. Řidič s obdobným zařízením zároveň dostává informace o vozidle IZS, o kolonách a dalších aktualitách z provozu ještě dříve, než jsou mu na dohled. Zjednodušeně řečeno, takto funguje projekt C-ROADS. Na něm spolupracuje brněnský magistrát, jeho společnost Brněnské komunikace a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Jihomoravští hasiči byli letos oceněni druhým místem v celostátní anketě Hasič roku 2020 za zavádění inteligentních dopravních systému do svých vozidel.

»Ocenění je krásná zpětná vazba pro hasiče a všechny, kdo se na evropském projektu C-ROADS podíleli. ČR je v Evropě průkopníkem kooperativních inteligentních dopravních systémů neboli C-ITS. Je pro ni specifické, že se nezaměřuje jen na dálnice, ale také na města, veřejnou osobní dopravu, vozidla IZS a železniční přejezdy. Brno se díky pilotnímu projektu C-ROADS dostalo v tomto ohledu do čela českých i evropských měst,« uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

»Jedinečnost brněnského systému je v tom, že kooperativní inteligentní dopravní systémy tvoří v současnosti dvě nezávislé soustavy. První je systém C-ITS společnosti Brněnské komunikace, na jehož financování se z velké míry podílela Evropská unie. Druhý je řídicí informační systém Dopravního podniku města Brna. Oba systémy umějí spolu komunikovat,« doplnil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (oba ODS).

Hasiči testují tento moderní komunikační standard v 16 zásahových vozech. Úspěšné testování převádějí do běžného pracovního režimu. »Umožňuje to zajistit zásahovým vozidlům bezpečný a plynulý průjezd na zelenou přes křižovatky se světelným signalizačním zařízením, tím se zkracuje dojezd hasičů k mimořádné události. Díky evropskému standardu a stejně založené technologii používané dopravním podnikem jsou hasiči schopni při jízdě k zásahu informovat řidiče hromadných dopravních prostředků, že se k nim blíží se zásahovým vozidlem s blikajícím modrým světlem, aniž by je v tuto chvíli už viděli nebo slyšeli,« řekl ředitel územního odboru Brno-město Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Petr Oháňka. Po hasičích se do systému průjezdu městem na nastavenou zelenou na semaforech chtějí připojit také houkající sanitky zdravotníků a zasahující vozy policie. V moravské metropoli začíná pracovat s těmito technologiemi už 43 míst.

Aktuálně využívají hasiči přednostního nastavování zelené při jejich zásahové jízdě k případu na 26 křižovatkách v oblastech velkého městského okruhu a hlavních radiálách k dálnici D1 (např. v ulici Vídeňské, Heršpické, Poříčí, Ostravské, Olomoucké). Další potenciál rozšíření systému je možný v asi osmdesáti křižovatkách vybavených Dopravním podnikem města Brna v projektu RIS II. Hasiči požádali městskou společnost Brněnské komunikace o stejné nastavení chytrých semaforů na dalších dvaceti nově rekonstruovaných křižovatkách. Podobnou dopravní infrastrukturu budují také Vídeň, Solnohrad a Štýrský Hradec.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD